Workshop de instrumentación Siemens con AINSA

San Pedro Sula. – Automatización Industrial S.A. (AINSA), en colaboración con Siemens, llevó a cabo el Workshop de Instrumentación Siemens, una jornada técnica desarrollada en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), enfocada en la actualización profesional y el fortalecimiento de capacidades en automatización y control de procesos industriales.

El evento reunió a ingenieros, técnicos y profesionales del sector para explorar las más recientes innovaciones en instrumentación, calibración y diagnóstico de sistemas de control, destacando las soluciones avanzadas que Siemens ofrece al mercado hondureño.

Ing. Diego Cruz.

“Con esta actividad, reafirmamos nuestro compromiso con la capacitación continua de nuestros clientes y aliados. La formación técnica es clave para impulsar la productividad y competitividad de la industria nacional”, destacó Msc. Cristhian Mejía, Gerente General de AINSA.

El workshop forma parte de una agenda estratégica conjunta entre AINSA y Siemens para promover la digitalización industrial en Honduras, fortaleciendo el conocimiento técnico y el uso eficiente de tecnologías de automatización.