Travel Diunsa inaugura la Expo Vacaciones 2026: El epicentro de las mejores ofertas turísticas del año

San Pedro Sula. Con el respaldo de más de tres décadas de trayectoria en la industria turística, Travel Diunsa dio inicio oficialmente a la Expo Vacaciones 2026. Este evento, consolidado como la plataforma de viajes más importante del país, se desarrolla los días 10 y 11 de febrero, reuniendo en un solo lugar las ofertas más competitivas para el mercado hondureño.

Viajeros exploran las múltiples opciones de destinos en la Expo Vacaciones 2026. Un ambiente dinámico diseñado para planificar las próximas vacaciones con asesoría experta y entretenimiento para todos.

La Expo no solo está dirigida a viajeros individuales y familias, sino que también funciona como un punto de encuentro estratégico para agentes de viaje y sector corporativo, quienes buscan optimizar sus presupuestos de movilidad y eventos para el resto del año.

La edición 2026 cuenta con la participación de gigantes del sector, incluyendo aerolíneas de renombre, cadenas hoteleras nacionales e internacionales, cruceros, arrendadoras de vehículos y aseguradoras. Todos presentan tarifas especiales y beneficios exclusivos que solo estarán vigentes durante los dos días del evento.

Marcela Panayotti directora de Mercadeo de Travel Diunsa.

“Expo Vacaciones es una plataforma que impulsa el turismo, facilita la planificación de viajes y permite a nuestros clientes acceder a ofertas realmente competitivas”, destacó Marcela Panayotti, directora de Mercadeo de Travel Diunsa. “Ponemos al alcance del público las mejores promociones del año para que organicen sus vacaciones con total confianza”.

El evento ha sido diseñado con un enfoque familiar, ofreciendo una experiencia dinámica que combina la gestión de viajes con entretenimiento. Entre los beneficios principales destacan: Promociones en destinos nacionales e internacionales; paquetes turísticos con descuentos exclusivos; ofertas en hoteles dentro y fuera de Honduras; promociones en cruceros; beneficios corporativos diseñados para empresas; tarifas y condiciones especiales para agentes de viaje; opciones de pago accesibles y flexibles; y facilidades de pago y beneficios bancarios.

La presidencia de Travel Diunsa, encabezada por Sandra Faraj, junto a la directora de Mercadeo, Marcela Panayotti, lideran esta edición de la Expo Vacaciones.

Un pilar fundamental de esta edición es la accesibilidad financiera. Los asistentes cuentan con herramientas de planificación anticipada que incluyen promociones especiales con bancos aliados y opciones de pago de hasta 24 meses sin intereses. Estas facilidades están diseñadas para democratizar el acceso al turismo, permitiendo que más personas viajen con el respaldo de condiciones de pago flexibles y competitivas.

Como aliado estratégico, Banco Ficohsa potencia la experiencia de compra mediante la promoción exclusiva de Triple Puntos Disfruta+. Este beneficio permite a los tarjetahabientes maximizar el valor de su inversión, acumulando recompensas aceleradas que se traducen en más oportunidades de viaje y condiciones preferenciales en cada reserva.

Lurdes Cardona, Rodrigo Panayotti, Sandra Faraj, Marcela Panayotti y Karim Qubain.

Desde escapadas de fin de semana y vacaciones familiares hasta experiencias de lujo y soluciones corporativas, la Expo Vacaciones 2026 está diseñada para superar las expectativas de cualquier perfil de viajero. Con este evento, Travel Diunsa reafirma su liderazgo en la industria, apostando por la innovación y la entrega de productos turísticos que combinan accesibilidad con los más altos estándares de calidad.