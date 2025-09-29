Protestas en Lima, Perú, dejaron 24 heridos, con un menor de 14 años entre los detenidos

Lima.- Las movilizaciones de protesta del sábado y domingo pasados en Lima, Perú, encabezadas por jóvenes y trabajadores de la llamada ‘Generación Z’, han dejado un saldo de veinticuatro personas heridas, entre ellas dos periodistas y un anciano; y al menos seis detenidos, incluido un adolescente de catorce años, de acuerdo con un reporte difundido este lunes.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que durante las protestas del domingo se documentaron hasta catorce incidentes, en los que se contabilizaron “seis personas heridas, seis detenciones o controles de identidad, de los cuales tres permanecen detenidos; y dos agresiones a la prensa”.

Además, la CNDDHH detalló que uno de los detenidos es un adolescente de tan solo catorce años.

Estas cifras se suman al saldo del sábado, que cerró con dieciocho personas heridas, entre los que se identificó a un periodista, una brigadista y un anciano.

La llamada ‘Generación Z’, conformada por jóvenes estudiantes y trabajadores, mantuvo por segundo fin de semana consecutivo su rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, así como contra el sistema de pensiones, la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

Jornadas violentas y represivas

Medios locales reportaron que los enfrentamientos se produjeron en la céntrica avenida Abancay, frente a la sede del Congreso, cuando los manifestantes intentaron sobrepasar las vallas metálicas de seguridad instaladas para impedir el acceso a la zona, para lo cual lanzaron objetos contundentes contra los cordones policiales.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) dejaron además varios agentes afectados, uno de ellos en los altercados del sábado, con quemaduras, luego de que lo impactara una bomba molotov arrojada al cordón policial; y otro el domingo, herido en la pierna izquierda.

Desde su cuenta de X, la CNDDHH condenó los ataques contra la ciudadanía durante las jornadas de manifestación:

“Denunciamos la violencia ejercida por la PNP mediante el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y láseres tácticos contra la población que se moviliza”, publicó la Coordinadora en un mensaje, y añadió que “este accionar atenta contra la protesta pacífica y vulnera el derecho a la manifestación reconocido en la Constitución”.

Con información de EFE