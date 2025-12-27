sábado, diciembre 27, 2025

Rey Carlos III y el príncipe Guillermo planean visitas a EE.UU. para apoyar un acuerdo comercial

Rey Carlos III | Referencial

El rey Carlos III del Reino Unido y su hijo mayor y heredero a la corona británica, el príncipe Guillermo, podrían visitar Estados Unidos en 2026 a fin de impulsar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con el presidente Donald Trump, según adelanta este sábado el periódico ‘The Times’.

Se espera que el rey y el príncipe de Gales hagan visitas por separado el año entrante, por lo que se mantienen contactos para concretar estos viajes, afirma el diario, que estima que el monarca estará posiblemente en EE.UU. el próximo abril.

De concretarse, la visita del rey sería la primera de un monarca británico en casi 20 años, desde que la fallecida Isabel II aceptase una invitación del antiguo presidente republicano George Bush en 2007.

Más adelante se espera que el príncipe de Gales viaje a EE.UU. cuando este país sea sede, junto con México y Canadá, del Mundial de Fútbol, que empezará el próximo junio.

Además, las visitas se programan para que coincidan con el 250 aniversario de la independencia estadounidense y mientras continúan las conversaciones entre los dos países para formalizar un pacto comercial.

El periódico recuerda que, si bien las visitas de la familia real británica no tienen un perfil político, el Gobierno las utiliza como incentivo para lograr la firma de un acuerdo comercial completo entre el Reino Unido y EE.UU. con Trump.

Las negociaciones se han visto obstaculizadas por las exigencias estadounidenses de un mayor acceso a los mercados británicos para los agricultores estadounidenses, un tema muy sensible a ambos lados del Atlántico. 

Fuente: EFE

Rusia bombardea Kiev con misiles y drones: un muerto y decenas de heridos tras el ataque
