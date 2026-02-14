CCIC y Aduanas acuerdan plan para agilizar la logística en Puerto Cortés

San Pedro Sula. – En un esfuerzo por fortalecer la competitividad del comercio exterior, la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sostuvo una reunión de trabajo de alto nivel con el Director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie. El encuentro tuvo como eje central la resolución de obstáculos operativos que impactan directamente a exportadores, importadores y al sector logístico del país.

La mesa de trabajo fue liderada por el presidente de la CCIC, Karim Qubain, junto a miembros del Comité de Competitividad y Logística, quienes presentaron una radiografía detallada de las ineficiencias que actualmente encarecen y retrasan el flujo de mercancías.

Puerto Cortés: El centro de las nuevas estrategias de eficiencia logística impulsadas por la CCIC y Aduanas.

Uno de los puntos de mayor fricción expuestos por el sector privado es la situación en la terminal portuaria. La CCIC enfatizó la urgencia de avanzar en la licitación y adquisición de equipo de inspección no intrusiva (Rayos X), una herramienta vital para la agilidad y seguridad del puerto.

Asimismo, se discutió la problemática de los contenedores en condición de abandono y la necesidad de agilizar la liberación de equipos por parte de las navieras. Una preocupación crítica manifestada por los exportadores es la falta de cupos para citas con OPC dentro de las 72 horas previas al zarpe, una limitante que deriva en retrasos críticos y costos adicionales que restan competitividad al producto hondureño.

Hacia una Aduana Digital y sin Obstáculos

En materia tecnológica y de procesos, se dio seguimiento al nuevo procedimiento de preaviso, incluyendo los roleos y la desestimación de embarques de exportación. También se solicitó el cumplimiento efectivo del programa “Aduana sin Papeles” y la revisión de bloqueos recurrentes del RTN derivados de inconsistencias en el sistema.

Otros puntos abordados incluyeron la necesidad de facilitar la modificación de títulos sin obstáculos en la actualización de eventos —como la eliminación o incorporación de contenedores— y la revisión del proceso de custodia de documentos originales vinculados a la declaración de mercancías.

Diálogo estratégico entre el sector privado y Aduanas para agilizar el flujo de mercancías en el principal puerto del país.

La CCIC planteó la necesidad de que la Terminal Especializada (TEH) transite hacia una operación continua de 24 horas, los 7 días de la semana. Actualmente, las suspensiones de labores por cambios de turno o tiempos de comida detienen la descarga de buques, generando un efecto dominó de retrasos en toda la cadena de suministro.

Para resolver estos cuellos de botella, se sugirió dotar de mayor capacidad de decisión a los Administradores de Aduana locales, permitiendo respuestas rápidas en el sitio sin necesidad de elevar cada consulta a nivel central.

Por su parte, el Director Marco Tulio Abadie informó que la Administración Aduanera ya gestiona iniciativas de ley enfocadas en la simplificación administrativa, incluyendo el procedimiento de prescripción de trámites, con el fin de modernizar el sistema y reducir la carga burocrática.

“Estamos en la disposición de colaborar activamente para atender las necesidades del empresariado. Nuestro objetivo es avanzar en soluciones que fortalezcan no solo a la zona norte, sino a toda la economía nacional”, puntualizó Karim Qubain al cierre de la sesión.