Chef Flora: un claro ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad

Lesly Carolina Martínez, conocida artísticamente como Chef Flora, es un claro ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad cuando se combinan la pasión, la educación y la perseverancia. Alumna de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), estudia Licenciatura en Mercadeo, carrera que ha sabido conectar perfectamente con su amor por la gastronomía y el diseño floral.

Desde niña tuvo dos grandes pasiones: las flores y la cocina, y decidió fusionarlas en un solo concepto que hoy da vida a su marca personal Flora Jolie Designs, donde crea experiencias únicas para sus clientes, combinando sabores, colores y emociones.

Para ella, estudiar en la UTH ha sido una oportunidad invaluable: “La universidad se adapta a tu estilo de vida y te brinda las herramientas necesarias para crecer como profesional y emprendedora”, comenta con orgullo.

Chef Flora ha logrado reconocimiento internacional, representando a Honduras en Bolivia, donde recibió un premio a la trayectoria como chef profesional internacional. Este momento, afirma, fue uno de los más emotivos de su vida:

“Caminar por la alfombra roja con la bandera de mi país fue un honor indescriptible. Pensé en la niña que soñaba con llegar lejos y nunca se rindió”.

Hoy, además de dirigir su marca, ocupa el cargo de Directora de la Asociación Gastronómica para Honduras, desde donde busca abrir puertas a nuevas generaciones de talentos culinarios.

Su lema de vida refleja el espíritu UTH: “El conocimiento es poder. Cuando te preparas, nada te detiene. Los sueños se cumplen con fe, constancia y dedicación”.