El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA brilla en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En una jornada marcada por la pasión y el fervor deportivo, Honduras se convirtió este 14 de febrero en el epicentro del fútbol mundial. El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA aterrizó en territorio catracho como parte del prestigioso Tour presentado por Coca-Cola y su socio embotellador Cervecería Hondureña, permitiendo a miles de aficionados vivir un sueño que usualmente solo está reservado para los campeones.

Un recibimiento de Estado

El evento, celebrado en el Centro de Convenciones Expocentro, contó con una apertura de alto nivel. El Presidente Nasry Asfura recibió la codiciada pieza de oro macizo en representación de los más de 10 millones de hondureños.

El mandatario estuvo acompañado por una verdadera leyenda del fútbol: David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998. Durante el protocolo, el Presidente Asfura subrayó el carácter simbólico de la visita: “Este es un reconocimiento para Honduras y no para mi persona. Los obsequios recibidos, incluida la réplica en miniatura entregada por la FIFA, permanecerán en Casa Presidencial como patrimonio de todo el pueblo”, afirmó el funcionario.

Desde tempranas horas, el Centro de Convenciones Felipe Argüello se transformó en un santuario futbolístico. Los asistentes recorrieron áreas interactivas dedicadas a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, disfrutaron de zonas gastronómicas familiares y culminaron el recorrido con el momento más esperado: la fotografía junto al trofeo de 6,175 kg de oro macizo.

La presencia de David Trezeguet añadió un toque de nostalgia y clase al evento. El exdelantero de la Juventus y autor del histórico “Gol de Oro” en la Eurocopa 2000, compartió con los fans, reafirmando el vínculo emocional que el fútbol genera en Latinoamérica.

Más allá de la exhibición, el Tour destacó por su enfoque ambiental. A través de la iniciativa “Hagámosla Circular”, Coca-Cola y Cervecería Hondureña implementaron un sistema de recolección y reciclaje de envases PET y latas generados durante el evento, buscando mitigar el impacto ambiental y proteger los ecosistemas locales.

Datos clave del trofeo y el tour

Exclusividad: Solo campeones del mundo, jefes de Estado y el presidente de la FIFA pueden tocar el trofeo original.

El Tour: Ha recorrido 21 países antes de llegar a Honduras, iniciando su trayecto en Riad, Arabia Saudita.

Diseño: El modelo actual data de 1974 y muestra a dos figuras sosteniendo el globo terráqueo.

Rumbo al 2026: El Mundial en Canadá, México y EE. UU. comenzará en tan solo 117 días.

“La emoción y el amor que sienten los fans al ver el Trofeo nos recuerda que vamos por buen camino en nuestra misión de refrescar al mundo y marcar la diferencia”, señaló Claudia Navarro, presidente de Marketing para Coca-Cola Latinoamérica.

Con esta visita, Honduras calienta motores para la cita mundialista más grande de la historia, reafirmando que, para el país cinco estrellas, el fútbol es mucho más que un juego: es una identidad compartida.