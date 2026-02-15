Asfura y sector empresarial pactan ruta estratégica para transformar la competitividad del Valle de Sula

San Pedro Sula. – En un paso decisivo para consolidar el motor económico de Honduras, el presidente Nasry Asfura y la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), encabezada por Karim Qubain, establecieron este sábado una agenda conjunta de alta prioridad. El objetivo: acelerar la inversión privada y ejecutar infraestructura crítica en el Valle de Sula.

Durante el encuentro, el mandatario destacó que su administración ha iniciado una fase clave de proyectos de infraestructura que impactarán directamente la productividad, la logística y la seguridad de la región, entre los que destacó los trabajos de dragado en el Valle de Sula, el reforzamiento y construcción de bordos de protección contra inundaciones, la modernización de la red vial y el inicio de obras en carreteras estratégicas del corredor industrial.

Gobierno y sector empresarial del Valle de Sula coordinan proyectos estratégicos de infraestructura y logística.

Uno de los anuncios más relevantes fue el impacto inmediato en la economía nacional a través de las municipalidades. El gobernante confirmó que en el plazo de una semana se liberarán transferencias municipales, lo que inyectará circulante directo al mercado.

Este movimiento financiero busca activar de forma acelerada sectores como el comercio, la construcción y la contratación de mano de obra local, generando lo que el mandatario definió como una “economía en movimiento” para las familias hondureñas.

“Estamos arrancando proyectos que transforman el Valle de Sula y fortalecer la competitividad del país. La infraestructura es desarrollo, es empleo y es crecimiento económico”, refirió el mandatario.

El sector privado como aliado estratégico

Por su parte, Karim Qubain, presidente de la CCIC, reiteró el compromiso del sector empresarial para trabajar de la mano con el Ejecutivo. Subrayó que la tríada de infraestructura, energía y logística es la única vía para atraer inversión extranjera y generar empleo formal.

Qubain enfatizó que la colaboración permitirá acelerar el crecimiento económico, mejorar la productividad industrial y consolidar a Honduras como un centro logístico y productivo regional.

Reunión de alto nivel entre el Ejecutivo y la CCIC para dinamizar la inversión privada en la zona norte.

El presidente Asfura reiteró que su gobierno mantiene una política de diálogo permanente con el sector productivo, los trabajadores y la academia, con el objetivo de construir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo, que genere oportunidades y bienestar para las familias hondureñas.

El Gobierno reafirmó su compromiso de continuar impulsando proyectos estratégicos, modernizar la infraestructura nacional y fortalecer la confianza para la inversión, consolidando al Valle de Sula como motor del desarrollo económico del país.