¡40 años de historia! La Clase de 1985 del Instituto Primero de Mayo celebra alegre reencuentro

San Pedro Sula. – Una ola de alegría y nostálgicos recuerdos inundó el Salón Emperador del Centro de Convenciones del Hotel Copantl, donde se llevó a cabo la emotiva celebración del 40.º aniversario de graduación del Instituto Primero de Mayo. La promoción de 1985, que en su día recibió sus títulos como nuevos profesionales, se dio cita para revivir una amistad forjada cuatro décadas atrás.

El exitoso reencuentro de exalumnos fue gestado por un entusiasta grupo de antiguos compañeros, quienes se dedicaron a contactar a cada miembro para concretar la memorable reunión.

La promoción 1985 revive cuatro décadas de amistad en su aniversario del Instituto Primero de Mayo.

Los egresados no solo compartieron una fenomenal velada llena de anécdotas, sino que también disfrutaron de un entretenido programa que incluyó el fabuloso show de una bailarina árabe y la amenización musical de un popular DJ. La pista de baile se encendió con sus mejores momentos, sellando la noche con la promesa unánime de volver a encontrarse para celebrar las bodas de oro de su graduación.

La velada estuvo amenizada por un cautivador espectáculo de danza árabe, que deleitó a los exalumnos con su ritmo y gracia.

