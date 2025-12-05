Así fue el sorteo del Mundial 2026: México inaugura, Messi vs Argelia y Trump premiado

La ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en Washington, D.C., definió los grupos del primer Mundial con 48 equipos.

El sorteo, que incluyó espectáculos y la presencia de numerosos dignatarios, también sirvió de escenario para que el presidente estadounidense Donald Trump recibiera el primer Premio de la Paz de la FIFA.

WASHINGTON. — Argentina y Lionel Messi enfrentarán a Argelia en el arranque de su campaña para mantenerse en el trono de la Copa Mundial, en un grupo que también incluye a Austria y Jordania.

Argentina y Messi debutarán contra Argelia en Mundial 2026. México-Sudáfrica, el partido inaugura.

El campeonato cuatrienal de fútbol regresa a América del Norte por primera vez desde 1994, ampliado a 48 naciones y 104 partidos, repartido en 11 estadios de Estados Unidos, además de tres sedes en México y dos en Canadá.

El sorteo de los grupos realizado el viernes también confirmó el partido inaugural: México se las verá el 11 de junio contra Sudáfrica en el renovado estadio Azteca. Estados Unidos y Canadá se estrenarán al día siguiente.

El debut de Estados Unidos será contra Paraguay en Inglewood, California.

Canadá, el tercer coanfitrión, iniciará su recorrido ante el ganador de una serie de repechajes de Europa en Toronto. Esa selección de la UEFA podría ser Italia, actualmente duodécima del ranking, y que en marzo disputará una zona de repesca que incluye a Gales, Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina. El ganador de Italia-Irlanda del Norte se las verá contra el triunfador del cruce Gales-Bosnia.

La ceremonia en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas incluyó la presencia protagónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió un nuevo premio de paz otorgado por la FIFA. Pequeños balones con los nombres de los equipos fueron extraídos por famosos deportistas norteamericanos como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge y Wayne Gretzky.

El sorteo comenzó con un acto en que Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, seleccionaron las bolas de sus propias naciones desde los bombos.

Messi aún no ha confirmado del todo que se pondrá la casaca Albiceleste para el que sería el sexto Mundial de su apoteósica carrera. El astro cumplirá los 39 años el 24 de junio, dos días después del segundo compromiso de Argentina en el Mundial, contra Austria en Arlington (Texas) o Santa Clara (California).

Los sitios específicos para todos los partidos de la fase de grupos y los horarios de inicio se anunciarán este sábado, y entonces se sabrá si el debut argentino contra Argelia será en Kansas City o Santa Clara.

Ningún equipo ha repetido como campeón desde Brasil en 1958 y 1962.

“Como dijimos en 2022, no hay rival fácil, hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado”, expresó el seleccionador argentino Lionel Scaloni sobre el panorama del Grupo J. “A priori es un grupo en el que debemos dar el máximo para pasar”.

México fue sorteado para medirse primero contra Sudáfrica en el Grupo A, que también incluye a Corea del Sur y al ganador de los partidos de repesca entre la República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Cuando Sudáfrica fue anfitrión del torneo en 2010, empató 1-1 con México en su partido inaugural. Sudáfrica luego se convirtió en el primer país anfitrión en no avanzar de la fase de grupos.

“A Corea lo acabamos de enfrentar (empate 2-2 en un amistoso), Sudáfrica es un rival que conocemos bien, pero esta la incertidumbre de saber quién será el tercer rival, que podría ser uno de los mas fuertes del grupo”, dijo el técnico Javier Aguirre, quien también estuvo en el banquillo del Tri en aquel Mundial de 2010.

Estados Unidos, que alcanzó las semifinales en la Copa del Mundo inaugural en 1930 y los cuartos de final en 2002, también chocará contra Australia en Seattle y ante Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo el 25 de junio de nuevo en el SoFi Stadium de Inglewood.

El Estados Unidos-Paraguay tendrá un mano a mano de estrategas argentinos: Mauricio Pochettino con los anfitriones frente a Gustavo Alfaro en la Albirroja.

“Respeto total”, dijo Pochettino, sobre los rivales de la fase de grupos de los estadounidenses. “Pero sí, creemos que podemos avanzar, pero necesitamos rendir. Necesitamos evolucionar y ser mejores cada vez que estamos juntos”.

Cuarenta y dos de los equipos participantes han sido determinados y otros 22 competirán en repescas por seis plazas que se decidirán el 31 de marzo.

Los ganadores y segundos de cada uno de los 12 grupos avanzan a la nueva ronda de dieciseisavos de final junto con los ocho mejores terceros. Todos los partidos desde los cuartos de final en adelante se jugarán en Estados Unidos, culminando en la final del 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Inglaterra, que ganó su único título en 1966, se las verá contra Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L, y el pentacampeón Brasil se topará con Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C.

España, primera en el ranking campeona en 2010, se enfrenta a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en el Grupo H, mientras que el tetracampeón Alemania lo hará contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E.

La bicampeona Francia aguarda por Senegal y Noruega, así como Bolivia, Irak o Surinam en el Grupo I. Senegal venció 1-0 a Francia, entonces campeón defensor, en el partido inaugural de 2002.

Cristiano Ronaldo, quien como Messi podría disputar su sexto Mundial, estará con una selección de Portugal que se batirá con Colombia y Uzbekistán, así como Congo, Jamaica o Nueva Caledonia en el Grupo K.

Otras zonas:

G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

F: Holanda, Japón, Túnez y Suecia, Ucrania, Albania o Polonia

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán irán a un Mundial por primera vez. Curazao es la nación más pequeña por población que se ha clasificado en la historia, un territorio autónomo de aproximadamente 156,000 personas dentro del reino de los Países Bajos en el Caribe.

Había largas colas fuera del complejo del sorteo incluso a las 7 de la mañana, mientras trabajadores y medios de comunicación cumplían con los controles de seguridad del Servicio Secreto.

Más temprano en la ceremonia, la FIFA otorgó su nuevo premio a Trump, quien ha hecho campaña para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA entregó a Trump un gran trofeo dorado y una medalla del mismo color que pendía de una cinta azul y que el mandatario colgó alrededor de su cuello. De pie junto a Trump, Infantino prodigó elogios.

“Este es verdaderamente uno de los grandes honores de mi vida”, afirmó Trump.

Por primera vez, la FIFA asignó favoritos de antemano. Tal es el caso de la Argentina de Messi, que no se podría enfrentar a España, la monarca europea que lidera el ranking , sino hasta la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, siempre y cuando ganen su zona. Lo mismo se repite con Inglaterra y Francia, las dos siguientes en el ranking.

Con información de AP