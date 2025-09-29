lunes, septiembre 29, 2025

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron

La cantante Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco. / Foto Cortesía.

Selena Gómez y Benny Blanco dieron un paso definitivo en su relación y este 27 de septiembre contrajeron matrimonio. La noticia marca el inicio de una nueva etapa para la cantante y el productor musical, cuya unión ha despertado gran interés en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores alrededor del mundo.

La unión tuvo lugar es sábado en Montecito, Santa Bárbara (California), un espacio rodeado de naturaleza que fue transformado para la ocasión con elegantes carpas blancas destinadas a la cena, el baile y la fiesta posterior.

La ceremonia reunió a unas 170 personas, entre familiares y amigos cercanos, quienes acompañaron a la cantante y al productor musical en este paso decisivo de su relación.

El fin de semana de celebración comenzó desde el viernes, con una cena de ensayo en una exclusiva mansión ubicada en Hope Ranch, una zona residencial del condado de Santa Bárbara, en las montañas de Santa Ynez. Allí se dio inicio a los festejos que culminaron con la boda de Selena Gómez y Benny Blanco, bajo estrictas medidas de seguridad.

Las primeras fotos oficiales llegaron directamente de las redes sociales de la pareja. Tanto Gómez como Blanco compartieron imágenes en las que se les ve sonrientes y disfrutando de la fiesta, además de mostrar detalles de los atuendos elegidos para la ocasión. En la publicación, incluyeron la fecha del enlace como símbolo de un momento que quedará inmortalizado.

