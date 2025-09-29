La Colchonería inaugura su quinta tienda en Honduras, ahora en City Mall San Pedro Sula

San Pedro Sula. – La Colchonería inauguró su quinta tienda en Honduras, ubicada en City Mall de San Pedro Sula. Con esta apertura, la empresa fortalece su presencia en el país y reafirma su visión de crecimiento sostenible y cercano a las comunidades.

La Colchonería amplía su cobertura en Honduras y apuesta por acercar soluciones de descanso de calidad a las familias.

“Cada nueva apertura refuerza nuestro compromiso con acercar las mejores tecnologías de descanso a Honduras. Esta tienda en City Mall San Pedro Sula responde a la creciente demanda de la zona norte y nos permite contribuir al bienestar de más familias”, expresó Gustavo Meyer, gerente regional de mercadeo.

La Colchonería abre su quinta tienda en Honduras, eligiendo City Mall.

La nueva sucursal está diseñada para ofrecer una experiencia de compra sensorial y personalizada, que permite a los clientes probar cada producto y elegir el confort ideal. Su portafolio incluye modelos de última generación de marcas reconocidas como Diamond Mattress, Therapedic, Comfort Life y Serta, además de la línea de muebles Sealy y accesorios inteligentes como almohadas ergonómicas y protectores térmicos.

La expansión de La Colchonería genera empleos directos e indirectos, dinamizando el comercio en San Pedro Sula. Con esta inauguración, la empresa suma cinco tiendas en Honduras y proyecta nuevas aperturas en los próximos meses como parte de su plan de cobertura nacional.

Con más de 20 años de trayectoria, La Colchonería es líder regional en soluciones de descanso. Su portafolio incluye colchones, bases, almohadas, sábanas y accesorios de alta tecnología. Actualmente, cuenta con presencia en Guatemala y Honduras, y continúa su expansión en Centroamérica.