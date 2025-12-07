Sex and the City: Kim Cattrall se casa en Londres en una boda íntima con Russell Thomas

Kim Cattrall, la aclamada Samantha de Sex and the City, dio el sí quiero a Russell Thomas. La actriz, de 69 años, y el ingeniero de sonido, de 55, intercambiaron los votos en una ceremonia civil e íntima en el antiguo ayuntamiento de Chelsea, en Londres, a la que asistieron solo 12 invitados. Un enlace muy íntimo y especial, al que asistieron solo unos pocos familiares cercanos, amigos íntimos y los testigos de una relación sólida, basada en el amor y la sinceridad.

Para el gran día, la novia lució un espectacular traje de Dior con una chaqueta blanca y una falda midi de tul, acompañada de un fascinante sombrero floral diseñado por Philip Treacy y zapatos de tacón blancos a juego, tal y como se puede apreciar en las fotos publicadas por la revista People. Un look que adornó con un precioso ramo completamente blanco y unos guantes de Cornelia James. En cuanto al novio, Russell eligió un elegante traje a medida de Richard James, adornado con una camisa blanca y una corbata en color dorado.

Cattrall y Thomas se conocieron en 2016 en la BBC, cuando la recordada Samantha Jones de Sexo en Nueva York acudió a los estudios de la BBC para aparecer en un episodio de Woman’s Hour. Poco después, Russell, quien en ese momento trabajaba como ingeniero de audio para la empresa, contactó con ella online. A partir de ese momento, se siguieron mutuamente en X (antes conocido como Twitter), según contó ella en una entrevista con Glamour en 2018. “Me envió un mensaje directo”, contó. “Fue muy, muy moderno [y] resultó muy fácil”. Se mantuvieron en contacto, lo que le llevó a visitar a la actriz en Vancouver. “Fue muy valiente por su parte, porque realmente no nos conocíamos más allá de haber comido juntos unas cuantas veces. ¡Y llevamos juntos desde entonces!”, declaró a People en 2020. “Me siento muy cómoda con él”, añadió. “Es muy divertido y tiene un sentido del humor increíble. ¡Y además es muy guapo!”. Durante todos estos años la pareja ha mantenido su romance alejado de los focos y ha llevado una relación basada en el respeto mutuo, los intereses comunes y el compromiso de mantenerse alejados de los medios.

Cuatro bodas

Se trata de la cuarta boda para la actriz después de tres matrimonios fallidos con el escritor canadiense Larry Davis en 1977, que fue anulado tan solo dos años después; con el arquitecto alemán Andre J. Lyson en 1982, del que se divorció en 1989; y Mark Levinson en 1998, con quien puso final a su relación en 2004. La actriz contó en su día que su participación en Sexo en Nueva York le costó el divorcio de su tercer marido. A su reciente enlace no asistieron ninguna de sus compañeras en la serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ya que con ellas solo mantuvo una relación estrictamente profesional. De hecho, no participó en la secuela de la serie And Just Like That… -tan solo hizo un cameo- por desavenencias con Sarah Jessica Parker.

