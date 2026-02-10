Velada de ensueño para celebrar los quince años de Dalila Sophia Acosta

Rodeada de rosas, su familia y un vestido inolvidable regalado por su abuela, la joven sampedrana celebró una de las noches más importantes de su vida.

San Pedro Sula. – El Salón San Pedro del Hotel Copantl se transformó en un escenario de ensueño para celebrar los quince años de Dalila Sophia Acosta Romero. Entre una atmósfera impregnada con el aroma de rosas frescas y una galería fotográfica que recorría los mejores momentos de la festejada, la familia Acosta-Romero recibió a sus invitados en una velada marcada por la distinción.

Dalila Sophia junto a sus padres, Hosman Acosta y Dalila Romero, acompañada de su familia durante el brindis.

El momento cumbre de la noche llegó cuando las puertas se abrieron para dar paso a Dalila Sophia, quien lucía radiante en un exclusivo diseño azul royal. El vestido, un tierno obsequio de su abuela, destacaba por su escote de hombros caídos y una delicada lluvia de pedrería que destellaba bajo las luces del salón. Del brazo de sus padres, Dalila Romero y Hosman Acosta, la joven avanzó entre aplausos hacia una noche que prometía ser inolvidable.

Una sonrisa que ilumina: Dalila Sophia en el centro del Salón San Pedro del Hotel Copantl.

Tras el emotivo brindis dirigido por su padre, donde la gratitud y los buenos deseos fueron protagonistas, los asistentes brindaron por la felicidad de la quinceañera y disfrutaron de un banquete de alta cocina, sellando así una de las citas sociales más memorables de la temporada.

Dalila Sophia con su madrina, Isis Martínez.

Stelsy Banegas, Natalia Sauceda.

Patty Acosta y Lía Padilla.

Alissa Gonzáles y Antonella Discua.

Paulina Salame y Andrea Alfaro.