Corte Suprema de Justicia habilita ventanilla de servicios en el Portal Empresarial de la CCIC

San Pedro Sula. – Con el objetivo de facilitar el acceso a trámites del Poder Judicial y continuar fortaleciendo la oferta de servicios al sector empresarial y a la ciudadanía, la Corte Suprema de Justicia inauguró una nueva ventanilla de atención en el Portal Empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Esta nueva ventanilla se integra a los servicios que ya se brindan en el Portal Empresarial y permitirá a los usuarios recibir orientación general sobre trámites y servicios institucionales del Poder Judicial, específicamente relacionados con la emisión de constancias de antecedentes penales y el servicio de auténtica de documentos.

Entre los servicios que se atenderán se encuentran: la emisión de constancias de antecedentes penales, la recepción de solicitudes de auténticas de documentos, así como la difusión de comunicados oficiales del Poder Judicial vinculados a estos trámites, contribuyendo a una gestión más ágil, ordenada y cercana para los usuarios.

La ventanilla de la Corte Suprema de Justicia en el Portal Empresarial de la CCIC funcionará de lunes a viernes, en un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, ampliando las opciones de atención para empresas, emprendedores y ciudadanía en general.

“Agradecemos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando, por la voluntad para hacer posible esta ventanilla en el Portal Empresarial. Este es un paso importante para acercar los servicios del Poder Judicial a la población y facilitar trámites que son de gran utilidad para los ciudadanos y el sector empresarial”, expresó el presidente de la CCIC, Karim Qubain.

El acto de inauguración contó con la participación de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando, quien dijo que buscan con estas acciones acercar el Poder Judicial a la población.

“El Poder Judicial está para servir al pueblo hondureño y estamos alegres de estar en San Pedro Sula. Agradecemos al Presidente Qubain por facilitar el espacio. Esperamos que esta ventanilla sea de gran beneficio para quienes necesitan hacer estos trámites”, expresó.

Un momento clave para la facilitación de trámites en la zona norte: autoridades de la CSJ y la CCIC inauguran la nueva ventanilla de atención.

En la inauguración participaron también Marta Delia Merino Conde, magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Iris Bernarda Castellanos, secretaria general del Poder Judicial; Karla Escalante Alegría, directora de Personal; y Chenny Arita, administradora de la CSJ en San Pedro Sula.

Asimismo, estuvieron presentes miembros de la Junta Directiva, asesores y representantes de notarios, quienes destacaron la importancia de continuar articulando esfuerzos entre el sector público y privado para acercar los servicios del Estado a la población y mejorar la eficiencia en los trámites.

Con esta incorporación, el Portal Empresarial de la CCIC reafirma su rol como una plataforma estratégica de atención integral, que promueve la simplificación de trámites, la descentralización de servicios y el fortalecimiento institucional en beneficio del desarrollo económico y social de la región norte del país.

Ventanillas que operan en el Portal Empresarial de la CCIC

Con la incorporación de la ventanilla de la Corte Suprema de Justicia, el Portal Empresarial de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés consolida un total de 17 ventanillas de atención, que permiten a empresas, emprendedores y ciudadanía realizar trámites y recibir asesoría de distintas instituciones del Estado en un solo lugar.

Actualmente, el Portal Empresarial de la CCIC integra servicios de las siguientes instituciones:

• Registro Mercantil

• Registro de Empresas CCIC

• Alcaldía Municipal de San Pedro Sula

• Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS)

• Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)

• Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)

• Registro Nacional de las Personas (RNP)

• Consejo Nacional de Inversiones (CNI)

• Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

• Servicio de Administración de Rentas (SAR)

• Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

• Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

• SENPRENDE

• Secretaría de Seguridad

• Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

• Sistema de Garantías Mobiliarias- CCIT

• Corte Suprema de Justicia, recientemente incorporada