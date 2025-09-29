Zared Joyeros celebra con éxito la VI Expo Boda en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – Zared Joyeros transformó sus instalaciones en City Mall, San Pedro Sula, en el escenario perfecto para el amor y la planificación nupcial con la celebración de su VI Expo Boda. El evento, que tuvo lugar los pasados ​​25 y 26 de septiembre, se consolidó una vez más como la cita obligada para las parejas que están a un paso del altar.

Durante dos días, los futuros contrayentes vivieron una experiencia inmersiva en el mundo de la joyería de alta gama. La exposición brindó la oportunidad de explorar una vasta y deslumbrante colección de anillos de compromiso, argollas matrimoniales y joyería exclusiva, pensada para sellar el compromiso con una pieza tan única como su historia de amor.

Más allá de la exhibición de joyas, Zared Joyeros se esmeró en ofrecer un ambiente de celebración memorable. Los asistentes fueron recibidos con un trato de primera clase, disfrutando de un delicioso vino selecto y una variedad de aperitivos gourmet que deleitaron a todos los presentes, elevando la experiencia de compra a un momento íntimo y de festejo.

“La VI Expo Boda es nuestra manera de celebrar el amor y acompañar a nuestras parejas en uno de los momentos más importantes de sus vidas”, comentó la Licenciada Nelsy Bográn, gerente de Zared Joyeros. “Nos enorgullece ofrecer no solo joyas de la más alta calidad y diseño, sino también una experiencia que es sinónimo de elegancia, magia y la promesa de un futuro juntos”.

Con el éxito de esta edición, Zared Joyeros reafirma su compromiso de ser el destino predilecto para encontrar los símbolos perfectos que representarán el amor eterno.