Jennifer Aniston comparte la primera foto con su novio Jim Curtis

La actriz estadounidense Jennifer Aniston compartió por primera vez una imagen junto a su pareja, el autor y terapeuta Jim Curtis, a través de su cuenta oficial de Instagram el domingo 2 de noviembre.

La publicación marcó la primera confirmación oficial de la relación, que hasta ahora se había mantenido fuera del foco mediático.

En la imagen, publicada con motivo del cumpleaños de Curtis, se observa a la protagonista de Friends abrazando a su pareja desde atrás, mientras él sonríe.

“Happy birthday my love“, escribió Aniston en el pie de foto, acompañando con la palabra “Cherished” y un corazón, lo que traduce en español: “Feliz cumpleaños, mi amor” y “Apreciado”.

La escena corroboró los rumores sobre el vínculo sentimental entre ambos, que habían surgido tras varias apariciones públicas recientes en conjunto.

La relación entre Aniston y Curtis se hizo pública en julio, cuando fueron vistos juntos en un yate. Desde ese momento, ambos comenzaron a asistir a eventos acompañados, como la premiere de la cuarta temporada de The Morning Show en septiembre.

En agosto, también cenaron en compañía de Jason Bateman y su esposa Amanda Anka, y en otra ocasión se los vio en el conocido restaurante Nobu en Malibú con Courteney Cox y Johnny McDaid, según informó People.

De acuerdo a People, una fuente cercana a la pareja explicó que ambos comenzaron como amigos y que la actriz “había leído el libro de Curtis y ya conocía parte de su trabajo”, antes de que su relación adoptara otro cariz.

Jim Curtis cuenta con más de dos décadas en el mundo del bienestar y la autoayuda, especializándose en el acompañamiento de personas para alcanzar su potencial pleno, según declara en su sitio web.

Un informante consultado por People aseguró que Curtis ayudó a su pareja a modificar su ritmo laboral.

“Jim la ha ayudado a mirar hacia adentro y reducir un poco el ritmo”, aseguró la fuente, quien añadió que la actriz “está acostumbrada a llevar una agenda muy intensa y balancear múltiples proyectos a la vez”.

Él también manifestó admiración por los logros profesionales de Jennifer Aniston. “El valora y se siente orgulloso de todo lo que ha construido”, añadió.

Otra persona del círculo de la actriz reveló al mismo medio: “Ella puede ser muy autocrítica. Jim la apoya de una forma que es novedosa para ella”.

Consultada sobre su romance durante una entrevista para Entertainment Tonight en septiembre, la estrella de Friends esquivó detalles pero reconoció que Curtis “parece un hombre realmente especial”, sin agregar más sobre la relación.

Jennifer Aniston no considera la adopción



Jennifer Aniston también habló recientemente sobre su postura frente a la maternidad y las razones por las que nunca consideró la adopción como alternativa para tener hijos.

Durante su intervención en el podcast Armchair Expert, explicó que siempre deseó tener un hijo biológico.

“Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido”, señaló.

La artista de 56 años admitió ante el pódcast que algunas personas podrían considerar su posición como egoísta, aunque aclaró que esa era su voluntad y que no lamentaba dicha elección.

“Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto”, declaró sobre el final de su proceso de búsqueda de un embarazo.

Y agregó: “Es muy emotivo, especialmente cuando llega el momento en que te dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un instante extraño cuando pasa eso”.

En declaraciones a Harper’s Bazaar UK, también habló sobre la presión mediática a lo largo de los años por no tener hijos y cómo estas narrativas afectaron su vida privada.

“No conocían mi historia, ni lo que estuve atravesando durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos”, explicó.

Sobre los rumores de su separación de Brad Pitt por un supuesto rechazo a la maternidad, la actriz calificó esa versión como “una mentira absoluta”.

A pesar del interés público, Jennifer Aniston sostuvo que hoy en día da menos peso a la presión mediática. “La noticia es tan rápida, que simplemente desaparece”, manifestó.

En una entrevista publicada en Allure en 2022, admitió que ahora se siente en paz con el camino que recorrió y con la posibilidad de no ser madre biológica.

“Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho, ‘congela tus óvulos. Hazte ese favor’. Nunca lo piensas… Pero no tengo ningún arrepentimiento”, afirmó.

Fuente: Infobae