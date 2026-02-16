Alianza estratégica entre Optimus Card y Motofix beneficia a la comunidad motociclista con descuentos exclusivos

San Pedro Sula. — En un esfuerzo por fortalecer el apoyo a quienes utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte y trabajo, Motofix ha formalizado una alianza estratégica con Optimus Card, respaldada por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Grupo Inversa.

El convenio fue ratificado por Dany Galdámez, Gerente de Productos de Motofix; Ricardo Rodríguez, Gerente de Comercialización de Optimus Card; y Ester Rodríguez, Coordinadora de Vinculación de Inversa, quienes sellaron la alianza estratégica.

Esta colaboración surge como una respuesta directa a las necesidades del sector “biker”, buscando aliviar los costos de mantenimiento y promover la seguridad vial a través de servicios mecánicos preventivos y correctivos de alta calidad.

Dany Galdamez Gerente de Productos de Motofix.

Ricardo Rodríguez, Gerente de comercialización de Optimus Card.

Ester Rodríguez, coordinadora de vinculación de Inversa, rubricaron el convenio.

A partir de hoy, todos los usuarios que porten su membresía Optimus Card podrán acceder a un esquema de ahorro permanente en el taller Motofix ubicado en el sector Juan Pablo: 10% de descuento en mano de obra calificada y 5% de descuento en la adquisición de repuestos para motocicletas.

La Optimus Card se convierte en la aliada ideal para quienes viven sobre ruedas, ofreciendo ahorros directos en mantenimiento y seguridad vial.

La colaboración entre Motofix y Grupo Inversa busca promover el mantenimiento preventivo como pilar de la seguridad para la comunidad motociclista.

Desde la administración de la alianza, se enfatizó que el objetivo principal es cuidar tanto la vida del conductor como su patrimonio. “Esta unión llega para cuidar tu moto y tu inversión, ofreciendo ventajas exclusivas que solo los miembros Optimus pueden disfrutar”, detalló Ricardo Rodríguez, Gerente de comercialización de Optimus Card.

Con la nueva alianza, los miembros de Optimus Card obtienen un 10% de descuento en servicios técnicos en el taller Motofix.

El beneficio incluye un 5% de descuento en repuestos, garantizando que cada ‘biker’ mantenga su unidad en óptimas condiciones con el respaldo de Motofix.

Con este paso, Motofix, UTH y Grupo Inversa buscan no solo ofrecer ahorro, sino también garantizar rutas más seguras mediante un mantenimiento confiable, acercando soluciones técnicas de primer nivel a la comunidad que vive sobre ruedas.