Presidente Nasry Asfura juramenta a Yaudet Burbara como Comisionado Presidencial de Logística

El Presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, juramentó a Yaudet Burbara Canahuati como Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico con rango de ministro. / Foto Cortesía.

Tegucigalpa. – En una ceremonia celebrada este miércoles en Casa Presidencial, el mandatario Nasry Juan Asfura Zablah juramentó a Yaudet Burbara Canahuati como Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, cargo que ostentará con rango de ministro.

El Presidente Nasry Asfura y Yaudet Burbara tras ser juramentado como Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico.

Burbara Canahuati asumirá el liderazgo en la modernización de puertos, aduanas y procesos de desaduanaje, con el objetivo de convertir a Honduras en una plataforma logística regional competitiva. Esta designación busca agilizar el comercio exterior, optimizar costos operativos y atraer nuevas inversiones estratégicas al país.

El presidente Asfura destacó que el nombramiento responde a una estrategia de gestión basada en resultados y transparencia. Por su parte, el nuevo ministro reafirmó su compromiso de articular esfuerzos entre el sector público y privado para dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades de empleo.

Tras su juramentación, Burbara expresó su gratitud por la designación y reiteró su disposición para articular esfuerzos con el sector público y privado. El objetivo central será impulsar una agenda orientada al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la economía nacional.

