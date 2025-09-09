martes, septiembre 9, 2025

Top 5

Más Noticias

UCENM hace historia en Las Vegas, Santa Bárbara al inaugura un moderno Campus

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La Rectora Institucional, Dra. y Abogada María Antonia Fernández de Suazo, junto a invitados especiales da por inaugurado oficialmente el nuevo campus de UCENM en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara. / Fotos Cortesía.

Las Vegas, Santa Bárbara. El sábado 6 de septiembre, la comunidad de Las Vegas celebró un momento histórico con la inauguración oficial del nuevo campus de la Universidad Cristiana de Honduras (UCENM). Un edificio universitario, moderno y funcional, que abre sus puertas para ofrecer educación superior de calidad a los jóvenes del municipio y sus alrededores.

El nuevo y moderno Campus UCENM en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara.

Los actos inaugurales contaron con la destacada presencia de autoridades municipales, departamentales, invitados especiales y medios de comunicación, todos unidos para celebrar esta significativa apertura.

Pastor Ángel Alfredo Andrade, Abog. Wilfredo Pineda, Vice Pres. del Congreso nacional, Edgardo Casaña, Rectora Dra. María Antonia de Suazo, alcalde de Las Vegas, Víctor Hugo Tejada, y Gladys Tejada, directora municipal de educación.

El evento fue presidido por la rectora de la institución, Dra. y Abogada María Antonia Fernández de Suazo, quien estuvo acompañada por su esposo, el Master Roldán Suazo Nuila, y su hijo, el Lic. Roldán Suazo Fernández. Juntos, representan una familia comprometida con la visión educativa que impulsa a la UCENM.

La ceremonia dio inicio con la destacada presentación de la banda de guerra del Instituto Polivalente Tiburcio Carías Andino, que, con su talento y entusiasmo, engalanó este gran día.

El nuevo campus está diseñado para ser un referente de la educación superior en la región. Cuenta con todas las comodidades de una universidad de primer nivel, incluyendo salones de clase equipados con tecnología de punta, laboratorios especializados y áreas comunes que fomentan un ambiente académico moderno, seguro y accesible.

Con esta nueva sede, UCENM reafirma su compromiso de seguir transformando vidas a través de la educación, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional y personal a las futuras generaciones de Las Vegas y sus comunidades vecinas.

Previous article
Migrantes piden clemencia a Trump al vencer el TPS para 60.000 hondureños y nicaragüenses
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Migrantes piden clemencia a Trump al vencer el TPS para 60.000 hondureños y nicaragüenses

Internacionales 0
Miami, EE.UU.- Migrantes pidieron «clemencia» al presidente de Estados...

Sportia Pádel Club hace historia con la Copa Royal Caribbean, el torneo de Pádel más grande de Honduras

Ciudad 0
San Pedro Sula. – El pádel en Honduras vivió...

El peronismo aplasta al partido de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires

Internacionales 0
Buenos Aires.- Fuerza Patria, alianza de distintos sectores de...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.