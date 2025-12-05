‘Tito’ Asfura, sigue por delante de Nasralla con 20.000 votos más con el 87 % escrutado

Tegucigalpa.- Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial de Honduras por el opositor y conservador Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura lidera el escrutinio con 1.124.145 votos (40,19 %), contra 1.104.807 (39,50 %) de Nasralla, con el 87,35 % de las actas escrutadas.

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 539,662 votos (19,29 %).

Hasta las 23:00 hora local del jueves Asfura aventajaba a Nasralla con 20.520 papeletas, con el 87,16 % escrutadas.

El líder del Partido Liberal superaba el miércoles a Asfura con unos 20.000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia.

El jueves, Nasralla, en sus redes sociales, atribuyó los nuevos resultados de Asfura a que durante la madrugada se registró un apagón en el sistema y a que un «algoritmo» habría modificado la asignación de votos a favor del candidato Asfura, por lo que pidió «investigar» a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

Después, en entrevista con EFE, Nasralla dijo que aunque los registros del CNE tienen arriba a Asfura, «no» puede hablar de fraude «porque todavía no se ha decantado» todo el proceso de recuento.

Nasralla afirma que tendría una ventaja de 40.000 votos

El candidato del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este viernes que, a falta de actas electorales por ingresar al centro de recuento, estaría aventajando con 40.000 votos a su oponente Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que por ahora lidera el recuento oficial.

Nasralla indicó en sus redes sociales que faltan 755 actas del departamento de Cortés -en el que asegura que gana las elecciones-, 294 por ingresar y 461 «que malintencionadamente dictaminaron como inconsistencias».

Vean los votos por urna , hicieron trampa en departamento de Lempira.

La densidad poblacional de Cortes es de 478 habitantes por km2.

La densidad poblacional de Lempira es de 89 habitantes por Km2.

Vamos a impugnar estos fraudes del departamento de JOH qué son recurrentes de… pic.twitter.com/w5jzT8VbWM — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 5, 2025

«Pero no las quieren ingresar a velocidad normal, eso nos da una ventaja superior a 40.000 votos. Quieren seguir con el negocio de la corrupción. Por eso no le permiten a Salvador Nasralla ganar las elecciones desde 2013», afirmó el candidato liberal, quien es la cuarta vez que busca llegar a la Presidencia de su país.

Señaló además que en Honduras cada año -desde el Gobierno- se «roban» miles de millones de lempiras (moneda nacional) «que servirían para hacer carreteras, hospitales, escuelas, puertos, poner Internet, instalar maquilas en todo el país».

Ante estas supuestas irregularidades, Nasralla afirmó que pedirá el recuento «voto por voto».

Los hondureños esperan espectantes los resultados de las elecciones a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE.

«Pero no las quieren ingresar a velocidad normal, eso nos da una ventaja superior a 40.000 votos. Quieren seguir con el negocio de la corrupción. Por eso no le permiten a Salvador Nasralla ganar las elecciones desde 2013», afirmó el candidato liberal, quien es la cuarta vez que busca llegar a la Presidencia de su país.

Señaló además que en Honduras cada año -desde el Gobierno- se «roban» miles de millones de lempiras (moneda nacional) «que servirían para hacer carreteras, hospitales, escuelas, puertos, poner Internet, instalar maquilas en todo el país».

Ante estas supuestas irregularidades, Nasralla afirmó que pedirá el recuento «voto por voto».

Los hondureños esperan espectantes los resultados de las elecciones a casi una semana de su celebración, en un ambiente de relativa calma, aunque con denuncias de irregularidades de los tres candidatos que acaparan el mayor caudal de votos, y al menos dos de los tres consejeros del CNE.

«Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano», dijo Ochoa en una rueda de prensa.

El CNE tiene hasta 30 días, después de las votaciones, para dar a conocer los resultados oficiales.

También concurrieron a las urnas para escoger tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.