Xiomara Castro encabeza recorrido por CATM 2025, la feria turística más importante de Centroamérica

San Pedro Sula. – La presidenta Xiomara Castro encabezó un recorrido por el recinto ferial del Centroamérica Travel Market (CATM 2025) en San Pedro Sula, la feria turística más importante de la región, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del turismo como pilar estratégico para el desarrollo económico y la proyección internacional de Honduras.

Durante su visita, la mandataria compartió con representantes de los países participantes, acompañada en el recorrido por la ministra de Turismo, Yadira Gómez y miembros de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (FEDECATUR) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA).

En el stand de Honduras estuvieron presentes emprendedores de tabaco, café y cacao, como empresarios turísticos que muestran el potencial, talento y belleza del país, capaz de atraer al mundo entero. La presidenta Castro reafirmó el respaldo del Gobierno de Honduras al sector turístico como motor de crecimiento, inversión y empleo.

CATM 2025 se celebra en San Pedro Sula que vuelve a ser sede nuevamente 12 años después, con actividades que incluyen ruedas de negocios, foros de innovación y actividades turísticas que proyectan lo mejor ante los ojos del mundo.