Municipalidad de San Pedro Sula entrega útiles y merienda escolar a 600 niños en Cofradía

San Pedro Sula. – En el marco del inicio del año lectivo 2026, la Municipalidad de San Pedro Sula entregó este lunes mochilas con útiles escolares a 600 estudiantes de la Escuela Dr. Miguel Paz Barahona, en el sector de Cofradía. Como parte de un apoyo integral, los menores también recibieron leche en polvo para fortalecer su nutrición durante la etapa escolar.

Niños de la Escuela Dr. Miguel Paz Barahona recibiendo útiles escolares.

Esta es la segunda entrega masiva del proyecto “Útiles Escolares”, el cual cumple cuatro años bajo la gestión del alcalde Roberto Contreras. La iniciativa proyecta beneficiar a unos 75,000 niños de centros educativos públicos en zonas vulnerables como Chamelecón, El Carmen, El Ocotillo y Rivera Hernández.

Municipalidad de San Pedro Sula dirigida por Roberto Contreras refuerza educación y nutrición en sector Cofradía.

“Continuamos apoyando la educación primaria. Con esta entrega alcanzamos ya a 1,200 niños en este sector y la próxima semana seguiremos con la dotación de cubayeras (uniformes)”, destacó el alcalde Contreras.

Mochilas con cuadernos, lápices y reglas para escuelas públicas de San Pedro Sula.

Por su parte, la directora del centro, Nitza Suyapa Zaldívar, calificó la ayuda como una “bendición”, señalando que muchas familias carecen de recursos para costear la lista escolar. Brenda Ortiz, madre de familia beneficiada, agradeció el kit completo que incluye cuadernos, lápices y reglas, aliviando la carga económica del hogar.