UCENM hace historia en Las Vegas, Santa Bárbara al inaugura un moderno Campus

Las Vegas, Santa Bárbara. El sábado 6 de septiembre, la comunidad de Las Vegas celebró un momento histórico con la inauguración oficial del nuevo campus de la Universidad Cristiana de Honduras (UCENM). Un edificio universitario, moderno y funcional, que abre sus puertas para ofrecer educación superior de calidad a los jóvenes del municipio y sus alrededores.

El nuevo y moderno Campus UCENM en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara.

Los actos inaugurales contaron con la destacada presencia de autoridades municipales, departamentales, invitados especiales y medios de comunicación, todos unidos para celebrar esta significativa apertura.

Pastor Ángel Alfredo Andrade, Abog. Wilfredo Pineda, Vice Pres. del Congreso nacional, Edgardo Casaña, Rectora Dra. María Antonia de Suazo, alcalde de Las Vegas, Víctor Hugo Tejada, y Gladys Tejada, directora municipal de educación.

El evento fue presidido por la rectora de la institución, Dra. y Abogada María Antonia Fernández de Suazo, quien estuvo acompañada por su esposo, el Master Roldán Suazo Nuila, y su hijo, el Lic. Roldán Suazo Fernández. Juntos, representan una familia comprometida con la visión educativa que impulsa a la UCENM.

La ceremonia dio inicio con la destacada presentación de la banda de guerra del Instituto Polivalente Tiburcio Carías Andino, que, con su talento y entusiasmo, engalanó este gran día.

El nuevo campus está diseñado para ser un referente de la educación superior en la región. Cuenta con todas las comodidades de una universidad de primer nivel, incluyendo salones de clase equipados con tecnología de punta, laboratorios especializados y áreas comunes que fomentan un ambiente académico moderno, seguro y accesible.

Con esta nueva sede, UCENM reafirma su compromiso de seguir transformando vidas a través de la educación, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional y personal a las futuras generaciones de Las Vegas y sus comunidades vecinas.