Yaudet Burbara asume la gerencia de la ENP con el reto de modernizar la logística en Honduras

San Pedro Sula. – El Gobierno de la República, bajo la administración del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, oficializó este viernes el nombramiento de las nuevas autoridades de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Este movimiento estratégico marca el inicio de una etapa enfocada en la transformación profunda y el fortalecimiento del sistema logístico de Honduras.

El ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati, ha asumido la gerencia general de la estatal portuaria. Con este nombramiento, Burbara liderará un proceso integral de modernización que no solo abarca los recintos portuarios, sino también la gestión de aduanas, el desaduanaje y la optimización de los procesos logísticos en todo el territorio nacional.

La nueva administración portuaria tendrá como objetivo agilizar el comercio exterior, reducir tiempos y costos operativos, atraer inversión nacional e internacional y fortalecer la competitividad de Honduras como plataforma logística regional.

“La designación responde a una estrategia de integrar equipos con visión empresarial y capacidad técnica para articular de manera eficiente el trabajo entre el sector público y el privado”, detallaron fuentes oficiales.

La elección de Burbara se fundamenta en su destacada trayectoria en el sector empresarial, experiencia que se considera vital para “desentrabar” procesos y aplicar criterios de eficiencia privada en la administración pública.

Este nombramiento forma parte del plan estratégico del gobierno del presidente Asfura para consolidar un equipo de trabajo con alto sentido de responsabilidad, orientado a impulsar el crecimiento económico y modernizar la infraestructura crítica del país.