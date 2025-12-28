Emilia Caballero celebra su Bridal Shower al estilo primaveral

San Pedro Sula. – ¡Comienzan las despedidas para la futura señora de Bustillos! Meza 23 del Club Hondureño Árabe fue el escenario perfecto para festejar a Emilia María Caballero, quien lució espectacular durante su prenupcial inspirado en la alegría de la primavera.

Primavera de ilusiones para Emilia María Caballero López .

El encantador prenupcial de Emilia María Caballero.

Bajo una encantadora temática primaveral, el recinto lució una decoración meticulosa que recreó una atmósfera fresca y festiva. La organización estuvo a cargo de su madre, Dulce María López, y su abuela, Miriam Santos, quienes cuidaron cada detalle para que la agasajada viviera una experiencia única rodeada de su círculo social más cercano.

Emilia Caballero con su madre Dulce María López y su abuela, Miriam Santos.

Entre risas, consejos y muestras de cariño, las invitadas brindaron por la nueva etapa que Emilia está por emprender. El gran día tendrá lugar el próximo 23 de mayo de 2026 en San José, Costa Rica, una boda que promete ser el broche de oro para una historia de amor que apenas comienza su capítulo más romántico. Sin duda, una celebración que marca el inicio de un camino lleno de felicidad para la pareja.

Samantha Fernández y Allison Yuja.

Patricia Matute, Mariam Hernández y Emy Guevara.