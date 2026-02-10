Chicha y Limón martes 10 de febrero de 2026

CHIFFON CAKE!!…¡Duelo de geminianos en Mar A Lago!…Hoy venimos tan suculentos como el ponche crema y tan hots como La Nala de Godofredo Fajardo…Brindis por tres damas extraordinarias: Irma Cano, Elvia Rojas y Sofia Thiebud…Los seniors breakfast que rompen las redes…Casa Nuova Ristorante sigue en tendencia…Beauty Market Supply ya atiende en Town Center…Diunsa y La Colonia bien rankeadas en el Merco Empresas 2025…Fechas especiales…Este domingo arranca “La Ensalada” por HCH.

Súper elegante y más feliz que nunca, doña Irma Cano brindó en familia por siete dichosas décadas de vida…muy bien disimuladas por cierto…porque luce estupenda en su llegada al séptimo piso…ataviada en rojo y negro al mejor estilo Stendhal-dress code acatado por los asistentes-doña Irma disfruto su velada de principio a fin en el Salón Emperador del Centro de Convenciones Copantl…¡Una noche maravillosa!… Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el brindis dirigido por sus hijos, Maynor Hugo y Fabián Enrique junto a la guapa Johana Cabrera…y Tras dedicar palabras llenas de admiración hacia las virtudes de su madre, los anfitriones elevaron sus copas junto a los presentes para celebrar la vida de la matriarca de la familia Sabillón-Cano.

*.-La planificación del sarao, a cargo de Marcela Castellanos, sumergió a los invitados en una atmósfera exquisita decorada en tonos rojo y dorado. La estancia lució impecable con arreglos de rosas rojo vino, hortensias y follajes verdes que aportaron frescura y elegancia al recinto.

*.-Entre aplausos y el tradicional “Happy Birthday“, doña Irma compartió un pastel diseñado exclusivamente para la ocasión, cerrando con broche de oro una noche marcada por la alegría, la música variada y el exquisito catering de la casa hotelera…¡Muchos años más de vida doña Irma!

*.-Las actividades sociales de los alumnos de último año de high school sigue a la orden de la jornada en los recintos más chic de San Pedro Sula…Los seniors de la Saint Peter Academy dieron el campanillazo inicial con un convivio tan fraterno como elegante, derrochando frescura y encanto en cada grafica…hoy les tocó el turno a la Clase XXVI de la Santa María del Valle…refutado instituto liderado por la especial Wendy Hall.

*.-La cita se dio una fresca mañana de febrero en el salón Los Encuentros del Hotel Copantl, que lucio remozados espacios…exquisita creación del Comité de Madres de Familia en mancuerna con las docentes de la institución…La puesta en escena estaba más que lista para recibir a las próximos a graduarse en el ágape más esperado del año: el senior breakfast…puntuales y a la moda con atuendos casuales, llegaron todos.

Deslumbrantes: Luciana Melara y Anna Matute cautivaron con su estilo durante el esperado Senior Breakfast de la Escuela Santa María del Valle. Ambas jóvenes destacaron por su elegancia en esta mañana tan especial que marca el inicio de sus despedidas escolares.

*.-Luciendo impecables estilismos, posaron para el recuerdo e inmortalizaron su primera actividad extra curricular del año…compartieron experiencias en sus años de estudio y develaron algunos detalles de su graduación…La casa hotelera satisfizo sus exigentes paladares con un variado brunch, todo regado con zumos naturales…los acompañaron padres de familia, docentes y por supuesto Miss Hall.

*.-Estilismos muy bien logrados por las chicas de la prom que son unas autodidactas de la belleza…todo aprendido en distintos tutoriales de beauty influencers de redes sociales…como buenas fans de la K-Dramas del Netflix, se decantan por los productos coreanos que son furor en las plataformas digitales…y que obtienen Beauty Market Supply, que ya atiende en Town Center…con suerte miran a William Reyes, el perfecto doble de Cristian Nodal…pero sin tatuajes…¡Como dos gotas de agua!

*.-Un acogedor recinto que sigue en tendencia en la preferencia de los comensales es Casa Nuova Ristorante…un rincón de Italia en San Pedro Sula que poco a poco se ha ganado la confianza del público con paladar exigente…conocedores y cosmopolitas de la auténtica gastronomía de la elite italiana…con la gentil anfitrionia de Melanie Casanova y con el sazón del chef Ezequiel Chirinos, Casa Nuova ofrece una experiencia única.

*.-El restaurante ahora cuenta con áreas renovadas y acogedoras, diseñadas especialmente para eventos privados como: Reuniones empresariales y corporativas, cumpleaños, enlaces civiles y aniversarios, eventos sociales: Baby showers, despedidas de soltera y hasta pedidas de mano entre otros…la demanda crece y la expansión es un hecho…#suerte.

De punta en rojo terracota…el color de la fortaleza, la pasión y el ahínco por la vida, así lució de regia doña Sophia Thiebud la mañana que su familia y amistades más allegadas, brindaron por sus 105 años de vida…#wao…Entera, lucida y más afable que nunca, de compartir con los suyos una efemérides inspiradora, poso en un sillón imperial como la reina de la familia que es, rodeada de hijas, nietos, biznietos y amigos…. El Hotel Maya Colonial fue el escenario elegido para este festejo…una recepción organizada con esmero por su nieta, Sophia Pastora…La planificación y el diseño floral estuvieron a cargo de Selenia Lara by Slara Decoraciones, quien transformó el salón en un jardín primaveral…Cada detalle fue dispuesto con meticulosidad, logrando una atmósfera etérea que cautivó a los asistentes y realzó la elegancia del recinto…¡Una mañana fabulosa!…¡Llegaron sus cuatro hijas: Soraya, Praxedis, Enelda y Zenayda!

*.-Luciendo impecable y con la jovialidad que la caracteriza, doña Sophia recibió una calurosa oleada de afecto…La importancia de la fecha se vio reflejada en la presencia de invitados que viajaron desde el exterior, quienes, junto a sus amistades de toda la vida, se unieron para exaltar el legado y la calidez humana de la cumpleañera…¡longeva de altos kilates!

*.-El brunch primaveral continuó entre anécdotas y brindis, donde las selectas amistades de la familia Thiebud disfrutaron de una celebración por todo lo alto, honrando la longevidad y la distinción de una dama que es, sin duda, un pilar de luz en nuestra comunidad…infaltables sus amorosos biznietos: Valeria, Aaron y Orlando Merino, esposo de Michelle Valladares…y un largo etcétera de gente bien que invitamos a apreciar.

*.-Los recintos más elegantes de la ciudad, están más que listos para recibir este sábado a las parejas de enamorados en su día…Club Hondureño Árabe y las propuestas hoteleras de nuestros amigos: Real Intercontinental, Copantl, Hyatt Place, Monte Olivos, Maya Colonial, Clarión Mediterráneo, Latitude 15 y Hilton Princess…mesones: Arnie’s, Casa Nuova, Selva, Cassiano & Adriano, Cima y otros…En Floristería Mil Rosas encuentran los mejores arreglos para su amada.

*.Pero desde el viernes 13 muchos se van de guinda para: Roatán, Cancún y hasta Miami o Las Vegas…las parejas más faranduleras del país escogen la isla bonita del Caribe catracho para relajarse de lo lindo…Y Gus Leone con Karlen Pérez lo saben…por cierto, este fin de semana es el cumple de la bien llamada “Sirena del 5”…¿Partirá pastel en el set de El Hilo o será fuga desde el mismo viernes?…¡Muy pronto se casa la pareja más bella!

*.-A muchos, escrito sea de paso, que solo se acuerdan de la pareja por estas fechas…se les recuerda que el amor se cultiva y se demuestra a diario, con paciencia, cariños y comprensión…pero un buen presente no está demás por estas fechas…por eso los invitamos a apreciar la nueva colección de Zared Joyeros…especialmente diseñada para la ocasión.

*.-La ex reina de belleza Dania Patricia Prince Méndez celebra su cumple esta semana en Miami y los gemelos López Ramírez lo saben…mientras tanto por estas tierras, Grethel Mejía, madre de Rosmary Arauz, festeja en Cofradía…Bélgica Suárez brinda por un año más de vida y éxitos con su línea de ropa Calala…mientras que MariFer Mitchell celebra en familia.

Siguiendo con gente chic…una constelación de elegantes invitados copó en su totalidad el Salón Jordán del Club Hondureño Arabe y la ocasión lo ameritaba: Los 50 años de Elvia Isabel Rojas…otra especial dama de sociedad que “esconde” muy bien su edad…lucio fabulosa con un atuendo de diseño arquitectónico, drapeado en tono beige con destellos dorados…en perfecta armonía con la decoración neutra del recinto…Y adivinen quien planifico y organizo el ágape de Elvia Rojas…nada más y nada menos que su gentil esposo Alejandro Perdomo…quien no escatimo esfuerzos y se lució con el montaje, que aun cosecha halagos en las redes sociales de la congratulada…sorprendió de principio a fin porque cerro la fiesta con vallenato al ritmo de Beto Jamaica: desde Santa Marta para el mundo entero…Graficas que invitamos a apreciar…#blessingsElvia.

*.-Una socialité que sigue recibiendo felicitaciones por su onomástico es la encantadora dama, Maribel Larach de Andonie, esposa del honorable caballero George Andonie…quien junto a sus hijos sorprendieron a Mary con una reunión repleta de detalles y elegancia, con esa familiaridad que los Andonie imprimen a sus ágapes.

*.-Por partida doble…celebra San Valentín el reconocido empresario de la construcción, Ing. Ernesto Lázarus, quien ayer estuvo de plácemes…su bellísima esposa, Elena Medina de Lazarus e hijos, congratularon al patriarca de la familia con una cena muy especial.

*.-Los buenos deseos para el Ing. Lázarus se extienden toda esta semana por parte de colegas, clientes y su amplio círculo social de amigos… se unen a las bendiciones para el Ing. Ernesto, doña Nenette de Medina e hijos, así como Emilio Medina y Rina Guillen Callejas, entre otros distinguidos miembros de esa dinastía… Felicidades Ing. Lázarus.

*.-La dinastía Abufele brinda el sábado, Día de San Valentín, no solo por el amor de su familia y sus amigos, también por un onomástico en puerta: el cumpleaños de la estimada dama Yolanda de Abufele, quien este lunes 16 suma otra vuelta más al sol…más plena y realizada que nunca, rodeada del amor de sus seres más queridos y sus numerosas amistades.

*.-Quien parte pastel entre sus nietos próximamente, es la elegante dama de sociedad doña Jo de Faraj, dilecta esposa del honorable caballero Valmoral Fouad Faraj…doña Jo, la semana agrega un año más de exitosa vida, una dama plenamente realizada en todos los aspectos… Su guapísima hija, Joyce Faraj de Andonie, ultima los detalles celebración maravillosa en honor a la matriarca de la familia… Se unirán a las felicitaciones de esta dinámica dama, sus consuegros Roberto y Paty de Andonie y media dinastía Faraj.

Seguimos con más orquídeas de febrero, esta vez para la dinámica dama Linda Rovelo, Gerente de Mercadeo del hotel Hilton Princess de San Pedro Sula… Linda se encuentra de plácemes estos días, amigos y compañeros de labores le cantaron el “Feliz Cumpleaños”…#congratz.

*.-Este fin de semana arranca brindis la afable dama Rosario Pineda de Crespo…amada esposa del caballero Marco Crespo…quien junto a sus hijos, nietos y cercanas amistades, congratularan a doña Rosario con un ágape muy especial…¡A departir con esas ricas tartas de Signature Cake!

*.-Se unirán a las muestras de afecto para doña Rosario, las damas del clan Barletta-Yacamán, específicamente su guapa nuera Ana Cecilia de Crespo… Los convites en honor a doña Rosario de Crespo se prolongarán esta semana y sus primas, las divas Pineda-Fortín, se sumarán en parabienes para desearle lo mejor de lo mejor…Congratulaciones.

*.-De buena fuente nos enteramos que las dinámicas damas del Club Internacional de Mujeres tuvieron un chat muy entretenido por estas fechas: el onomástico de la encantadora Vilma de García…una de sus socias más apreciadas agrego “un febrero” más de vida…ya preparan el te mensual de la amistad donde se congratularán a las cumpleañeras.

*.-Dos acuarianas que siguen cosechando felicitaciones en sus redes sociales por su onomástico, son las encantadoras Patricia de Avilés y Delmy Caballero…quienes en fecha reciente partieron pastel y departieron con los suyos…Dicha y éxito para ambas féminas.

*.-Entre globos y rosas, celebro en familia otro año de realizaciones, la encantadora dama Albita Maldonado…y el artífice de ese sarao que ya tapiza sus redes sociales, fue su esposo Marvin Galdámez, junto a sus apuestos hijos…Toda la dicha del mundo para Albita y que cumpla más.

*.-Si de ingeniosos y afables acuarianos se trata: Víctor Toledo, mente brillante de la firma de eventos ROYALTO…El galán se encontró de plácemes por estas fechas y una de las primeras en felicitarlo fue su amiga y socia, la bella Marcela Cueva de López…¡Que sigan esos brindis!

Quien sigue abriendo finos presentes es la encantadora dama, Rebeca de Mejía, ex Reina de la Feria Juniana con una amplia trayectoria en el mundo de la política y la sociedad sampedrana…La queridísima Rebeca partió tarta de Welchez Café en la intimidad de su hogar con su esposo Tito Aníbal Mejía, su linda hija Julia Rebeca y nietos…¡Bendiciones!

*.-Siete años de inquietantes travesuras celebro en familia por estos días la bella nenita Isabella Victoria Rodríguez Sánchez… amantísima hija de los jóvenes empresarios Manuel Rodríguez y la bella Sarahí Sánchez… ¡Dilecta nieta de la glamurosa Maritza Soto de Lara!…para más señas…Las tartas temáticas de Maritza’s Bakery siempre a la orden…#blessings.

*.-Tres años fue el tiempo más que suficiente para que Juan Carlos y Nidia cultivaran su amor con la ternura y comprensión del caso, en el 2024 fijaron como mes de su boda febrero del 2025 y acertaron…uno de los meses mejor aspectados para llegar al altar…Los hoy esposos son amantísimos hijos de: Juan Carlos Pineda y la recordada dama Ana Guadalupe Caballero, padres de Juan Carlos…#bodasdepapel.

*.-Y de Javier León y Nidia Manzanares padres de Nidia Isabel…la ejecutiva bancaria lucio regia en verde…¡Elegancia por doquier!…El cortejo nupcial brillo en glamour esa mágica noche, damitas en dorado champagne y caballeros en smoking con corbatín dorado…todo en perfecta armonía con la decoración del salón Napoleón…#Blessings.

*.-Las apreciadas familias Hernández-Granados & Buezo-Cruz arrancaron el 2025 con el pie derecho, o sea, ultimando los detalles del enlace de sus hijos Oseas y Angelita, quienes cristalizaron su sueño de novios: llegaron al altar para la bendición de su amor…el recinto religioso escogido fue la iglesia Sagrada Familia…y el banquete nupcial se desarrolló con toda la pompa y circunstancia en el Salón Jordán del Club Hondureño Árabe.

*.-Los novios lucieron impecables con sus atuendos, exudando amor en todo momento: inseparables, cariñosos y con una eterna sonrisa…no cabe duda que son el uno para el otro…Ángela lucio principesca con ese vaporoso ajuar corte princesa y sutil escote palabra de honor…mientras que Oseas aposto por un look más fresco en blanco y negro…El Jordán lucio como nunca con un telón de fondo donde se apreciaba el amor de la pareja en sus años de novios…¡Dichoso primer aniversario nupcial!

*.-Los hoy esposos son hijos de las estimadas parejas conformadas por: Oseas Hernández y Carlita Granados, quien se voló la barda con ese fabuloso atuendo rojo, son los padres de Oseas…mientras por el lado de la bella Angelita, derrocharon elegancia Jerónimo Buezo y Normita Cruz.

Rodeada de amor y gratitud: La especial dama Blanca Hortensia Sosa Montero, celebró un año más de vida con un íntimo festejo… Sus hijos Steven Garay, Keyla Garay, Jenny Zelaya y David Cruz, junto a su adorado nieto Arturo Caleb Sosa, se reunieron en el restaurante Tato’s para agasajarla… El momento más dulce de la velada fue el exquisito pastel, una creación artesanal elaborada especialmente por su hija, Keyla, de Cakestimehn… Una noche de alegría familiar y sabor. ¡¡Felicidades!!

*.-Tan romántica como personalizada en “All White”…así fue la boda de Oscar Alejandro y Josselin Milla de Muñoz…un enlace planificado al detalle por meses y cuya puesta en escena fue de lo mejor en el 2023…Desde la ornamentación de los recintos, hasta el performance del protocolo nupcial, todo en tiempo y forma…Tan inolvidable como unica.

*.-Otra especial pareja que se unió en el 2023…esposos ante las leyes civiles y divinas, son Medardo y Alba Rocío Sierra de Méndez quienes se casaron con velo, corona y papel firmado en el altar de la iglesia La Guadalupe…seguido de una amena recepción nupcial en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…¡Recinto que aun huele a refinado fondant, porque es el salón favorito de los novios para su banquete!…Boda planificada y ornamentada por Acontecimientos.

*.-Dos apreciados maridajes de sociedad celebran por estas fechas sus “Bodas de Lana”… nos referimos a: Eduardo y Lucia Chicas-Larios de Interiano y nuestros apreciados amigos Ramsés y Silvia Rodríguez de Urrutia… la artista que nos deleita con su amplio repertorio en las fiestas más in de la ciudad…¡Siete fascinantes años de casados!…#WAO.

*.-Los Interiano-Chicas protagonizaron una de las bodas playeras más chic en Tela, con todo el “who is who” del mundo social sampedrano… Mientras que los Urrutia-Rodríguez estelarizaron una de las bodas más románticas en la terraza del Hyatt Place, con un montaje regio a cargo de la recordada Nolvia Mejía de Ambientes Elegantes… y animada por sus amigos DJ Bishop y Jorge Torres…Congratulaciones a ambas parejas.

*.-Otra joven pareja que se dispone a brindar con Moet & Chandon por su sexto año de casados son Bryan y Waldina López de Zavala… quienes en un febrero mejor que este, se unían en regio enlace celebrado en La Viñera de Angeli Gardens…sarao planeado, organizado y montado por Lidabel Sánchez de Mena y sus bebas de la firma Acontecimientos.

El Ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, en compañía de Enrique Vitanza… El encuentro destacó la estrecha relación de amistad que une al funcionario con el reconocido sampedrano en un ambiente de cordialidad durante el reciente encuentro.

*.-Quienes recuerdan ocho edificantes años de casados son los especiales: Carlos y María Lilian Lara de Rodríguez, quienes se unieron en solemne homilía celebrada en la iglesia Episcopal El Buen Pastor…con posterior banquete de bodas en el Hotel Copantl…Inolvidable fiesta nupcial decorada en tonos ivory, rose quarz & Golden…#bodasdebronce.

*.-Por estas fechas del 2024 contrajeron matrimonio los apreciables jóvenes Mariano Barrera y Laureen Marsh, en una elegante recepción ofrecida por sus padres Mariano y Reyna Barrera…La recepción nupcial tuvo lugar en Sierra Lake Golf Court en Fontana, California, EEUU.… Los padres de los novios Mariano y Reyna Barrera, John y Cathy Marsh, obsequiaron su primera casa en Fontana, CA…¡Bodas de Algodon!

*.-Celebraron su matrimonio eclesiástico en el 2023 los jóvenes RicardoAdolfoPérezyKarolJhoselyneFigueroaUrbina…la cita fue en el Colegio de Abogados ante 200 invitados…El Pastor Benigno Padilla Caballero los declaró unidos en matrimonio… Lidabel de Mena con su firma Acontecimientos enchulo el salón en tonos lila & ivory combinando rosas, claveles, baby breath y hortensias a tono…¡Hermosa Bodas de Cuero!

*.-Quienes planifican un brindis muy especial, es la querida pareja conformada por Osman y Lilian Flores de Lara, quienes este 2026 cumplen sus primeros 29 años de feliz vida matrimonial…Benditas “Bodas de Granate” que los Lara-Flores celebraran en la intimidad familiar y con sus amigos más cercanos…Acontecimientos les arma el sarao en un 2X3.

*.-Por estas fechas, brindan por su cuarto año de casados la especial pareja: Kenner y Sindy Rivera de Orellana, quienes en el 2022 fueron declarados esposos por el pastor German Ponce hijo…ceremonia y fiesta de esponsales celebrada en los salones Emperador del Copantl…C Bari Artisan & Deli los espera para rememorar la noche más bella de sus vidas.

Un encuentro de lujo protagonizaron Karla Medrano, la exreina de belleza que hoy triunfa como empresaria en España, y el reconocido diseñador Sergio Paz, radicado en Estados Unidos… Dos exponentes de la diáspora hondureña que ponen en alto el nombre del país desde diferentes rincones del mundo.

*.-Nueve años de matrimonio festejan Rubén Villanueva y Rocío Corado…ceremonia oficiada en la Primera Iglesia Bautista por el pastor Rafael Castillo… posteriormente se trasladaron al Hotel Copantl donde Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos decoraron en tonos ivory & rose…ornamentando con rosas, hortensias, campanas de Irlanda y baby breat, combinando tergales y cristales…¡Con tarta de Maritza’s Bakery!

Con esta linda pareja cerramos con broche de oro nuestro apartado de “Avisos Parroquiales”…y saludando a Suly Calix que hoy está de placemes, más realizada que nunca…mañana le toca brindar a Ernesto Alonso Rojas por sus 54 papiros…a quien conocemos desde su castidad: en la Ruta 4…long time ago!…#wtf…A ellos y a todos los Acuario nuestros psíquicos les recomiendan este 2026: Valentino Born in Roma Purple Melancholia, uno de los mejores flanquers de la saga…”ese bote morado lo necesitan en su vida chicos”…#mily…Hasta la próxima entrega mis mores, cuídense, ya saben que los queremos en P!”#$%&