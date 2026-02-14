sábado, febrero 14, 2026

Roldán Suazo y María Antonia de Suazo: 46 años de un amor ejemplar

El Ing. Roldán Suazo Nuila y la Abogada María Antonia Fernández de Suazo celebran 46 años de una unión ejemplar. Una vida compartida donde la complicidad y el respeto han sido los pilares de su hogar en San Pedro Sula. / Cortesía.

San Pedro Sula. – En el corazón de la sociedad sampedrana, pocos nombres resuenan con la calidez y el respeto que inspiran el Ingeniero Roldán Suazo Nuila y la Abogada María Antonia Fernández de Suazo. Más que una pareja sobresaliente, los Suazo-Fernández representan un testimonio vivo de lo que significa construir una vida en común bajo los cimientos de la lealtad y el afecto incondicional.

Con la caballerosidad que le caracteriza, el Ingeniero Roldán sorprendió a su amada esposa este San Valentín con rosas rojas y un desayuno especial, reafirmando que el amor se cultiva cada día con pequeños grandes gestos.

Con 46 años de trayectoria matrimonial, su historia es un relato de amor, profunda amistad y un compañerismo inquebrantable. A lo largo de casi medio siglo, han navegado juntos los retos de la vida, forjando un hogar donde la complicidad ha sido el ingrediente principal. Fruto de esta unión ejemplar son sus dos hijos, Alexandra y Roldán, quienes han crecido bajo el seno de una familia que prioriza los valores y la unidad.

El Ing. Roldán Suazo y la Abg. María Antonia de Suazo: 46 años de complicidad y una trayectoria de vida que inspira a la sociedad sampedrana.

Fiel a su caballerosidad de siempre, el Ingeniero Roldán no dejó pasar este 14 de febrero sin honrar a la mujer que ha sido su roca y compañera. La celebración de San Valentín comenzó con la delicadeza de los gestos clásicos: Rosas Rojas, símbolo de una pasión que no se apaga con el tiempo, y un Desayuno Especial, un momento de intimidad y deleite diseñado exclusivamente para consentir a la Abogada María Antonia.

Las rosas rojas y los detalles matutinos fueron los protagonistas en este San Valentín para la Abg. María Antonia de Suazo, un gesto lleno de ternura por parte de su esposo, el Ing. Roldán Suazo, para celebrar casi medio siglo de unión.

Este gesto no solo celebra un día en el calendario, sino que reafirma el compromiso de una pareja que sigue encontrando en los pequeños detalles la clave de su felicidad eterna.

El Ing. Roldán Suazo Nuila y la Abogada María Antonia Fernández de Suazo: un matrimonio ejemplar, una vida de amor incondicional.

