Con la firma de convenio, UTH impulsa el acceso a diagnóstico médico y servicios con DIMECO y Optimus Card

San Pedro Sula. – En el Salón Armenta de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), se suscribió la firma de convenio marco entre DIMECO – Centro de Diagnóstico por Imágenes Médicas, la UTH y Optimus Card, fortaleciendo lazos de cooperación en beneficio de la comunidad universitaria y de los miembros de Optimus Card.

DIMECO, reconocido centro especializado en imágenes médicas, cuenta con personal altamente calificado, equipo de última generación y un servicio personalizado que garantiza diagnósticos confiables y accesibles. Su sede principal se ubica en Barrio Guamilito, entre 7 y 8 avenida, 5 calle, San Pedro Sula.

Con este convenio, los miembros de Optimus Card tendrán acceso a un 15% de descuento en estudios radiológicos, entre ellos: Rayos X, Mamografía, Ultrasonido, Tomografía, Resonancia Magnética y Estudios Especiales

Este beneficio se extiende también a los familiares directos de los titulares de la membresía (abuelos, padres, cónyuges e hijos), presentando su respectivo documento de identidad.

Dr. José Napoleón Coello.

En representación de DIMECO, firmó el convenio el Gerente General el máster José Napoleón Coello Alvarado, quien expresó:“La salud es un servicio indispensable en la vida de cada ciudadano. En DIMECO creemos que debe estar más cerca, con calidad y responsabilidad, y este convenio es una oportunidad para servir mejor a la comunidad académica y a los afiliados de Optimus Card”.

Master Javier Mejía, Rector general de UTH .

Por parte de la Universidad Tecnológica de Honduras, el Máster Javier Mejía, Rector general de UTH destacó: “En UTH no solo buscamos formar profesionales de excelencia, también deseamos ofrecer calidad de vida a nuestra comunidad. Este convenio refleja nuestro compromiso de integrar salud, educación y bienestar como pilares para el futuro de Honduras”.

Lic. Ricardo Rivera.

Finalmente, el licenciado Ricardo Rivera, representante de Optimus Card, añadió: “Optimus Card llegó a Honduras para proporcionar facilidad y acceso a servicios que realmente marcan la diferencia. Hoy reafirmamos ese compromiso al sumar un beneficio tan esencial como la salud para todos nuestros miembros”.

No cabe duda que este tipo de alianzas vienen a beneficiar al país y aportan al desarrollo de la nación.