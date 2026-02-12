Alcaldía de San Pedro Sula moderniza y reactiva servicios de odontología en Macro Distrito Las Palma

San Pedro Sula. – Con el compromiso de fortalecer la red de salud municipal, la administración municipal del alcalde Roberto Contreras anunció la reactivación de los servicios de odontología en el Macro Distrito de Salud Las Palmas. Gracias a una reciente licitación, las clínicas ahora cuentan con equipamiento de alta tecnología para ofrecer una atención de calidad comparable al sector privado.

Mirna Reyes, coordinadora municipal de clínicas de salud, destacó que la renovación del equipo permite ampliar la oferta de servicios, que actualmente incluye limpiezas, extracciones, evaluaciones y fluorización.

La Municipalidad de San Pedro Sula reactiva servicios odontológicos con tecnología de punta en el Macro Distrito Las Palma s.

Por su parte, el doctor Diego Howerd informó que próximamente se incorporarán cirugías de cordales una vez por semana: “Hemos recibido equipo de alta tecnología que nos permite ofrecer un mejor servicio a la población. Actualmente realizamos limpiezas, extracciones, evaluaciones dentales y fluorización; además, en los próximos días iniciaremos con jornadas de cirugías de cordales una vez por semana”.

El Macro Distrito Las Palmas reciben entre 65 y 70 pacientes diarios en el área de odontología .

Las estadísticas reflejan el alto impacto de esta reactivación: el Macro Distrito Las Palmas atiende a unos 1,500 ciudadanos mensuales, contribuyendo a una cifra global de más de 3,500 pacientes que reciben atención odontológica en toda la red municipal de salud de San Pedro Sula.