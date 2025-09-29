Canciller colombiana renuncia a su visa de EE. UU. y desata alarma por “tensión” bilateral

Bogotá.- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, reconoció este lunes que las relaciones con Estados Unidos «están tensas» tras la revocatoria del visado de ese país al presidente Gustavo Petro y anunció que ella misma renunciará a su visa «en solidaridad» con el mandatario.

«Evidentemente las relaciones están tensas (…) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza», dijo la canciller en una rueda de prensa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes por la noche que le retirará el visado a Petro por instar a soldados de ese país «a desobedecer órdenes e incitar a la violencia», durante una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU.

«Sentimos que es una retaliación (castigo) frente a las manifestaciones de defensa del Derecho Internacional Humanitario por denunciar el genocidio en Gaza», agregó Villavicencio sobre la retirada del visado del mandatario de Colombia, un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, con quien rompió relaciones en mayo de 2024 a raíz de la guerra.

Según la canciller, cada vez más países entienden que lo que Colombia quiere es «tener un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, con la paz y con la diplomacia multilateral como herramientas esenciales para superar los conflictos, las controversias que hay y que aún puedan existir a nivel internacional».

Apoyo al presidente

Sobre la renuncia a su visado estadounidense, en solidaridad con Petro, Villavicencio afirmó que se trata de una decisión personal y no de todo el Gobierno colombiano.

«Las personas que quieran hacerlo, que deseen renunciar a este visado, pues lo vamos a hacer, pero no es una decisión impulsada por el Gobierno», dijo la ministra quien subrayó que se trata de un gesto solidario con el presidente «porque él lo que hizo (en Nueva York) fue llamar al pacifismo, llamar al mantenimiento de la paz, llamar a la no agresión entre los pueblos, llamar a que en el siglo XXI terminen todas las guerras».

«Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo que también lo somos y renunciamos a ese documento», añadió.

El pasado sábado, el secretario jurídico de la Presidencia de Colombia, Augusto Ocampo, anunció también su renuncia voluntaria a la visa estadounidense en solidaridad con Petro.