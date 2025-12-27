Rusia bombardea Kiev con misiles y drones: un muerto y decenas de heridos tras el ataque

KIEV, Ucrania. — Rusia atacó la capital de Ucrania con misiles y drones el sábado, matando al menos a una persona e hiriendo a 27, un día antes de las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos, informaron las autoridades.

Las explosiones resonaron por toda Kiev mientras misiles balísticos y drones impactaban la ciudad. El ataque comenzó a primeras horas de la mañana y continuó durante horas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se preparaba para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Florida el domingo para continuar las conversaciones sobre el fin de la guerra de casi cuatro años. El sábado por la tarde, Zelenskyy dijo a los periodistas que estaba en un avión rumbo a Estados Unidos, y que haría una escala en Canadá para reunirse con el primer ministro Mark Carney.

Zelenskyy señaló que él y Trump planean discutir varios temas, incluidos las garantías de seguridad y las cuestiones territoriales en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

Ataques de represalia

El Ministerio de Defensa ruso señaló el sábado que llevó a cabo un “ataque masivo” durante la noche, utilizando “armas de precisión de largo alcance desde tierra, aire y mar, incluidos misiles hipersónicos aeroballísticos Kinzhal” y drones. Dijo que apuntó a instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las fuerzas de Ucrania y empresas del complejo militar-industrial.

Pero varios edificios residenciales también fueron alcanzados por el bombardeo ruso.

El ministerio añadió que la ofensiva fue en respuesta a los ataques de Ucrania contra “objetos civiles” en Rusia.

Horas antes, el ministerio aseguró que sus baterías antiaéreas derribaron durante la noche siete drones ucranianos sobre las regiones rusas de Krasnodar y Adygeya. El sábado por la tarde, el ministerio informó que 147 drones más fueron derribados sobre varias regiones rusas.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que las defensas aéreas interceptaron más de 20 drones “volando hacia” la capital rusa el sábado. No reportó daños ni víctimas. No estaba claro de inmediato si esos estaban incluidos en el conteo del Ministerio de Defensa.

Polonia en alerta

Polonia desplegó aviones de combate y cerró por varias horas los aeropuertos en Lublin y Rzeszow, cerca de la frontera con Ucrania, durante los ataques rusos, dijo el comando de las fuerzas armadas del país en la red social X. No se violó el espacio aéreo polaco, afirmó.

La autoridad de aviación civil, Pansa, anunció que los dos aeropuertos ya reanudaron sus operaciones. De momento se desconoce qué causó la alerta en Polonia, cuando los ataques rusos se centraron en Kiev, que está lejos de la frontera.

Rusia lanzó 519 drones y 40 misiles hacia Ucrania, informó la fuerza aérea de Ucrania. El objetivo principal fue la infraestructura energética y civil en Kiev, señaló Zelenskyy . Los ataques dejaron a algunos distritos de la región sin luz ni calefacción, agregó.

“Hoy Rusia demostró cómo responde a las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Realizaron ataques masivos en Ucrania precisamente mientras avanzamos hacia las negociaciones de paz”, dijo Zelenskyy a los periodistas por nota de audio mientras viajaba. “Esa es la respuesta de Rusia”.

Con información de AP