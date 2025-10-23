Workshop de instrumentación Siemens con AINSA

San Pedro Sula. – Automatización Industrial S.A. (AINSA), en colaboración con Siemens, llevó a cabo el Workshop de Instrumentación Siemens, una jornada técnica desarrollada en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), enfocada en la actualización profesional y el fortalecimiento de capacidades en automatización y control de procesos industriales.
El evento reunió a ingenieros, técnicos y profesionales del sector para explorar las más recientes innovaciones en instrumentación, calibración y diagnóstico de sistemas de control, destacando las soluciones avanzadas que Siemens ofrece al mercado hondureño.
“Con esta actividad, reafirmamos nuestro compromiso con la capacitación continua de nuestros clientes y aliados. La formación técnica es clave para impulsar la productividad y competitividad de la industria nacional”, destacó Msc. Cristhian Mejía, Gerente General de AINSA.
El workshop forma parte de una agenda estratégica conjunta entre AINSA y Siemens para promover la digitalización industrial en Honduras, fortaleciendo el conocimiento técnico y el uso eficiente de tecnologías de automatización.