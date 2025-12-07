Masiva jornada de oración y “Acción de Gracias a Dios” en San Pedro Sula por la Paz de Honduras

San Pedro Sula. – Líderes religiosos, autoridades municipales y miembros de la comunidad se congregaron en una masiva jornada de oración de “Acción de Gracias a Dios” en el Gimnasio Municipal de San Pedro Sula. El evento, que reunió a pastores y representantes de diversas iglesias de la ciudad, tuvo como objetivo principal agradecer las bendiciones recibidas y clamar por la paz, la justicia y el bienestar de Honduras ante los desafíos actuales.

La jornada se desarrolló en un ambiente de profunda reflexión y esperanza, buscando unir a la comunidad bajo un espíritu de fe y pidiendo a Dios su misericordia, guía y protección para la población y sus líderes.

El pastor Misael Argeñal, del Ministerio Internacional La Cosecha, destacó el poder de la fe y la gratitud, en un mensaje emotivo.

“La gratitud es una respuesta a la bondad de Dios, quien da la victoria. La gratitud llena el corazón de paz. Gracias Dios por la victoria, gracias porque nunca nos dejas solos,” expresó el Apóstol Argeñal.

El alcalde Roberto Contreras se dirigió a los asistentes para expresar su profundo agradecimiento y reafirmar su compromiso con la ciudad.

“Doy gracias a Dios por la oportunidad de servir a nuestro pueblo de San Pedro Sula. Pido al Señor que nos guíe hacia un futuro de paz y prosperidad para Honduras,” manifestó el edil.

Contreras enfatizó que la gratitud es una virtud esencial y recordó los momentos de dificultad previos a su elección. “La gratitud es no olvidar en nuestros corazones quiénes nos han hecho un favor… en nombre de mi esposa y toda mi familia, los gerentes, regidores y vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, quiero decirles de todo corazón gracias, lo logramos, sí se pudo,” sostuvo.

Con una visión de futuro, Contreras finalizó con un mensaje de esperanza y progreso para la nación: “Con la ayuda de Dios construiremos una nueva San Pedro Sula y una nueva Patria. Honduras es nuestra tierra, ensanchará nuestro territorio y vendrán grandes bendiciones a nuestro país, porque los hondureños tenemos un corazón agradecido para con nuestro Dios”.