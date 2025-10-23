sábado, octubre 25, 2025

Top 5

Más Noticias

Xiomara Castro encabeza recorrido por CATM 2025, la feria turística más importante de Centroamérica

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La presidenta Xiomara Castro realizó un recorrido por el recinto ferial del Centroamérica Travel Market 2025

San Pedro Sula. – La presidenta Xiomara Castro encabezó un recorrido por el recinto ferial del Centroamérica Travel Market (CATM 2025) en San Pedro Sula, la feria turística más importante de la región, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del turismo como pilar estratégico para el desarrollo económico y la proyección internacional de Honduras.

Durante su visita, la mandataria compartió con representantes de los países participantes, acompañada en el recorrido por la ministra de Turismo, Yadira Gómez y miembros de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA).

En el stand de Honduras estuvieron presentes emprendedores de tabaco, café y cacao, como empresarios turísticos que muestran el potencial, talento y belleza del país, capaz de atraer al mundo entero. La presidenta Castro reafirmó el respaldo del Gobierno de Honduras al sector turístico como motor de crecimiento, inversión y empleo.

CATM 2025 se celebra en San Pedro Sula que vuelve a ser sede nuevamente 12 años después, con actividades que incluyen ruedas de negocios, foros de innovación y actividades turísticas que proyectan lo mejor ante los ojos del mundo.

Previous article
Chef Flora: un claro ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad
Next article
Workshop de instrumentación Siemens con AINSA
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Los sabores de San Pedro Sula se encienden con la 32 edición del Restaurant Tour 2025 de Davivienda

Empresas 0
San Pedro Sula. - Este noviembre, Davivienda invita a...

Llegó la nueva tarjeta de crédito Diunsa Visa de BAC, que ofrece 10% de descuento inmediato

Empresas 0
San Pedro Sula. – BAC, institución financiera líder en...

Diunsa inaugura moderna tienda en Villanueva

Empresas 0
Villanueva. - Diunsa, la cadena de tiendas por departamento...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.