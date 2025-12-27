sábado, diciembre 27, 2025

Trump califica el caso de Jeffrey Epstein como una «caza de brujas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. & Foto EFE

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una «caza de brujas» y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que «ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein» y que el Departamento de Justicia está «viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas», en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.

«¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (…) otra cacería de brujas», agregó el mandatario.

Esta semana, el Departamento de Justicia anunció que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ya están revisando para proceder con su publicación.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) con Epstein, al argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva partida publicada el lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay pruebas de que participara en sus delitos sexuales.

Al principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo que esta tuvo en el Congreso.

Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras con una ceremonia austera y sencilla
