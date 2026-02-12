miércoles, febrero 11, 2026

Top 5

Más Noticias

Alcaldía de San Pedro Sula moderniza y reactiva servicios de odontología en Macro Distrito Las Palma

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La Municipalidad de San Pedro Sula reactiva el área de odontología en el Macro Distrito Las Palmas con equipo completamente nuevo y de alta tecnología. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – Con el compromiso de fortalecer la red de salud municipal, la administración municipal del alcalde Roberto Contreras anunció la reactivación de los servicios de odontología en el Macro Distrito de Salud Las Palmas. Gracias a una reciente licitación, las clínicas ahora cuentan con equipamiento de alta tecnología para ofrecer una atención de calidad comparable al sector privado.

Mirna Reyes, coordinadora municipal de clínicas de salud, destacó que la renovación del equipo permite ampliar la oferta de servicios, que actualmente incluye limpiezas, extracciones, evaluaciones y fluorización.

La Municipalidad de San Pedro Sula reactiva servicios odontológicos con tecnología de punta en el Macro Distrito Las Palmas.

Por su parte, el doctor Diego Howerd informó que próximamente se incorporarán cirugías de cordales una vez por semana: “Hemos recibido equipo de alta tecnología que nos permite ofrecer un mejor servicio a la población. Actualmente realizamos limpiezas, extracciones, evaluaciones dentales y fluorización; además, en los próximos días iniciaremos con jornadas de cirugías de cordales una vez por semana”.

El Macro Distrito Las Palmas reciben entre 65 y 70 pacientes diarios en el área de odontología .

Las estadísticas reflejan el alto impacto de esta reactivación: el Macro Distrito Las Palmas atiende a unos 1,500 ciudadanos mensuales, contribuyendo a una cifra global de más de 3,500 pacientes que reciben atención odontológica en toda la red municipal de salud de San Pedro Sula.

Previous article
Presidente Nasry Asfura juramenta a Yaudet Burbara como Comisionado Presidencial de Logística
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Presidente Nasry Asfura juramenta a Yaudet Burbara como Comisionado Presidencial de Logística

Ciudad 0
Tegucigalpa. - En una ceremonia celebrada este miércoles en...

Corte Suprema de Justicia habilita ventanilla de servicios en el Portal Empresarial de la CCIC

Ciudad 0
San Pedro Sula. - Con el objetivo de facilitar...

Travel Diunsa inaugura la Expo Vacaciones 2026: El epicentro de las mejores ofertas turísticas del año

Empresas 0
San Pedro Sula. Con el respaldo de más de...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.