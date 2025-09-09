Chicha y Limón martes 9 de septiembre de 2025

¡¡LAS RUBY ROMAN!!…y septiembre seguirá contundente en el planeta…Diunsa dispone del 50% en juguetes esta semana en honor al Día del Niño…Ver las tendencias navideñas de este 2025…Marcia Caballero y Fredy Puerto ya son esposos…¡Se casa Ofelia Nazar!…Pasajes de la boda de Werde Hasbun y Carlos Soto…Jenny Ochoa y Sergio Claros ya son esposos…El chismorreo de rigor: de los creadores del Redotex sale el Ozempic y “Las Ruby Román” lo saben: flacas y bellas…#OMG…#lol.

*.-La Navidad llego a Diunsa…la tienda departamental más grande de Honduras se honra en presentarle a los clientes mayoristas su Feria de Tendencias Navidad 2025…en el Salón de Usos Múltiples de Diunsa San Fernando, carretera a La Lima y en Diunsa Miraflores en Tegucigalpa…La tienda de la familia Faraj, quizás en primicia mundial, expone lo último en decoraciones y accesorios para las venideras fiestas de fin de año.

*.-Mientras las departamentales en la USA cambian de aparadores enchulando con lo de Halloween, Diunsa lo hace con la época más mágica del año, en el evento más esperado para mayoristas…igual la población de SPS y TGA puede llegar a echarle un ojo, de lo que se espera para Navidad…dejen la nostalgia y embárguense del espíritu navideño del agradecimiento, de volver a ver el árbol de Navidad…¡Eso ya es ganancia!

Quienes pasaran su primera Navidad juntos, como esposos este 2025, son los especiales Fredy Puerto y Marcia Caballero…luego de jurarse amor eterno con el ansiado “si quiero” en el altar de la iglesia María Reina del Mundo…el padre Juan Angiar derramo la bendición y los insto a seguir los preceptos del matrimonio como dicta la religión católica.

*.-Luego de cultivar su idilio con paciencia y comprensión durante nueve años, Fredy y Marcia planificaron su boda para este 2025…fijaron septiembre y la indicada para la organización fue la experta Sonia Pineda…quien ornamento templo y salón Jordán del Club Hondureño Árabe de una forma magnifica…en mancuerna con la misma Marcia y las damas de ambas familias, fusionaron criterios con muy buen gusto.

*.-Marcia Caballero se revistió de romance y distinción en la noche más esperada de su vida…enfundada en majestuoso ajuar con bustier recamado de pétalos, escote Bardot y monumental caída corte princesa…en tafetán de seda a full tul…Fredy por su parte, más feliz y galante imposible, super elegante a tres piezas y siempre sonriente.

*.-El Salón Jordán reflejo la esencia de los ahora esposos en cada detalle…los estantes repletos de velas aromáticas y bouquets, que evocaban el hogar que en pocos días habitaran en sus primeros años de casados…las mesas súper decoradas super chic y los espacios más regios imposible, con finísimos tergales y la finísima cristalería que solo el Club Hondureño Árabe puede ofrecer…Ni hablar del cortejo de damas de honor ataviadas en golden rose…todas bien flanqueadas por guapos caballeros.

Y una bella socialité que va camino al altar es Ofelia Nazar…la hija de Juliette Soliman está a pocas semanas de convertirse en la esposa de Roberto Mota…hijo de la siempre glamurosa Francis Van Tuyl…para tal fin, un íntimo grupo de damitas entre familiares y amigas de Ofelia, departieron por las últimas semanas de soltería de la especial fémina, quien de punta en blanco, agradeció el cariño brindado en Meza23.

*.-Una a una fueron arribando en vistosas y frescas túnicas primaverales, saludando con tronados besos y cálidos abrazos a la futura señora de Mota…luego llegaron los sabios consejos para su nueva vida de casada y las actividades propias para congratular a Ofelia…El club se lució con el catering y logística, colaborando con esa cálida atmosfera de fraternidad que un grupo de damas le brindaba a una amiga por casarse…#congratz.

Quien ya paso por noviazgo y compromiso es la guapísima Feride Hasbun, porque acaba de unirse al amor de su vida Carlos Soto…Las dinastías Hasbun-Ahuat & Soto-Martínez ofrecieron un elegante banquete nupcial para brindar por el amor de Feride y Carlos, quienes se unieron en la Catedral Ortodoxa Antioqueña San Juan Bautista por los padres George Faraj y Carlos Bandy…teniendo como testigos José Bandy y María Hasbun.

*.-Werde lució fabulosa con ese ajuar de corte clásico y minimalista, con escote palabra de honor y caída natural…de impecable recogido en estilismo e irradiando felicidad en todo momento…su amado Carlos de elegante smoking no paraba de admirar a la futura madre de sus hijos…El Salón Palestina del Club Árabe lucio una magistral puesta en escena a cargo de Rosa María Muñoz, abundante en detalles románticos para una pareja excepcional…Graficas que invitamos a apreciar en este site.

*.-Les contamos que el Hotel Intercontinental SPS ya cuenta en su lobby con un rincón de especiales detalles: First Stop Gift Shop…la tiendita de regalos que todos necesitan visitar para distintas ocasiones…Una magistral idea de nuestra amiga Jackie Babun, que venía “cocinando” desde hace algunos años…a inicios de este 2025 dijo: “Este es el año”…Jackie convoco a un especial grupo de amigos para la apertura de su emprendimiento.

*.-La dinastía Canahuati festeja un año más de éxitos y realizaciones del honorable empresario Mario Canahuati…quien este fin de semana esta de plácemes y consentido por su bella esposa Sandra Farah, hijos, nueras, nietos y amistades…se unen al jubilo sus hermanos, sobrinos y cuñadas…Los ejecutivos de la AHM le partirán tarta…#Blessings.

*.-Nos cuenta El Zambo Cipriano…que, en la capirucha, dos reconocidas familias alistan sus mejores galas para brindar en familia: doña Noly de Kafati, la matriarca del café y de una dinastía de ilustres miembros, se dispone a partir pastel de Ristretto por su onomástico…Idem la Miss Independencia de 1988, Rebeca “Becky” Manzanares, ex de Santos.

*.-A propósito de ese cafetín molto chic…agrega Cipriano que sus propietarios siguen esperando el “reencuentro” de sus clientas más bellas y chispoletas…se refiere a: Gaby Salazar, Damaris Lafite, Amalia Cecilia Cárdenas, Angelica Delattibodier y Loriel Aspra (el jarroncito lenca)…jijijji…entre varias ex modelos que tenían ese café como “centro de operaciones” y solaz esparcimiento…¡La Aspra dicen que ahora es diva del CCG!…y la Cárdenas? Diva de El Corte Ingles…Lafite? Diva de Saks 5th Ave.

*.-Mas afable y dinámico que nunca…agrego por estas fechas un dichoso año más de vida, el Ing. Jesús Mejía Batres…ex esposo y padre de los hijos de la comunicadora social Guadalupe Funes Rheinbold…media plana del CICH se unen al jubilo del Ing. Mejía Batres…Idem sus empleados y cercanos…y por supuesto sus guapos hijos: Graziamaría y Enrico Mejía.

*.-Con una fiesta sorpresa en casa de su hija Conchi de López, se celebró el natalicio de la especial dama doña Zenaida Castellanos…donde su esposo Eduardo Castillo y sus hijos Tania, Karina, Eduardo y Conchi Castillo, la festejaron junto a familiares y amistades… Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos trasformaron el lugar en un jardín floral y como postre se degusto una exquisita tarta de Maritza’s Bakery…Besos doña Zenaida.

Suman y siguen nuestros celebres cumpleañeros con la wedding planner Lidabel Sanchez de Mena… Mañana Día del Niño celebra su natalicio, su esposo Mario Mena y sus hijas Scarleth, Grethel, Heidy y Alexa Mena e íntimos amigos se preparan para compartir con la especial dama, quienes le patentizarán los mejores deseos y bendiciones…Seguro el recinto para el ágape estará ataviado con una decoración muy primaveral…con el sello único de Acontecimientos.

*.-En La Novia de Honduras celebró su cumpleaños la elegantísima dama de la society ceibeña Katya Busmail Nasrralla de Godoy…junto a su esposo el caballero Juan Carlos Godoy y sus hijos: Victoria, Marianita y Juan Mauricio…Katya aún sigue abriendo finos presentes…¡Felicidades!

*.-Les contamos que esta semana arrancan las celebraciones para una dama muy querida de esta ciudad…nos referimos a la Lic. Francia Quintana, Directora del Centro Cultural Sampedrano…quien el martes 16 agrega un año más de vida…más guapa y dinámica que nunca…con ese porte clásico que caracteriza a todos los hijos del signo de Virgo.

*.-Otro virgoniano que recién celebro un año más de vida es el ex futbolista Julio Cesar “Rambo” de León…y lo hizo en familia con su gente amada de Puerto Cortes…casa por donde desfilan sus fans de hueso colorado…Como buen virgo, no le entran los años al ex modelo de D&G.

*.-Rodeada de perfumados arreglos florales y finos detalles, transcurrirá el fin de semana para la estimada dama de sociedad: Leyla Faraj de Chahín… media dinastía Chahín-Faraj-Mena-Canahuati & Leiva, la congratulará en la intimidad de su bella residencia.

Ritza Paredes, Cindy García, Carolina David, Johana Ortega e Irma Muñoz. Jenny Ochoa y Sergio Claros, con su elegancia habitual disfrutaron en la boda de Jenny Ochoa y Sergio Claros.

*.-Los onomásticos siguen en la querida familia Fernández-Ruiz…primero fue la especial Abby Dalexa y hoy le toca el turno de festejar una vuelta más al sol a la primogénita del clan: Arleth…quien vio copada sus redes sociales de buenos deseos y más de una invitación a departir entre amigas…Hilton e Intercontinental las esperan en sus regias opciones.

*.-Celebro su cumpleaños Edax Uclés, rodeado del amor de su esposa Pía Melara de Uclés y su lindo bebe Edax…Wake’n Bake preparo el hermoso pastel de cumpleaños temático, con los personajes favoritos de Edax Finlander…Se sumaron a la dicha familiares y cercanas amistades.

*.-En el marco de una fantástica velada del 2023, las familias Andonie-Faraj & Dox-Montes se unieron en un solo clan gracias al amor de sus hijos Faiz Antón y Stephanie Nicole…noviazgo que data de varios años y que ya consolidan con un próspero matrimonio…un “all White” de campeonato, con el romanticismo a full detalles…Exótica atmosfera de corte marroquí.

*.-Stephanie Dox y Faiz Andonie, unieron sus vidas por las leyes de la religión ortodoxa, en misa celebrada en el salón Emperador del Centro de Convenciones del Copantl…Los padres de los ahora esposos, que ya esperan su primera bendicion, son las honorables parejas: William y Marisol Montes-Dox, padres de la bellísima Stephanie; y Faiz y Julieta Faraj de Andonie progenitores del apuesto Faiz…¡Benditas Bodas de Algodon!

Jenny Ochoa y Sergio Claros…son otra de las especiales parejas que llegaron al altar y siguen escribiendo su historia de amor como casados…El padre Edwin Nieto los enlazo en la iglesia Nuestra Señora de Suyapa, que al igual que los salones Napoleón del Centro de Convenciones Copantl, lucio una decoración sublimemente chic…Mas bella que nunca ataviada con exquisito ajuar de Pronovias, Jenny lució impecable junto a Sergio…Seguimos con gente bien…por estas fechas brinda por otra vuelta más al sol la especial joven Blanca Estefanía Hernández…adorada hija de los empresarios Modesto Hernández y Blanquita Echeverry…Estefanía es pasante de Administración de Restaurantes en Barcelona, estudios que compagina con diplomados de protocolo y pasarela…¡Bendiciones bella!

*.-Por estas fechas…dos apreciadas familias sampedranas se disponen a brindar por unas “Bodas de Lino”…nos referimos al alegre festejo nupcial que celebraron en el 2021 los guapísimos Norman Alberto Lara y Andrea Zelaya Puerto…quienes se vieron muy congratulados con varias y muy sonadas despedidas de soltería…Bendito cuarto año de casados.

*.-Cuatro apreciadas parejas celebran sus “Bodas de Lana” esta semana, nos referimos a los encantadores: Douglas y Mariely Amaya de Salinas, Kenny y Andrea Banegas de Lardizábal, Arnaldo y Sandra Montero de Díaz y José Eduardo y Giselle Rojas de Tinoco…quienes siguen siendo congratulados por familiares y cercanas amistades… A seguir brindando con Marcas Mundiales por muchos años más de amor…#BlessingsGuys.

*.-Celebrando sus “Bodas de Hierro” se encuentran Ricardo Kattán Facussé y Jennyfer Salamé Ávila…pareja de distinguidos jóvenes de la sociedad sampedrana que protagonizaron una de las bodas más glamurosas y espectaculares del 2019… Una historia de amor que data desde el 2006…Tan amorosos como desde esa fecha.

*.-Las redes sociales de Fernando Morales y Stephie Schindelmaiser no mienten… bien dicen que el amor no se puede ocultar y esta pareja ya cumple siete años de feliz matrimonio…y con una luna de miel por la divertida ciudad de Orlando en la Florida…despidieron el verano y recibieron el fresco otoño del 2018 entre parques temáticos de esa city.

*.-También los divisaron por el centro histórico de esa encantadora metrópoli… Las familias Morales-Moreno & Schindelmaiser-Barrientos se unieron en un brindis por el amor de esta joven pareja que se casaron por las leyes civiles y religiosas, en una romántica ceremonia oficiada en los jardines del Copantl…Ambas familias celebran sus “Bodas de Lana”.

Angeli Gardens Salón Poinsettia fue el escenario para la boda de Cristian Robles y Sharon Espinoza, quienes sellaron su amor con una doble ceremonia… La boda civil fue presidida por el abogado Fernando Josué Rodríguez, mientras que el pastor Fausto Ramiro Espinoza unió a la pareja en matrimonio eclesiástico…La firma Acontecimientos, liderada por Lidabel y Scarleth Mena, se encargó de la decoración del salón. Con una visión artística, transformaron el espacio utilizando una combinación de colores vibrantes y elegantes: rojo intenso y follaje verde con eucalipto, destacando con hermosas rosas rojas y hortensias…La celebración fue de principio a fin, gracias al DJ David Galindo, quien puso a todos a bailar y disfrutar de una noche inolvidable. Tras una fiesta llena de alegría y buenos deseos, los recién casados se embarcaron en su luna de miel, un romántico viaje por varias ciudades de Europa para empezar su vida juntos.

*.-Quienes andan pegando alaridos por doquier son los signos Cáncer y Virgo…los cancerianos con el sol en su casa de la comunicación, con líos de alcoba por celos, posesiones y pareja fiscalizadora…ahí es cuando pegan alaridos en su “cantón” (lean casa)…mientras los virgonianos tienen a Marte, el planeta de la guerra, en su casa de dineros y adquisiciones.

*.-Ataviada con lo último en moda deportiva de Almacenes El Record, ingresa a este su aposento del chisme Vilma Atraca…en leggins y top que dejan mucho a la imaginación…recordando su época de colegio ahora que está de instructora de coreografías para varios cuadros de palillonas…con su rostro más que perfecto a punta de Genifique de Lancome y destilando Parade de Celine por donde pasa…¡Descoseremos lo último de la palestra!

*.-Mas juvenil que nunca y con ese fabuloso tono “chocolate-cherry”, muy en boga para estos últimos meses del año…obra maestra de Glenda “La Menina” Sánchez…Vilma nos convida las ricuras del gourmet copaneco de Welchez, los cuales degustaremos luego que se nos rebaje el té verde con jugo de limón…Jura confesarse: ¡Por las memorias de Isabel Preysler!.

*.-Mientras Petra recibe estas delicias y enciende las lavadoras con las prendas de Vilmuchis, pasamos con mi amiga al living de Elements, donde las dejamos caer…y a pierna cruzada y batiente, mi chismocilla aquí presente avienta el primer chisme al tapete y versa sobre aquel futbolista sampedrano: la codicia de muchas casadas de su vecindario…El chico sabe lo que tiene y le saca provecho…¡No hay casada que se le resista!

*.-¿Por qué solo casadas?…porque según le confeso a Vilma Atraca: “lo prohibido es lo más rico”…#Ajaja…jijijijji…esos encuentros fortuitos en el lugar menos indicado…su apartamento o el de ellas…según la oportunidad y con total discreción del caso…#sisisi…como si no sobraran los ojos en ese condominio…¡En carísimo fraccionamiento de la city!…Según el tipo, la pasan muy bien y sin compromiso alguno…”placer por placer”…#sera.

*.-Nos recuerda aquel ex modelo y stripper sampedrano de long time ago, que se fue para la USA y allá siguió con su “tren de vida” como gigolo VIP, de chica en chica pero extranjeras que pagaran muy bien…con las décadas le llego la inevitable gravedad corporal, pero aun de buen ver, ya no con el pegue de antes…cansado de rodar y rodar y al ver que no obtenía los codiciados papeles, se metió con la “mejor” propuesta alternativa…#OMG.

*.-¡Me caigo y me levanto!…como dijo Cesar Bono en su papel de Valente en aquella serie “Diseñador ambos sexos”: “el machete de tanto darle y darle hasta que se hizo puñal”…#talcual…o quizás fue por el interés a mejorar su status económico y migratorio…Fue esa noche en el famoso “Sugar” de South Beach, cuando el chabón se jugó su última carta.

*.-Buceo y buceo entre los mejores prospectos, asiduos parroquianos del lugar y se lanzó al agua…efectivamente pesco galán de buena posición, más ignoraba lo que le esperaba…entre salidas y salidas se fueron empatando, hasta llegar a vivir a ese apartamento en Hialeah, uno de varios del pudiente “Sugar Daddy”…quien le saco todo el jugo posible y restante al catracho, mientras duro la ambición, el interés y otras cosas.

*.-Pero como buen sampedrano, iba tras su objetivo: tenaz, incisivo y persistente…una boda para los papeles…ya tenía más una década en puras vagabunderías en toda la Florida…¡Miami se le hizo pequeño!…ya quería legalizarse y estaba más que inquieto: ansioso…jijijijiji…¡Ya llevaba más de un año con el sugar!…le dejaba ir la idea con más insistencia y “nanay-nanay”…el señorón no aflojaba decisión: ¡Quería seguirla pasando bien!

*.-Al final de cuentas nunca se casaron…el catracho se fue a la chingada con todo y peroles a “molestar” a aquellos amigos que dijimos…paso de zapato a caite…porque ahí también tenía que pagar con “cuerpomatic”…la renta, comida y full mickies con caros en todos lados por allá…jijijiji…Como ese ex galán venido a menos, muchos que siguen rodando de carne en carne…allá pierden el asco y aflojan…pero vienen con unas ínfulas…#lol.

*.-Como el aun esposo de aquella linda y dulce socialité…¿aquel eterno galán, tunante empedernido desde toda su vida?…el mismo que se desviste y se descalza con una facilidad que asusta…si aquí era flojito no digamos allá…siempre le gusto el arroz con chancho: su sonrisa es una eterna invitación al deseo intimo…Esas hermanas nunca tuvieron suerte con los hombres: tan lindas, trabajadoras y de buena familia…y les tocó cada patán por marido…¿Qué karma generacional están pagando?

El pasado fin de semana, la noche se vistió de alegría y nostalgia en C-Bari del Hotel Copantl, donde Rodolfo Torres Lazo se despidió oficialmente de la agrupación Los Clásicos… El evento fue un rotundo éxito, con el lugar completamente abarrotado de amigos, familiares y seguidores que no quisieron perderse la oportunidad de presenciar la última presentación de Rodolfo con la banda. La velada estuvo llena de música, emociones y mucha diversión, creando un ambiente inolvidable para todos los presentes… Los Clásicos, con su inconfundible estilo, pusieron a bailar a la multitud, mientras Rodolfo brilló en el escenario, demostrando su talento y carisma por última vez como miembro de la agrupación… El público, agradecido, coreó cada una de las canciones, despidiendo al artista entre aplausos y muestras de cariño. Sin duda, una noche que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes.

La agrupación Los Clásicos.

*.-Petra nos trae un smoothie de blueberries con avena y leche de almendras…todo de Supermercados Colonial…y entre sorbo y sorbo, Vilmuchiz nos cuenta que esas cipotas ya están Guillette con las coreografías para el venidero 15 de septiembre…mucha cipota bella y con actitud…Esta les preguntó a varias porque no se animan a incursionar en los concursos de belleza, porque pena no tienen para la calle y son lindas.

*.-Casi todas coincidieron en lo mismo: mucho gasto…para estos desfiles solo invierten en el traje de palillonas y las botas…ellas mismas se peinan y maquillan…mientras que para un evento de aquellos tienen que pagar inscripción y dejar estudios y familia para dedicarse a tiempo completo si llegan a figurar o están designadas a más de algún viaje internacional…igual trae gastos…como decía La Rubio: tones ¿Qué gano?.

*.-También los directores opinan todos los años…que estas cipotas llevan meses practicando, todas las tardes y bajo el sol…sacrificando su tiempo libre con la mejor de las actitudes…”ni mis chicas tienen esa actitud”…¡Sacrificio aparte!…y pasión por destacar aunque sea en la calle…porque ahora los desfiles son más carnavalescos que patrióticos…Como dice Burundanga: “Candu-Candu” se oye hasta en los congales” por estas fechas…jijijijijji…¡Hasta baile de tubo hacen ahí”…#lol.

*.-Lo que mira Vilma año con año, con marcada tendencia, es que esos varones de la banda o de años de carrera, están más lanzados que nunca con las mujeres mayores…a mi amiga aquí presente, solo WhatsApp le pedían…pero esta no afloja ni el saludo…jijijijiji…ante su renuencia, la invitaban a granitas, te, baleadas con todo y hasta pechugonas de pollo chuco…#santisimo…con lo orgánica y fitness que esta dama…¡Moscas!

*.-Long time ago…se estilaba desfilar por la ambición a los mentados “puntos acumulativos” en algunas materias de humanidades…hoy es en todas las asignaturas y por el afán al esnobismo urbano…aunque desconozcan varios pasajes históricos de la independencia patria…Quizás solo Olanchito lleva bien puesto el nombre de ciudad cívica…#honores.

Por primera vez, el talentoso artista hondureño Manu Martínez llevará su música a Guatemala… Acompañado de varios integrantes de su agrupación, ofrecerá una presentación artística y cultural que celebra la hermandad entre ambos países. Este evento tan especial promete estar llena de música, talento y un intercambio cultural inolvidable.

*.-Si 15 de septiembre cae lunes, dan feriado el martes 16 y hasta el miércoles 17 por ser Dia del Maestro…y como solo quedan jueves y viernes…dan la semana completa de asueto, los colegios más perezosos de la ciudad y hasta del país…ya saben cómo son “ciertas” pulperías disfrazadas de institutos de educación…luego los andan del sereguete con el cierre del año lectivo en exámenes finales, mas este año electoral.

*.-Los comandantes con las fuerzas vivas del país…y La Moncha en medio y sin albur…serán parte esencial de los desfiles patrios…ataviados de patria y civismo…ya dieron la orden de “boquitas permanentes” en graderías para no ladrar del hambre hasta media tarde…canapés, pasapalos y picadas a la orden de la jornada…¡Mel coordina catering!…y bien separados, porque tanta pegazón y con calor, apestaría a PACUSO.

*.-Las conductoras de los distintos programas de TV, influencers o divas apadrinadas de los distintos medios de comunicación, ya ultiman detalles de vestuario con su diseñador de cabecera…entre ellas la ex reina de belleza Carlota Molina, hoy señora de Lovo…Idem con su estilista de cabecera…¡Sabemos de más de una que “dormirá” con su maquillista para que madruguen a embellecerla!…¿darán posada?…#simon…otras dormirán peinadas, achiotadas y hasta sentadas en la esquina de la cama.

*.-Graficas que romperán las redes sociales de forma instantánea e ipso facta…¿Quiénes acertaran en estilismo y outfit?…se trata de la fiesta nacional más esperada de Honduras y todas tienen que brillar…la mayoría con todo incluido: de gorra y de a grapa…no costean nada…solo ponen su imagen como publicidad de pago para el proveedor que gasta en su belleza…exigen mínimo tres propuestas de diseño y hasta marca de achiote, con bruma facial incluida, para sellar e hidratarse toda la jornada.

*.-¿Cómo los trato el eclipse total del domingo 7?…cuando varias y varios Sagitario pegaron chicle por andar de chispoletos esa madrugada…andan más que fértiles, vibrando con la carta de La Emperatriz, por el tarot que sea…Eclipse de luna llena en piscis con sol en virgo…toca y trastoca a los signos agua (piscis, cáncer y escorpión) directamente…y a los signos tierra (tauro, virgo y capricornio) indirectamente…al resto en menor grado.

*.-Luna llena en piscis…que es agua y rige los mares…ojo con accidentes y/o incidentes acuáticos, en las costas…ataques costeros, naufragios o pérdidas de más embarcaciones…marejadas y maremotos…movimientos sísmicos dentro del mar o en las costas, con alertas de tsunamis…#caribe…los próximos movimientos telúricos pudieran darse en el mar o el centro de los océanos, provocando fisuras en profundidades.

*.-Marte sigue revoleando a Libra en todos los aspectos…en el más positivo de todos, les confiere a los libranos más fuerza y pasión de lucha por sus objetivos…pasión en trabajo y pareja…y en el peor de los casos se “embochincha” todo lo relacionado a la justicia, arte y belleza a nivel mundial: jueces, magistrados, abogados, misses, realeza, funcionarios y diplomáticos…altamente tocados, especialmente los del candelero…#OJO.

*.-Urano, el planeta de las grandes revoluciones…de la genialidad o de la locura…que rige el ingenio, la creatividad y la inventiva…el sábado 6 entro retrogrado en Géminis hasta el 3 de febrero del 2026…#WAO…si géminis pensaba en moverse de su “hoyo” de confort, con esta aspectación les salió “guaya” y reculan…estancándose de nuevo en el lugar de siempre.

Los reconocidos periodistas hondureños, Juan Carlos Sierra, Armando Villanueva, Eduardo Maldonado y Aldo Enrique Romero, han protagonizado un reencuentro en Jerusalén…Los comunicadores coincidieron en un viaje que los lleva a recorrer algunos de los parajes más emblemáticos de Tierra Santa, compartiendo esta significativa experiencia juntos. Esta inusual reunión fuera de la sala de redacción y estudio de TV muestra una faceta personal y entre estos influyentes personajes del periodismo hondureño.

*.-La aeronavegación nuevamente tocada con esta aspectación: incidentes con aviones, caídas, aterrizajes forzados…muchos retrasos en vuelos, con aeropuertos hasta la pata de almas…caída, secuestro o hackeo de sistemas informáticos de vuelos…mucha falta de comunicación entre los departamentos de un aeropuerto, causando severos errores internos.

Nos vamos y es a ritmo de cumbia con el clásico “Que bello”…original de Kiara…e internacionalizado en México por la Sonora Dinamita…últimamente por Grupo Cañaveral con Marisela…y por estos lares por: Nina Maier y Silvia Rodríguez animando las bodas más glamurosas de la city…Tema navideño y Diunsa lo sabe, porque la Navidad ya llego a la tienda de los hondureños…Abrazos con aroma a Acqua di Gio de Giorgio Armani…#RIP…clásico de futbolistas noventeros…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense, ya saben que los queremos en P!”#$%&