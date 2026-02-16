Alianza estratégica entre Optimus Card y Motofix beneficia a la comunidad motociclista con descuentos exclusivos

San Pedro Sula. — En un esfuerzo por fortalecer el apoyo a quienes utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte y trabajo, Motofix ha formalizado una alianza estratégica con Optimus Card, respaldada por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Grupo Inversa.
Esta colaboración surge como una respuesta directa a las necesidades del sector “biker”, buscando aliviar los costos de mantenimiento y promover la seguridad vial a través de servicios mecánicos preventivos y correctivos de alta calidad.
A partir de hoy, todos los usuarios que porten su membresía Optimus Card podrán acceder a un esquema de ahorro permanente en el taller Motofix ubicado en el sector Juan Pablo: 10% de descuento en mano de obra calificada y 5% de descuento en la adquisición de repuestos para motocicletas.
Desde la administración de la alianza, se enfatizó que el objetivo principal es cuidar tanto la vida del conductor como su patrimonio. “Esta unión llega para cuidar tu moto y tu inversión, ofreciendo ventajas exclusivas que solo los miembros Optimus pueden disfrutar”, detalló Ricardo Rodríguez, Gerente de comercialización de Optimus Card.
Con este paso, Motofix, UTH y Grupo Inversa buscan no solo ofrecer ahorro, sino también garantizar rutas más seguras mediante un mantenimiento confiable, acercando soluciones técnicas de primer nivel a la comunidad que vive sobre ruedas.