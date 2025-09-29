lunes, septiembre 29, 2025

Top 5

Más Noticias

Canciller colombiana renuncia a su visa de EE. UU. y desata alarma por “tensión” bilateral

Internacionales
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio. / Foto EFE

Bogotá.- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, reconoció este lunes que las relaciones con Estados Unidos «están tensas» tras la revocatoria del visado de ese país al presidente Gustavo Petro y anunció que ella misma renunciará a su visa «en solidaridad» con el mandatario.

«Evidentemente las relaciones están tensas (…) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza», dijo la canciller en una rueda de prensa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes por la noche que le retirará el visado a Petro por instar a soldados de ese país «a desobedecer órdenes e incitar a la violencia», durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

«Sentimos que es una retaliación (castigo) frente a las manifestaciones de defensa del Derecho Internacional Humanitario por denunciar el genocidio en Gaza», agregó Villavicencio sobre la retirada del visado del mandatario de Colombia, un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, con quien rompió relaciones en mayo de 2024 a raíz de la guerra.

Según la canciller, cada vez más países entienden que lo que Colombia quiere es «tener un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la paz y con la diplomacia multilateral como herramientas esenciales para superar los conflictos, las controversias que hay y que aún puedan existir a nivel internacional».

Apoyo al presidente

Sobre la renuncia a su visado estadounidense, en solidaridad con Petro, Villavicencio afirmó que se trata de una decisión personal y no de todo el Gobierno colombiano.

«Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno», dijo la ministra quien subrayó que se trata de un gesto solidario con el presidente «porque él lo que hizo (en Nueva York) fue llamar al pacifismo, llamar al mantenimiento de la paz, llamar a la no agresión entre los pueblos, llamar a que en el siglo XXI terminen todas las guerras».

«Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento», añadió.

El pasado sábado, el secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Augusto Ocampo, anunció también su renuncia voluntaria a la visa estadounidense en solidaridad con Petro.

Previous article
Tragedia en Indonesia: Internado colapsa mientras estudiantes rezaban en su interior
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Tragedia en Indonesia: Internado colapsa mientras estudiantes rezaban en su interior

Internacionales 0
Yakarta.- Un internado se derrumbó este lunes en la...

La Colchonería inaugura su quinta tienda en Honduras, ahora en City Mall San Pedro Sula

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Colchonería inauguró su quinta...

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron

Farandula 0
Selena Gómez y Benny Blanco dieron un paso definitivo...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.