Chicha y Limón martes 30 de septiembre de 2025

¡¡GUESS WHAT!!…En esta última edición del mes, no se pueden perder las notas que les traemos del acontecer social del país…Arlette Cueto y Lázaro López ultiman los detalles de su boda…Los reencuentros de graduación a la orden de estas semanas y las marinas de la clase 82 lo saben…Valeria Ortega sigue abriendo presentes…Efemérides…Los cumpleañeros de estas fechas…Miguel Pineda e Iris Chinchilla siguen de luna de miel…Mañana arranca el mes rosa…El té mensual de las damas del IWC…Y al trabajo hay que ponerle estilo, como lo expresa Tania Puerto…¡Esto y más…solo aquí!

*.-Mas esbelta que nunca vimos a la bella Arlette Cueto en la despedida de soltera que su madre Idis Serrano y su hermana Cinthia Cueto, le organizaron en Meza23…cuyos espacios se transformaron en una pequeña discoteca de los años 70’s…ambientada como tal, las chicas solo querían divertirse y congratular a Arlette en sus últimas semanas de soltería…¡Solo le quedan pocos días para convertirse en la joven esposa de Lázaro López!

*.-Mañana primero de octubre, arranca la cuenta final de este 2025…el último trimestre es cuando debemos de ponernos al día en todo lo pendiente para no dejar todo a última hora…como suele suceder…a botar todo lo que no sirve en: alacena, nevera, bodega, roperos y recamara…¡Hasta los colchones de esa cama antiquísima que le sacan susto con esos resortes en cada brinco!…almohadas y cojines por igual.

Maritza Soto-Lara siempre regia y elegante en el té de bienvenida del Club Internacional de Mujeres.

*.-El Salón La Ceiba del Hotel Copantl, derrocho alegría, solidaridad y compromiso, en una tarde noche como pocas veces antes vista en ese recinto hotelero…se trataba del té de bienvenida del nuevo año de actividades del Club Internacional de Mujeres…ataviadas con piezas de temporada, arribaron renovadas y dispuestas a compartir otro año más de fraternidad y darle la bienvenida a las nuevas socias…¡La pasaron de 10!

*.-La ceremonia central de la tarde estuvo a cargo de la presidenta del club, Rita de Simón, que, con gran entusiasmo dio las palabras de bienvenida, agradeciendo la presencia de todas y cada una de las socias. Además de su emotivo mensaje, la presidenta aprovechó para delinear el calendario de actividades que el IWC desarrollará en el próximo período, reafirmando el compromiso de la organización con la comunidad.

*.-El ágape cerró con una agradable tarde bailable y una exquisita cena fue dispuesta por la casa hotelera…Al ritmo de la música del Dúo Tú y Yo, las socias compartieron momentos de alegría, fortaleciendo los lazos de amistad en un ambiente fraternal y lleno de armonía…Sin duda, un inicio de año memorable para el Club Internacio nal de Mujeres, que promete un período de gran impacto social y camaradería…¡¡Éxito ladies!!

*.-Luego de deleitarnos con esa fabulosa boda en la iglesia Sagrada Familia…donde las familias Pineda-García & Chinchilla-Bardales tiraron la casa por la ventana en el Salón Jerusalén del Club Árabe…Miguel e Iris Chinchilla de Pineda pasean su amor por varios destinos del planeta…gráficas que ya cosechan muchas visualizaciones y muestras de afecto de su círculo más cercano…¡La están pasando “bombi-borombi”.

Iris Chinchilla en marcando los mejores recuerdos de su boda con su familia.

*.-Por cierto, en ese regio banquete de esponsales, vimos varios doctores y doctoras de muy buen ver…de varias especialidades, ataviados de glamour y distinción…entre ellos al siempre apuesto cirujano de altos vuelos Eduardo Nazar, flanqueado de su guapísima esposa Michelle Pinto…están recién casados y derrochan miel por los poros…Galería que invitamos a apreciar…Miguel e Iris radicaran en San Pedro Sula…#blessings

*.-Un sarao que sigue en tendencia en las redes sociales de su protagonista es el debut en sociedad de la bella Valeria Ortega…quien derrocho elegancia en su esperada fiesta de XV años…Sus orgullosos padres Jesús Ortega Pinto e Ismena Mejía cuidaron cada detalles para que la celebración familiar resultara el suceso social que aún se comenta…Valeria lucio bellísima con ese majestuoso atuendo y refinado estilismo, junto a sus padres disfruto cada etapa del protocolo esa noche.

*.-La celebración comenzó con un emotivo video que recopiló los momentos más importantes de la vida de Valeria Nicolle…acto seguido, se procedió al tradicional vals, primero con su padre y luego con su madre, un gesto lleno de significado y cariño…El brindis por el futuro prometedor de Valeria, sello la velada de esta destacada alumna de la Escuela Episcopal El Buen Pastor, quien se vio arropada del cariño de los suyos.

*.-En el próximo te de las damas del Club Internacional de Mujeres, congratularan a las cumpleañeras de estas fechas encabezadas por: Vilmita Rosales, Rabab Handal y nuestra especial amiga Ruth Rápalo, Rostro Dior…y en la dinastía Faraj la bella Leyla Gabrie de Faraj parte tiramisú de café de La Moderna…Mientras tanto en la capirucha parten pastel este fin de semana: Ariela Cáceres y Cristina Rodríguez.

*.-La siempre distinguida y afable abogada, Pamela Blanco de Vaquero, continúa recibiendo las congratulaciones por su cumpleaños en las redes sociales…ágape familiar que congrega a sus más allegados en su hermosa residencia…Pamela, es la esposa del Secretario de Gobernación de Honduras, el también abogado Tomas Vaquero…Muchas Felicidades.

*.-Entre rosas y delicados presentes… celebra este fin de semana su efemérides, la exquisita socialité sampedrana Josephine Maalouf y sus amigos más cercanos lo saben… esta encantadora y joven dama de negocios, brindara con finísima champaña por otro año más de éxitos.

*.-Si de socialités se trata: Claudia Madrid de Rosenthal celebro en familia por un año más de vida…Se unieron en congratulaciones para la guapa Claudia, media dinastía Rosenthal y sus amigas más entrañables… como Mayda Ayestas, Carmencita Suarez de Fernández, Julia Rebeca Mejía y Ruth Marie Canahuati de Sabillón.

Este viernes 3 de octubre, natalicio del General Francisco Morazán, suma otro año más de feliz existencia la socialité Ing. Romina Pascua…dilecta esposa del Dr. Eduardo Bueso e hija de los estimados Osman Pascua y Almita Toledo… se suman a las congratulaciones para esta diva de la Clase 88 de La Salle, toda la dinastía Bueso-Hernández & Arias…Bendiciones y a brindar por una vuelta más al sol… La gráfica Romina con su hija Anamria y el Dr. Eduardo.

*.-Este sábado 4 de octubre…celebra su día de días la ex reina de la Facultad de Odontología en la UNAH, la bella doctora Ana Isabel Interiano Handal de Sierra, una dama muy querida en los círculos sociales y medios de comunicación sampedranos…Anita es agasajada por su esposo el empresario Xavier Sierra y sus hijos que ya son todos unos profesionales…Bien dicen que Libra es el signo de las mujeres bellas.

*.-¡Feliz cumpleaños a Cristina Ulloa! …Festeja su natalicio de una de las personas más valiosas para la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula. Una damita que ha sido un pilar fundamental y ha contribuido enormemente a los logros alcanzados a lo largo de estos años.

*.-La cosa va de bellas damas: este sábado suma una vuelta más al sol la ex reina de belleza Ana Lucia Rivera Castro…Miss SPS y Honduras Mundo 1982…la vicentina también fue Honduras en el Reinado del Café…#kisses.

*.-Este domingo 5 estará de plácemes la siempre distinguida Ellen Qubaín, esposa del diplomático y presidente de la CCIC Karim Qubain… se unen a las felicitaciones para Ellen, sus compañeras, las damas de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, familiares y cercanas amigas.

*.-La guapísima Helen Díaz es otra de nuestras dilectas cumpleañeras que partió pastel en fecha reciente…su apuesto novio David Rivera la sorprendió como todos los años…inolvidables convivios en el Mezzonite donde Gerardo Trejo se luce en atenciones…Paty Fontana es otra linda cumpleañera que sigue recibiendo presentes y buenos deseos.

*.-Hasta la isla de Gran Cayman…enviamos un cordial saludo de cumpleaños para la ex reina de belleza Guadalupe “Lupita” Santos…hoy feliz señora de Olson…#OMG…Lupe engalano el Miss Honduras Belleza Nacional con su monumental y espigada figura a inicios de este siglo.

*.-Saludamos hasta Houston TX al estimado caballero Alejandro Domínguez…quien acaba de sumar 54 años…muy bien añejados, por cierto, porque luce estupendo…gracias al amor que le profesa su guapísima esposa Waldina Domínguez…Se sumaron a la celebración de Alejo sus bellos hijos Nicole y Alejandro Antonio.

Maravillados…quedan los clientes del Supermercado Colonial en Avenida Circunvalación con el impresionante mural que engalana su estacionamiento: donde se reconoce, honra y concientiza la importante labor ambientalista que realiza Roatán Marine Park…en lo que concierne a la preservación del ecosistema marino en Honduras…La valiosa muestra de arte celebra la flora y fauna submarina del Caribe hondureño…La familia Colonial, encabezada por Fernando y Andrea Díaz de Quintana, encabezaron la develación del mural, el cual ya es tema de conversación en redes sociales…¡Todos los clientes se “fotean” en el!… El proyecto, coordinado por Supermercados Colonial en alianza con FUNDAHRSE, concientiza el compromiso con el medio ambiente… Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, arrancó el pasado sábado 8 de agosto con un simbólico “brochazo inicial” a cargo de 25 voluntarios provenientes de diversas empresas socialmente responsables…Cris Cobos le dio forma al proyecto y lo convirtió en toda una obra de arte, digna de admirar, pero sobre todo de concientizar.

*.-La especial dama María Elena Silva de Muñoz celebra por estas fechas otra bendita vuelta más al sol…rodeada del amor de su especial esposo Gustavo y sus guapos hijos…Muchísimas Felicidades Nena y que todos sus deseos sean éxito…¡Inolvidables aquellos paseos por Omoa!

*.-Luego de deleitarnos en el 2023 con una romántica boda en el templo La Santa Cruz, José Alejandro Bandy y Gaby Davadí de Bandy, pasearon su amor por varios rincones del planeta, en pleno otoño…Los Bandy-Davadí a su retorno al país afincaron su residencia en lindo sector de SPS…nido de amor que enchularon con lo último en tendencias que nos ofrecen nuestros amigos de Diunsa…¡Un brindis por esas “Bodas de Algodón”.

*.-Otra bella pareja que aquilata su segundo año de casados son Carlitos y Gysell Bonilla-Faraj…intimo, pero super chic enlace, celebrado en familia en los acogedores parajes de Copan Ruinas: Parroquia San José Obrero y Centro de Convenciones del Clarión, que lucieron sus mejores galas para el evento más esperado en ambas dinastías…¡Felicidades amigos!

*.-Quienes brindan entre vinos y delis por seis fabulosos años de casados, es la querida pareja de jóvenes conformada por Gamal y Melanie Andonie de Nazar…los cuales ya se consolidan como uno de los jóvenes maridajes más estables y ejemplares de la sociedad sampedrana…Se unen a los brindis sus padres: Elías y Juliette Soliman de Nazar y Scrucry y Yadira Yuja de Andonie…Al igual que sus amistades vía redes sociales…#Blessings.

*.-Felicidades a Josué Carranza y Liliam Cárcamo, en sus “Bodas de Algodón”…ceremonia civil y eclesiástica celebrada hace dos años en el Hotel Copantl con banquete en el salón Las Islas…Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos decoraron y coordinaron cada detalle de esta linda boda en tonos ivory, golden y verde esmeralda…¡Regio enlace!

En una emotiva ceremonia civil, Josué López y Diana Marcela Barahona, unieron sus vidas… La Abogada Wendy Galdámez ofició el enlace, instándolos a ser fieles el uno al otro y a Dios… La hermosa boda se celebró en los Salones Emperadores del Hotel Copantl, coordinada y decorada por Lidabel y Scarleth Mena… La decoración lució con una paleta de colores en celeste, ivory y dorado, destacando arreglos florales con rosas, claveles, astromelias y hortensias con abundantes follajes… ¡Felicidades a los recién casados!

*.-Este fin de semana brindan en familia por sus “Bodas de Lana” la joven pareja conformada por Orlando y Daniela López de Ramírez…quienes luego de casi tres años de idilio, llegaron al altar un 6 de octubre del 2018…Las amigas de Danny son las que más recuerdan esa boda, luego de aquel bridal shower en el Salón Bristol del Hilton Princess…#congratz.

*.-Quienes siguen tan enamorados como el primer día en que se conocieron es la joven pareja Bechir y Lilian Pineda de Bendeck…Miss San Pedro Sula Universo-23…quienes cerraron septiembre del 2019 con un enlace tan íntimo como romántico en sus detalles…son hijos de: Bechir y Marisol Singh de Bendeck; y de Elizardo y Rosa María Alarcón de Pineda.

*.-Familias que confiaron acertadamente en Ruth Azucena Pérez para la planeación, organización y montaje de este ágape…que aun tapiza de clase las redes sociales de ambas familias que brindaron por el amor de Bechir y Lilian…en una hermosa noche en el Salón Palestina del Club Árabe…Los Bendeck-Pineda, disfrutaron un crucero por Las Bahamas.

*.-Y de parejas modelo va la cosa…porque los especiales Farid y Jocelyn Kattum rememoran 25 años de feliz matrimonio…#WAO…¡Arrancaron prácticamente con el nuevo milenio!…Unas “Bodas de Plata” que recuerdan en familia, en algún rincón chic de la ciudad o viaje…Una efemérides tan especial como ellos que merecen celebrar por todo lo alto.

*.-Dos parejas más brindan en algún lugar del mundo por seis maravillosos años de matrimonio…nos referimos a Melvin y Dunia Castellanos de Guillen, quienes confiaron en Alexandra Lockmer para su gran día…También, Carlos y Melissa Borjas de Novellino, quienes se unieron en el Salón Jordán del Club Árabe bajo el sello Denisse González.

*.-Rosa y José Luis Carrasco festejan sus “Bodas de Arcilla”…hace nueve años que esta pareja se unió en matrimonio… celebración que tuvo como escenario El Club Árabe en el Salón Celaque…que lució ataviado con tergales y chandeliers en tonos sílver & lile, creación de Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos…fue la artista Silvia Rodríguez con su orquesta quien animo el ambiente musical… Una celebración para recordar.

*.-Quienes van por el mismo camino de los Kattum son Melvin y Anabel Núñez de Montoya, quienes ya se volaron el cuarto año de casados…Inolvidable enlace con el sello Acontecimientos celebrado en las hermosas locaciones del Hotel & Finca Las Glorias…teniendo como marco el Lago de Yojoa y con un maravilloso show de luces…¡Bodas de Lino!

Diunsa, la tienda de los hondureños, oficialmente inaugura la temporada navideña en todas sus tiendas a nivel nacional…lo que empezó hace un mes como la expo venta para mayoristas en Diunsa San Fernando ahora está en toda Honduras…colores, diseños, tendencias y más…toda la magia que estará en boga estas fiestas de 2025: arboles nevados, maxi adornos, luces led…hasta edredones y cortinajes para enchular casa y oficinas…Todo lo mejor con el mejor de los financiamientos en Diunsa… Elenita Faraj compartió con los medios las novedades en decoración navideña para esta temporada.

*.-Las familias Portillo-Chávez & Mohd-Morales son otros que departen entre fotos y recuerdos por la unión de sus hijos Manuel y Ruwaida Mohd de Portillo, quienes brindaron por su amor en elegante ceremonia celebrada en el hotel Gran Mediterráneo…¡Felices Bodas de Hierro!

*.-Quienes añejan su segundo año oficial de casados son la estimada pareja conformada por Ángel Vargas y Sonia Pineda de Vargas…luego de varios años de amor, se matrimonearon con todos los fierros en la Catedral San Pedro Apóstol, con posterior banquete de esponsales en Indura Beach & Resort en Tela…Benditas “Bodas de Algodón”.

*.-También festejan sus “Bodas de Bronce” los galenos, Gerardo y Ada Hernández de Oliva, quienes celebraron su amor por todo lo alto en el Hotel y Club Copantl…recinto que también los esperan para celebrar su octavo año de casados en C Bari, un recinto elegantemente vintage y exquisito…Infaltable el ritual de la prosperidad brindando con champaña.

*.-Con estos avisos parroquiales, aperturamos el “club del chisme” más llevado y traído de la palestra…el rincón de loas y vituperios más compartido en las redes sociales…hoy martes, abrimos boca con Eva Gabunda, quien viene más escandalosa que las memorias de Mar Flores…jijijji…¡eso ya es mucho con demasiado!…y eso que faltan las del Rey Juan Carlos y Tragos Amargos de Lupillo Rivera…¡Fuego Maria3pelos!

*.-Mi amiga no viene sola, llega flanqueada por su última “adquisición”: El Chele Rata…#uyyyy…¡Ojo Petra!…jijijiji…mientras ese taurino se dirige a las lavadoras, nos entendemos con Eva, quien porta lo último en moda sport chic de Almacenes El Récord…con ese rostro impecable, bien tratado con Tatcha, una de las firmas indispensables en las damas del IWC…Eva nos saluda con besitos limpios con aroma a Secret de Musc de Reine de Saba…Nos convida frutas y fiambres de Supermercados Colonial…#thanks.

*.-Mientras Petra nos prepara un delicioso “sandwish club” con esos jamones y quesos importados, que nos dispare por mientras un smoothie de sandia pura, para “refrescarnos” la face…pasamos al living con Eva, quien las deja caer en este seccional de Elements, para contarnos los últimos cotilleos de la palestra…¡Arranca con el Carnaval de TGA!…este año HCH no tuvo competencia y batió récords con talento e invitados…aunque Carola Lanza desentono con atuendo y estilismo.

*.-Eva ni la conocía a cuadro, en ese inmenso escenario montado en el bulevar Suyapa…Carola con un diminuto y ajustado vestido strapless en rosa, que le revelaba todo a su paso…con esas medidas peco en osadía la espigada comunicadora social…#sorry…plus ese pelo mojado, parecía que venía de un concurso de “Camiseta Mojada”…desconocemos si llovió esa noche o era parte del look de Guapas Make Up: la estética de Rina Leal.

*.-Igual todo el talento del gigante de las tres letras tiene pueblo y los vitorearon toda la noche…en especial José “Chepón “ Mendoza y Gisselle Lanza, que confirmaron su idilio…todos tienen su público, de lanzarse al ruedo político arrasan en esas urnas…De hecho, nuestro psíquico Cipriano mira a Ariela Cáceres en un escaño del CN…a mediano plazo…igual a doña Mily…a propósito del hemiciclo legislativo, este friki lleva varios meses “visualizando” una nube de grisácea a negra sobre el CN…#santisimo.

“Al trabajo hay que ponerle estilo” es el nombre del primer libro que Tania Puerto presentó oficialmente…La presentación fue calorizada por familiares y amigos… En la gráfica Tania comparte con Adriana Melgar, Waleska López, y Mariela López.

*.-¿Esta maleado el CN?…maleado es piropo…algo similar “mira” en LM5…que paso de poseer una aura blanca y radiante a gris perla…#OMG…¡Seguira la rotación continua de personal en ese espacio!…que nos recuerda a otros tantos ex sitios laborales…Cipriano por favor, te encargamos marcación diaria y personal para “La Moncha”…queremos saber “que cocina entre manos”…consúltala vía cartas, tasa de café, caracoles, oráculos y hasta por ouija…#ASAP…#lol.

*.-Si de la “bendita” burocracia se trata…como le decía Pepito el del Lobo, la mayoría por no decir todos, ya son fuga por estas fechas…se toman el “Feriado Holgazánico” como la “segunda” Semana Santa…de por si el CN no ha trabajado los últimos meses, por el “muerto” que le tienen pegado y otros asuntillos más, y ahora por estas fechas menos…Idem el CCG y otros ministerios o secretarias que dejan mucho que desear en desempeño.

*.-De aquel resort molto chic y 5 stars del Caribe catracho, nos reportaron la reservación de varios “diputiuxxx” registrando hasta su otro frente…porque les conocemos los nombres de las esposas a algunos de ellos y ese nombre no era de ellas…#plop…o sea…”Querida declarada”…¿Sera que andan mal con la madre de sus hijos?…#WTF.

*.-Eso los más osados, audaces y hasta cínicos…¡Atrevidos, como ladra la Tiffany!…que por estas fechas anda más histérica que de costumbre…con ese “trompa-vocabulario” escandaloso, harto conocido en el ruedo social…porque los políticos más solapados, mustios o de bajo perfil, ya desbarajustan para el extranjero, con la vieja o con la nueva por conocer…Cancún, El Salvador, Costa Rica y Panamá los destinos favoritos.

*.-Ni hablar de Colombia, con Cartagena y Barranquilla a la cabeza, se ha convertido en el destino más buscado por empresarios y políticos en “vías de recuperación” financiera…porque donde el Tío Sam ya les hacen el fuchi…no solo a ellos, a todos los latinos…por eso el turismo se les ha dio a pique…Llegan por placer, a gastar los $$$$ y los reciben pésimo…¡no se vale!…¿shopping? ahí tenemos todo en estos “malls” y en la web….¿Turismo?: Islas de La Bahía, Indura, La Ensenada, Etc…Etc…Etc.

Mañana 1 de octubre esta de plácemes doña Paquita Galeas de Carrión, la matriarca del fashion, se verá consentida por su esposo, don Vicente Carrión, hijos, nueras y nietos…en el sarao familiar más esperado del año y organizado por sus hijas Mirna y Francis, con mariachi incluido…según vecinos…porque no riegan arroz…Igual le deseamos lo mejor de lo mejor.

*.-Octubre el décimo mes del año: de inicios y finales…más de inicios y muy bien aspectado para emprender…y esta semana es cuando tienen que avanzar con ese papeleo vía web…y la próxima semana a darle forma al negocio…¡octubre es cuando mis reyes!…mes de: alianzas, asociaciones, lanzamiento de nuevos productos, firmas, proyectos…rediseño o remodelación de espacios, expansión, mudanzas, bodas…21 al 31 octubre…Mes de justicia, vibrando con el arcano: La Rueda de la fortuna.

*.-Cerramos con perfumes, esos aromas cabalísticos por signo zodiacal que esperan muchos y muchas para mejorar su suerte…LIBRA: Burning Rose de CH, Noble Blush de Lattafa, Club de Nuit Intense Malake de Armaf y Delilah de Maison Alhambra…ESCORPIO: Bad Boy Extreme de CH, Tiramisu de Theodoros Kalotinis, Astrum Nova de Electimus, Date Caramel de Paris Corner, Amore Café de Mancera y Nitro Elixir de Dumont.

*.-Para los arqueros del zodiaco, SAGITARIO: Millón Gold de Rabanne, Silky Sandalwood de Majouri, Y Le Parfum de YSL, Habiba de Arabiyat Prestige, Impact Intense de Tommy Hilfiger y Felicity de Paris Corner…mientras que para CAPRICORNIO: Her Confession y Eclaire, ambos de Lattafa, solos o haciendo layering mejor…Valentino Donna Born in Roma Ivory, Ella Ella de Cacharel, Mia Dolcezza de Maison Alhambra y Milk de Commodity…Cumple, noche 31 Dic. y todo el 2026…¡Escarben!

Cipriano te encargo el paradero de Grimorio…lo requerimos para que nos dé más recetas de “caldo de huesos” para Estelina’s…y para que nos cure los achaques con el “Sistema Grabovoi”…¿funciona?…Los dejamos al ritmo de “A veces tu” de Dennise Malebran, para todos los adictos al Tik Tok…escucharla más de dos veces que les recordara “algo”…jijijji…Mas info en la próxima edición…#lol…Ya saben que los queremos en P!”#$%&.