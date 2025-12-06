viernes, diciembre 5, 2025

Sportia Pádel Club inaugura la Copa Xiaomi, el torneo que elevará el nivel del pádel en Honduras

El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La Copa Xiaomi inicia en Sportia Pádel Club para redefinir el pádel de alto nivel en Honduras. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Sportia Pádel Club inauguró oficialmente este viernes 5 de diciembre la Copa Xiaomi, un torneo que se proyecta como una de las experiencias deportivas y sociales más destacadas del país, combinando competencia de alto nivel, entretenimiento y lifestyle en un ambiente premium dentro de Merendón Place.

El evento, impulsado por Xiaomi, se llevará a cabo del 5 al 13 de diciembre y reúne a más de 200 jugadores, quienes competirán en las categorías Masculino A, B, C y Rookie, y Femenino B y C, durante una semana llena de deporte, música y actividades especiales. La copa cuenta además con el acompañamiento de Coors Light, BMW y Excel, junto al respaldo de Diunsa y Crealaser, fortaleciendo la experiencia visual, deportiva y logística del torneo.

Marlon Cardona, Gerente de Merendón Place.

Durante la conferencia de apertura, Marlon Cardona, Gerente de Merendón Place, destacó el impacto del evento en la ciudad y el compromiso del proyecto con la innovación deportiva: “Este torneo representa la visión de Merendón Place: crear experiencias deportivas únicas que eleven la calidad de vida, el entretenimiento y la actividad física en un entorno moderno, social y diseñado para conectar a las personas. La Copa Xiaomi es un reflejo del nivel que queremos seguir construyendo en este proyecto”.

La Copa Xiaomi incorpora una producción cuidada que realza la experiencia del torneo, incluyendo DJ en vivo todos los días y un halftime show sorpresa durante la final del sábado 13 de diciembre, que promete elevar aún más la energía del cierre del evento. A lo largo de la semana, Sportia ofrecerá un ambiente social vibrante, sumado a activaciones especiales y espacios diseñados para que jugadores y visitantes vivan el pádel con intensidad.

Con una propuesta que combina deporte, entretenimiento y estilo de vida, Sportia Pádel Club continúa consolidándose como el epicentro del pádel en Honduras. La Copa Xiaomi reafirma este compromiso, ofreciendo un torneo moderno, dinámico y memorable para jugadores y espectadores.

El Diario HN
El Diario HN

