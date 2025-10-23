sábado, octubre 25, 2025

Chef Flora: un claro ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad

Chef Flora: una historia de pasión y esfuerzo

Lesly Carolina Martínez, conocida artísticamente como Chef Flora, es un claro ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad cuando se combinan la pasión, la educación y la perseverancia. Alumna de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), estudia Licenciatura en Mercadeo, carrera que ha sabido conectar perfectamente con su amor por la gastronomía y el diseño floral.

Desde niña tuvo dos grandes pasiones: las flores y la cocina, y decidió fusionarlas en un solo concepto que hoy da vida a su marca personal Flora Jolie Designs, donde crea experiencias únicas para sus clientes, combinando sabores, colores y emociones.

Para ella, estudiar en la UTH ha sido una oportunidad invaluable: “La universidad se adapta a tu estilo de vida y te brinda las herramientas necesarias para crecer como profesional y emprendedora”, comenta con orgullo.

Chef Flora ha logrado reconocimiento internacional, representando a Honduras en Bolivia, donde recibió un premio a la trayectoria como chef profesional internacional. Este momento, afirma, fue uno de los más emotivos de su vida:

“Caminar por la alfombra roja con la bandera de mi país fue un honor indescriptible. Pensé en la niña que soñaba con llegar lejos y nunca se rindió”.

Hoy, además de dirigir su marca, ocupa el cargo de Directora de la Asociación Gastronómica para Honduras, desde donde busca abrir puertas a nuevas generaciones de talentos culinarios.

Su lema de vida refleja el espíritu UTH: “El conocimiento es poder. Cuando te preparas, nada te detiene. Los sueños se cumplen con fe, constancia y dedicación”.

UTH lanza el primer Técnico Universitario en Sistemas Automotrices de Honduras
Xiomara Castro encabeza recorrido por CATM 2025, la feria turística más importante de Centroamérica
