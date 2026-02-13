El arte abstracto de Víctor Hugo Lacayo se exhibe en la Galería Colibrí con la muestra “Armonía de lo invisible”

Con una impresionante colección de 48 piezas, el artista sampedrano invita al espectador a una experiencia de introspección y color en el Centro Cultural Sampedrano.

San Pedro Sula. El arte abstracto ha encontrado una nueva voz en las paredes de la Galería Colibrí. El pasado jueves 12 de febrero, el Centro Cultural Sampedrano (CCS) inauguró la muestra “Armonía de lo Invisible”, una colección donde el artista plástico hondureño Víctor Hugo Lacayo despoja a la realidad de sus formas literales para revelar la energía que subyace en ellas.

Los asistentes hicieron un recorrido por la Galería Colibrí del CCS, donde 23 obras abstractas y un mosaico de 25 piezas transforman el espacio en un diálogo de color y texturas.

“Armonía de lo invisible” invita al espectador a una introspección profunda a través de formas que desafían la explicación lógica.

La exhibición es un despliegue de técnica y sentimiento, compuesta por 23 lienzos de gran formato y un mosaico central de 25 trabajos pictóricos. A través de estas piezas, Lacayo explora la mística de sus series más conocidas: emperatrices, princesas, caribeñas y guardianes urbanos.

Un visitante se detiene ante una de las piezas de gran formato de Lacayo, donde la abstracción invita a una interpretación personal y profunda.

Los asistentes a la Galería Colibrí exploran de cerca los relieves y capas de color que Víctor Hugo Lacayo imprime en sus obras.

A diferencia del arte figurativo, la propuesta de Lacayo no busca ser explicada, sino sentida. Como artista plástico autodidacta, el sampedrano utiliza el color y la textura como herramientas de introspección, invitando al espectador a dejar de ser un observador pasivo para convertirse en intérprete de su propio mundo interior.

Víctor Manuel Rodríguez, miembro de la junta directiva del CCS da la bienvenida.

El artista sampedrano Víctor Hugo Lacayo se dirige a los asistentes durante la inauguración de “Armonía de lo Invisible”, compartiendo su visión sobre el arte abstracto en la Galería Colibrí.

La inauguración inició con un protocolo cargado de calidez. El Lic. Víctor Manuel Rodríguez, miembro de la junta directiva del CCS, ofreció la bienvenida oficial, seguido por un momento de reflexión a cargo del pastor Julio César Sánchez. La semblanza del artista fue compartida por Jean Paul Lacayo, quien dio paso a las palabras centrales del protagonista de la noche, Víctor Hugo Lacayo.

“La pintura es un espacio de introspección donde sentir y experimentar tiene más valor que explicar”, afirma el artista.

El protagonista de la noche, Víctor Hugo Lacayo, con autoridades del CCS y su familia: Víctor Manuel Rodríguez, Francia Quintana, Elisa, Jean Paul y Víctor André Lacayo.

A través de pinceladas cargadas de energía y texturas que sugieren movimiento, el autor propone un diálogo entre su mundo interior y la sensibilidad de quien observa.

Víctor Manuel Rodríguez, Francia Quintana, Víctor Hugo Lacayo y Jean Paul Lacayo.

La exposición estará abierta al público de forma gratuita del 13 de febrero al 14 de marzo 2026, en horario de oficina, en la Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano.

