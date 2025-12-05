Netflix compra el estudio y el negocio de streaming de Warner Bros. y HBO por $72.000 millones

NUEVA YORK. — Netflix llegó a un acuerdo el viernes para adquirir Warner Bros. Discovery, el gigante de Hollywood detrás de “Harry Potter” y HBO Max, en un acuerdo de 72.000 millones de dólares que uniría a dos de las principales empresas de la televisión y el cine y que podría dar una nueva forma a la industria del entretenimiento.

Si los reguladores la aprueban, la fusión pondría a dos de los servicios de streaming más grandes del mundo bajo la misma propiedad, y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluidos DC Studios, con la vasta biblioteca de Netflix y su rama de producción, que ha lanzado títulos populares como “Stranger Things” y “Squid Game” (“El juego del calamar”).

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha emocionado a las audiencias, capturado la atención del mundo y moldeado nuestra cultura”, afirmó David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, en un comunicado. “Al unirnos con Netflix, aseguraremos que las personas de todas partes continúen disfrutando por generaciones de las historias más resonantes del mundo”.

El acuerdo en efectivo y acciones está valorado en 27,75 dólares por acción de Warner, dándole un valor empresarial total de 82.700 millones de dólares, incluida la deuda. Se espera que la transacción se cierre en los próximos 12 a 18 meses después de que Warner complete su separación previamente anunciada de sus operaciones de cable. Redes como CNN y Discovery no se incluyen en el acuerdo.

La fusión propuesta podría atraer un intenso escrutinio antimonopolio, particularmente por su efecto en las suscripciones de streaming.

“Netflix es el principal servicio de streaming hoy en día. Ahora, combinado con HBO Max, se consolidará absolutamente como el Goliat en la industria del streaming”, afirmó Mike Proulx, vicepresidente y director de investigación en Forrester, una empresa de investigación de mercado.

¿Los servicios de streaming permanecerán separados o se combinarán?

Proulx añadió que una de las grandes preguntas sin respuesta es si HBO Max y Netflix “permanecerán como servicios de streaming separados o se combinarán en un megaservicio de streaming”.

De cualquier manera, expresó que los clientes podrían ver algún alivio en los precios en forma de una sola factura de suscripción o promociones de paquetes, lo cual sería un cambio favorable en un momento en que los precios de streaming continúan aumentando y los consumidores sienten la presión de pagar por múltiples servicios.

Por supuesto, todo eso depende de si el acuerdo se concreta. Netflix sostuvo el viernes que la adición de la programación de HBO y HBO Max dará a sus miembros “aún más títulos de alta calidad de los cuales elegir” y “optimizará sus planes para los consumidores”.

Otros advirtieron que una combinación Netflix-Warner podría crear un titán del entretenimiento aún más grande con ramificaciones para los consumidores y para las personas que trabajan en la industria del cine y la televisión.

Adquirir los estudios tradicionales de Warner marcaría un cambio notable para Netflix, particularmente su presencia en los cines. Según la adquisición propuesta, Netflix promete continuar con los estrenos en salas de los filmes de estudio de Warner, respetando los acuerdos contractuales de la empresa para los estrenos de películas.

Netflix ha mantenido la mayor parte de su contenido original dentro de su principal plataforma en línea. Pero ha habido excepciones, como la exhibición en la fase de calificación de sus contendientes a premios, como “Frankenstein” de este año, proyecciones limitadas en cines de “KPop Demon Hunters” y el próximo final de la serie “Stranger Things”.

Aunque la compañía de streaming tiene una política de no reportar las ventas de boletos, “KPop Demon Hunters” encabezó extraoficialmente la taquilla a finales de agosto recaudando casi 20 millones de dólares.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo en un comunicado Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, y añadió que fusionarse con Warner “dará a las audiencias más de lo que aman”.