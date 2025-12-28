domingo, diciembre 28, 2025

Top 5

Más Noticias

Emilia Caballero celebra su Bridal Shower al estilo primaveral

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Emilia María Caballero, una radiante novia entre flores y alegría. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – ¡Comienzan las despedidas para la futura señora de Bustillos! Meza 23 del Club Hondureño Árabe fue el escenario perfecto para festejar a Emilia María Caballero, quien lució espectacular durante su prenupcial inspirado en la alegría de la primavera.

Primavera de ilusiones para Emilia María Caballero López.
El encantador prenupcial de Emilia María Caballero.

Bajo una encantadora temática primaveral, el recinto lució una decoración meticulosa que recreó una atmósfera fresca y festiva. La organización estuvo a cargo de su madre, Dulce María López, y su abuela, Miriam Santos, quienes cuidaron cada detalle para que la agasajada viviera una experiencia única rodeada de su círculo social más cercano.

Emilia Caballero con su madre Dulce María López y su abuela, Miriam Santos.

Entre risas, consejos y muestras de cariño, las invitadas brindaron por la nueva etapa que Emilia está por emprender. El gran día tendrá lugar el próximo 23 de mayo de 2026 en San José, Costa Rica, una boda que promete ser el broche de oro para una historia de amor que apenas comienza su capítulo más romántico. Sin duda, una celebración que marca el inicio de un camino lleno de felicidad para la pareja.

Samantha Fernández y Allison Yuja.
Emilia Caballero con su madre Dulce María López.
Patricia Matute, Mariam Hernández y Emy Guevara.
Dulce María López y Miriam Santos.

Previous article
Rey Carlos III y el príncipe Guillermo planean visitas a EE.UU. para apoyar un acuerdo comercial
Next article
El escrutinio de alcaldías y diputaciones marcha contra reloj en Honduras
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

El escrutinio de alcaldías y diputaciones marcha contra reloj en Honduras

Ciudad 0
Tegucigalpa.- El escrutinio especial de centenares de actas con...

Rey Carlos III y el príncipe Guillermo planean visitas a EE.UU. para apoyar un acuerdo comercial

Internacionales 0
El rey Carlos III del Reino Unido y su hijo mayor...

Rusia bombardea Kiev con misiles y drones: un muerto y decenas de heridos tras el ataque

Internacionales 0
KIEV, Ucrania. — Rusia atacó la capital de Ucrania...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.