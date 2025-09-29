lunes, septiembre 29, 2025

Tragedia en Indonesia: Internado colapsa mientras estudiantes rezaban en su interior

Internacionales
El internado islámico Al-Khoziny, en el este de la isla indonesia de Java, la más poblada del vasto archipiélago, se derrumbó este lunes mientras los estudiantes rezaban en la planta baja del edificio. / Foto EFE

Yakarta.- Un internado se derrumbó este lunes en la provincia indonesia de Java Oriental mientras los estudiantes rezaban en la planta baja del edificio, dejando un «número incierto» de víctimas, según informó la agencia de rescates Basarnas en un comunicado.

Dos equipos compuestos por 13 rescatistas se desplazaron hasta el internado islámico Al-Khoziny, situado en Sidoarjo, en el este de la isla más poblada de Indonesia, y «encontraron indicios de dos supervivientes bajo los escombros», indicó Basarnas.

El derrumbe se produjo a las 15:35 hora local (8:35 GMT) y los equipos de rescate trabajan desde entonces «para abrir el acceso al lugar donde se encuentran los estudiantes que quedaron sepultados bajo los escombros mientras rezaban en la planta baja».

Las autoridades sostienen que el incidente, cuyo número de víctimas «sigue siendo incierto», se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

«Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja», señalaron.

Con información de EFE

La Colchonería inaugura su quinta tienda en Honduras, ahora en City Mall San Pedro Sula
Canciller colombiana renuncia a su visa de EE. UU. y desata alarma por "tensión" bilateral
