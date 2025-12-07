Shakira se reconcilia con Piqué: Vuelven a hablar “sin discutir”

Hace casi dos años que Shakira dejó al mundo entero con la boca abierta con la publicación de su catártica canción contra Piqué. Junto a Bizarrap, demostró que “Te Felicito” solo había sido el preludio de la letra de la sesión 53, un tema en el que decía cosas como: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste, y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, un mensaje que se convirtió inmediatamente en un icono del feminismo mundial.

Su hit no dejaba títere con cabeza, pues también le dedicó unas cuantas frases a Clara Chía, la mujer con la que, según su relato, el futbolista la engañó. La ruptura de esta pareja, por tanto, estuvo en boca de todos; más aún cuando la cantante cogió todas sus cosas (y a sus dos hijos) y abandonó la casa familiar de Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami. Una mudanza que también fue escenificada en una canción, en la que la colombiana contó con la angelical voz de Sasha y Milan.

En las entrevistas que dio en Estados Unidos, Shakira habló de lo mucho que había sufrido con la traición de Piqué, a cuyo padre llegó a desearle la “sepultura” en otro de sus éxitos. De todo ello se deduce la mala relación que quedó entre ellos, únicamente vinculados por los dos hijos que tienen en común. Algo que, según la revista Vanitatis, parece haber cambiado. La publicación ha podido confirmar que Shakira y Piqué ya no tienen que comunicarse a través de Tonino, el hermano de la cantante, y que, ahora, “hablan directamente por teléfono”, pero sobre todo por WhatsApp, “sin discutir”.

Eso sí, sus conversaciones se reducen a todo lo que tiene que ver con la logística y la educación de los niños, que han continuado sus estudios y su vida en el continente americano. A esto se le suma el hecho de que, por primera vez, Shakira haya hablado bien en un medio de su expareja, como símbolo de la nueva paz que existe entre ellos. Al referirse a lo disciplinados que son Sasha y Milan, le otorgó también el mérito a Piqué por tan buen comportamiento:

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio; la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar; si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, dijo la colombiana, también según Vanitatis.

