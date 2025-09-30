La música, disciplina y amor a Honduras marcaron la competencia de Bandas de Guerra 2025

San Pedro Sula. – Más de 37 bandas de guerra hicieron vibrar el Campus Central de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en la celebración de las Fiestas Patrias, cerrando con broche de oro el mes de independencia en uno de los eventos más esperados del año: la sexta edición de la Competencia de Bandas de Guerra UTH–FECCAH.

Este encuentro se convirtió en una auténtica fiesta de talento juvenil, disciplina y amor a Honduras. La energía vibrante de las palillonas, la elegancia de las pomponeras y el estruendo majestuoso de tambores, liras, congas, platillos y cornetas trascendieron más allá de la competencia, transformándose en un espacio de unidad, civismo y orgullo nacional.

La presencia de autoridades académicas de la universidad, el equipo administrativo, representantes del gran aliado estratégico FECCAH, medios de comunicación, invitados especiales, comunidad en general y patrocinadores comprometidos con el propósito del evento, reafirmó el valor de la educación como motor de cambio. UTH sigue educando con propósito, promoviendo valores patrios y fortaleciendo la identidad nacional a través de la juventud y la cultura.

El ambiente familiar que envolvió cada presentación confirmó que las Fiestas Patrias no solo evocan la memoria histórica de nuestra independencia, sino que también representan una oportunidad para cultivar en los jóvenes amor a Honduras, responsabilidad, trabajo en equipo y compromiso ciudadano.

Con más de 100 mil lempiras en premios distribuidos en las categorías Colegial y Premier, la competencia se consolidó como un recordatorio del poder de la educación y el arte para transformar realidades. Cada interpretación musical y cada coreografía demostraron que el talento juvenil de nuestra patria merece ser reconocido, apoyado y proyectado hacia el futuro.

El verdadero triunfo de esta sexta edición no residió únicamente en los galardones, sino en toda una comunidad educativa que se unió para celebrar a Honduras con creatividad, disciplina y pasión.

Ganadores de la Competencia de Bandas de Guerra UTH–FECCAH 2025

Categoría Premier

• 1er lugar (98%): Banda independiente Tecno Sampedrano

• 2do lugar (97%): Banda independiente IPC, Puerto Cortés

• 3er lugar (95%): Banda Independiente All Star Band ASB

• 4to lugar (94%): Instituto Oficial Patria , La Lima.

• 5to lugar (93%): Banda de Marcha Progreseña MBP

• 6to lugar (88%): Instituto Privado San Ramón

Categoría A

• 1er lugar: Banda Independiente Dos Caminos

• 2do lugar: BIT

• 3er lugar: Banda de Guerra Instituto Manuel Pagán Lozano

• 4to lugar: Banda Independiente Cristo Rey

• 5to lugar: Banda de Guerra Subirana

• 6to lugar: Liceo Morazánico

Categoría B

• 1er lugar: Banda Independiente Lluvia de Peces

• 2do lugar: Banda de Guerra Minerva

• 3er lugar: Banda de Guerra IDM

• 4to lugar: Banda de Marcha Gabino

• 5to lugar: Banda FDR

Hoy, al mirar atrás, confirmamos que este evento no solo rindió honor a la patria, sino que también sembró esperanza y motivación en cientos de corazones jóvenes, quienes seguirán construyendo un país más fuerte, justo y lleno de oportunidades, con el sello de UTH: educando con propósito, exaltando los valores patrios y celebrando el talento juvenil que impulsa a Honduras hacia adelante.