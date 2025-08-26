Chicha y Limón martes 26 de agosto de 2025

SUPISTE!!...La primera edición de “Cafecito” fue todo un suceso…Agosto sigue celebrando efemérides importantes: 75 exitosos años de Laboratorios Bueso Arias y el vigésimo cuarto aniversario de Supermercados Colonial…El ambiente político está que arde, con ataúdes rondando en pleno centro de SPS y el poyo devolviendo con llanto desgarrador al estilo de novela mexicana, todo un drama…La gente linda que celebra una vuelta más al sol…La memorabilia social…El chismorreo en tendencia…El sol ya ilumina el signo de Virgo: todo cambia en la rueda zodiacal…¡Agárrate Catalina!…#OMG.

*.-En el marco de un fraterno desayuno, se realizó la primera edición de CAFECITO, con la finalidad de apoyar la educación técnica de la Escuela del Vidrio…Bajo el gentil auspicio de la Fundación Española Veron, el evento se realizó en el Salón Los Encuentros del Hotel Copantl…Su objetivo principal fue reunir a los benefactores actuales de la fundación para mostrarles los logros de la escuela en sus primeros diez años.

Waldina Bográn y Dina Bulnes, comparten en el desayuno solidario “Cafecito” ofrecido por la Fundación Española Veron, para apoyar la educación en la Escuela del Vidrio.

*.-Además de compartir los planes a futuro y, al mismo tiempo, sumar nuevos colaboradores a su Red de Benefactores para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la institución…La Escuela del Vidrio, ubicada en la Aldea Camalote, El Progreso, Yoro, es un pilar fundamental de la Fundación Verón en Honduras…Actualmente atiende a 150 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles una educación completa que va más allá de las aulas.

*.-En dicho evento nos reencontramos con las gentiles damas Ana Clemencia Bueso de Ferez y Romina Pascua de Bueso, quienes junto con el Dr. Eduardo Bueso y todo el personal de Laboratorios Bueso Arias, agradecieron al Todopoderoso por aquilatar 75 años de autentico servicio de salud, de primera calidad para la población de toda Honduras.

*.-El solemne acto de gratitud y fe, se realizó de forma simultánea en tres ciudades del país…La iglesia San Vicente de Paul fue el epicentro donde convergió toda la familia, de tan prestigiado centro de análisis del país…La homilía de acción de gracias fue oficiada por el padre Fausto Leonardo, la cual tuvo una masiva asistencia de familiares y colaboradores.

*.-La celebración se extendió a otras localidades, con misas simultáneas en: Siguatepeque, en la Iglesia San Pablo y Tegucigalpa, en la Iglesia Medalla Milagrosa…Los colaboradores de la sucursal de El Progreso se unieron a la ceremonia de San Pedro Sula, demostrando el espíritu de unidad y familia que caracteriza a la institución.

Lic. Ana Clemencia Bueso-Ferez y el Dr. Eduardo Bueso compartieron con sus colaboradores en la misa de acción de gracias por el 75 aniversario de Laboratorios Bueso Arias, un legado familiar que trasciende generaciones.

*.-Si de elegantes damas se trata…las apreciadas Rita Simón, Elenita Assaf y Graciela Chahín, siguen recibiendo las congratulaciones de sus respectivas familias y los círculos sociales más allegados…El Club Hondureño Árabe con sus fabulosas opciones, las esperan para seguir compartiendo en su día de días…¡Tan guapas y puntuales como siempre!

*.-El pasado fin de semana…la residencia de la encantadora jovencita Katherine Luna Ramos se vio colmada de rosas y finos presentes: la hija de la estimada dama Olguita Luna llego a las 26 primaveras y más realizada que nunca como excelente hija y una competente profesional…Los agasajos empezaron el viernes y se prolongaron todo el “finde”…#kisses.

*.-Este fin de semana…la bella residencia de la familia López & Siryi-Milla se reviste de color y alegría con el aniversario natal de la matriarca de la dinastía…nos referimos a la siempre glamurosa y encantadora Frances Elisa Siryi, esposa del empresario Salomón López y madre de unos trillizos guapísimos, como sus padres…Muchas felicidades para la siempre reina.

*.-Este fin de semana…tres ilustres comunicadoras sociales arrancan brindis nos referimos a: Doris Lisseth García, Marlyn Elisa Rivera y la ex gobernadora de Cortes, Ilsa Díaz Zelaya…quienes desde ya reciben las muestras de afecto de sus respectivas familias y amigos… los lugres más chic de la city las esperan…¡Y ”La corazón de melón” no se queda atrás, cumple el miércoles!…#tremenda.

*.-Un reconocido galeno de la sociedad sampedrana departió en familia por un año más de vida…nos referimos al carismático Dr. Sergio Torres…quien se vio consentido por su guapa esposa Karla Pinto de Torres y sus encantadores hijos: Ariana, Isabella y Sergio Torres…Se unen a las muestras de afecto para el Dr. Torres sus colegas y pacientes…Inolvidable su fiesta de 60 primaveras en el 2022 en el Salón Omoa del Copantl.

El Centro de Eventos Villa D’Ilina se vistió de gala para la mágica celebración de los 15 años de Brittany Orellana. La decoración, inspirada en una “noche bajo la luna”, combinó con elegancia los colores verde, dorado y blanco, creando un ambiente de ensueño que se iluminó con el brillo de la luna y el destello de las estrellas.

*.-Abrimos nuestros avisos parroquiales…Desde Zaragoza España se dejaron venir en el 2023 a esta su San Pedro Sula del alma, la estimada pareja Mayra López y Mauricio Arguello, quienes luego de residir varios años en la Madre Patria, decidieron venir a legalizar su unión con una emotiva ceremonia celebrada en el Centro de Eventos Villa D’ Lina…Recinto que esta siempre listo amigos…¡Bodas de Algodón!

*.-En algún rincón del mundo celebran su tercer año como esposos la encantadora pareja Harry Roberto Guillen Pike y Sheril Gissel Padilla Garcia quienes en el 2022 convocaron a sus familias y círculo de amigos más allegados para brindar por su amor…Los Guillen-Padilla fueron bendecidos por el pastor Manuel Bocanegra mediante el cristianismo evangélico…La gran rumba bailable fue en el salón Napoleón del Centro de Convenciones Copantl…lucio bello gracias a la experta Susana Prieto.

*.-Gustavo y Eunice Moncada de Barahona también departen con los suyos por sus “Bodas de Lino”…enlace oficiado por estas fechas del 2021 en la Primera Iglesia Bautista de San Pedro Sula…con posterior banquete de esponsales en los bellos jardines del Hilton Princess…Recinto que espera a los Barahona-Moncada para brindar en el Garden Court….Dichoso cuarto año de casados y muchos años más de amor.

*.-Las apreciadas familias Bardales-Sabillón & Vargas-Vásquez, tuvieron a bien celebrar con júbilo en el 2021 las uniones civil y religiosa de sus hijos: Waldo y Marlin Suyapa Vargas de Bardales…quienes luego de siete años de unión libre y con una hermosa bendición como lo es su hija Camila, decidieron legalizar su amor con una bonita recepción celebrada en el hotel Maya Colonial…¡Bendito cuarto aniversario de casados amigos!

*.-Dos reconocidas parejas agradecen a Dios por celebrar siete años de unión matrimonial… nos referimos a: Jorge y Karen Waldina Sabillón de Rodríguez, quienes se juraron amor eterno en el altar de la iglesia María Reina del Mundo con posterior banquete en el Salón Las Islas del Copantl…con luna de miel por la Riviera Maya…“Bodas de Lana”.

*.-Otro de los enlaces más comentados en el 2018 fue el que vivieron los feligreses de la Iglesia de Cristo Ebenezer de San Pedro Sula, cuando presenciaron los emotivos momentos cuando Hannah Ponce se unía en Cristo con su prometido Diego Turcios…El templo evangélico estaba copado en su totalidad por todos sus creyentes, quienes fueron los mejores testigos de esa asombrosa boda…¡Única hasta la fecha!

¡Feliz primer aniversario de bodas a Ángel Nataren y Dayán Díaz! La pareja celebró su matrimonio con una ceremonia civil y eclesiástica en el Hotel Maya Colonial… La abogada Johana Rodas y el pastor Pedro Pablo Escobar los declararon unidos en matrimonio… La decoración, a cargo de Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, destacó en tonos marfil, verde esmeralda y blanco, con arreglos florales de rosas, hortensias, claveles, baby’s breath y abundante follaje. ¡Bendiciones en sus Bodas de Papel!

*.-Desde chapinlandia, llego el pastor Sergio Henríquez, quien junto al pastor German Ponce padre de la novia, oficiaron la ceremonia que aún se recuerda en esa congregación…seis dichosos años de casados y los que faltan porque Hannah y Diego siguen tan enamorados como siempre.

*.-Una boda memorable del 2018 fue la de los doctores: Rubén y Mary López de Galéas…Ruth Azucena Pérez, fue artífice de planear, organizar y montar una de las bodas más idílicas de ese año, donde Rubén y Mary coronaron en el nombre de Dios una relación que surgió por la casualidad de sus carreras profesionales…Idilio se cinco años que sigue hasta hoy.

*.-Por estas fechas y en algún rincón brindan por sus “Bodas de Bronce”, la estimada pareja formada por: Gerardo y Nadia López de Murillo, quienes ya aquilatan ocho años de dicha, amor y éxitos…Se unen a los brindis los padres del ex gerente de la ENP, Gerardo Murillo y Lilian Martínez, así como “medio” clan López-Ayestas donde pertenece la especial Nadia.

*.-Quienes regresan a La Viñera de Angeli Gardens, para brindar entre fotos y recuerdos por su sexto aniversario de bodas, son los apreciados Fabián y Gabriela Machado de Brown…que en un agosto mejor que este se unieron en sagrado matrimonio en la iglesia Cristo Resucitado…La firma Acontecimientos refrendo con éxito este memorable enlace del 2019.

*.-Otras “Bodas de Bronce” que celebran dos exquisitas parejas de la sociedad sampedrana son las formadas por: Daniel y Daniela Kattán de Yuja, hijos de los apreciados Giovanni y Connie Matute de Yuja, así como de Guillermo y Juanilla Saide de Kattán…Inolvidable enlace del 2017…Memorable enlace civil celebrado en el jardín de Connie Yuja, quien se lució con la exquisita decoración y las finísimas atenciones…#Congratz.

*.-Daniela es nieta de la recordada dama Julietta de Kattán… También brindan: Paul y Daniela Handal de Ritter…hijos del inolvidable caballero Richard Ritter y Rossana Martínez, padres del apuesto Paul…y Giovanni Handal y Rossina Casalotto, padres de la exquisita Daniela…¡Bodones!

*.-Los Yuja-Kattán se unieron en sagrado matrimonio en la emblemática iglesia La Sagrada Familia de la Fundación Mhotivo, con regio banquete en el Centro de Convenciones Copantl… un enlace planeado y organizado por la exquisita dama de la sociedad capitalina Ana María Dieckman, con ornamentación de la experta Jackeline Cabrera…Ambas regias estancias.

*.-Mientras que los Ritter-Handal se casaron en la iglesia María Reina del Mundo con banquete de esponsales en el salón más alto del Club Hondureño Árabe…ambas locaciones exquisitamente remozadas por la talentosa Alexandra Lockmer, que nos sorprendió como siempre… Paul y Daniela fueron agasajados con una íntima despedida de solteros en la bella residencia de Massimiliano y Dagmar Ritter-Vicenti…#memories.

Julio Escoto, Marco Rietti, Antonio Vinciguerra y Tony Sansur, comparten con el destacado artista de laplastica nacional, Armando Lara Hidalgo, que fue homenajeado por el Grupo Cultural Tribu.

*.-El sol ya entro al signo de Virgo, quienes les confiere cierto brillo de éxito luego de la fecha de su cumpleaños…¡a celebrarlo de punta en blanco!…#rieguenarroz…El sol en Virgo beneficia a Leo con los dineros, sorpresas celestiales en metálico para los reyes del zodiaco esta semana…Y los Piscis más atractivos, magnéticos y más seductores que nunca, arrasando con citas en redes sociales…¡Estarán en vitrina piscis!

*.-Quienes andan con el verbo bendito son los Cáncer…cobrando como locos “pisto vencido” que no les pagan en meses…¿será?…todo con miel y nada con hiel OK…por las buenas conquistan imperios y ustedes lo saben Cáncer…aprovechen esta semana para pedir, que se les dará: hasta aumentos de salario para los buenos empleados…¡Tienen una labia…!

*.-Los que encuentran buenas nuevas de viejos amigos en redes sociales son los Capricornio, con el sol brillando en su casa del extranjero…¡El mundo los llama con alaridos!…muchos “Capri-Capri” planificando viajes al exterior para las semanas venideras…otros sumando éxitos en negocios internacionales, import & export, comercio mundial, ETC…¡Facturando como locos en dólares y euros a granel estas semanas!

*.-“Acher”…Venus: el planeta del amor, el arte, la belleza y la diplomacia, entro al signo de Leo…lo que los impregna de miel y melao de caña a los más explosivos del zodiaco…#supiste…¡Venus llega a “bajarle” el gas a los leoncitos!…luego de semanas intensas en casa, salud, laburo, familia y vecinos…andará más magnético y estrenando noviazgo…Idem Acuario!!

*.-Los Virgo están en su salsa estas semanas…el signo que rige el trabajo, además de la salud o la enfermedad…#segun…los virgo son excelentes chef: hacen maravillas con esas manos…y sin albur alguno…porque elaboran unas sopas de infarto total, ni hablar de otras recetas del arte culinario…#soperos…¡Y unos pasteles de chocolate con Nutela!…#WTF.

Dos grandes de la música hondureña, Pilo Tejeda y Manu Martínez, se encontraron en un evento artístico. ¿Será que pronto nos sorprenderán con una colaboración?

*.-En este último martes de agosto, cuando las temperaturas en el valle se resisten a bajar, recibimos con todo el cariño y gracia a Eva Gabunda…pero esta flaca chismocilla no viene sola, la acompaña El Chele Mozote, quien también viene a lavar sus trapillos…nuestra amiga nos convida las canastas gourmet más buscadas de SPS, las que nos ofrecen nuestros amigos de Supermercados Colonial…más frutas de temporada.

*.-Igual nos trae los tacos más apetecidos por los sampedranos: tacos de birria que nos envía nuestra bella amiga Ana Patricia Girón de Ayala…sus mesones pasan de bote en bote todos los días de Dios…Eva llego esplendida en este martes social…y mientras su Chele Mozote lava esos costales de ropa, pasamos al living con esta flaca para saber qué es lo que se “bate” en la city y alrededores…¡La cosa esta que arde como el clima!

*.-Destilando “My way de Armani”…uno de los aromas oficiales para verano de muchas socialités en su día a día…Eva avienta el primer chisme sobre la mesa y versa sobre “aquella” reconocida damita de sociedad, con varios años de casada, que dejo como salón de baile el apartamento que compartía con su aun esposo…¡Fuego María!…callate los ojos, que los incendios están a la orden de todo el Hemisferio Norte…#WTF

*.-Según testimonios de varios vecinos, la cosa no venía bien en la pareja de unos meses a la fecha…las discusiones eran el pan de cada día y los gritos traspasaban paredes y pasillos de ese condominio…cierta tarde-noche que el galán llega de su negocio se encuentra con semejante sorpresa…según los que vieron: “reboto de susto”…#OMG…y pensó que se había equivocado de apartamento…hasta que la vecina le conto todo.

*.-Junto con las hermanas, cuñados y uno que otro amigo, le ayudaron a la socialité a cargar ese perolero de cosas, porque ni para la mudanza le alcanzo…un amigo le rento camión y cargo hasta con los malos recuerdos…¡Me caigo y me levanto!…La vecina le tuvo que dar un vaso con agua al joven, porque le escapaba de dar el vaguido…no es para menos…¡La mudanza duro todo el día por tanto cachivache que tenían!

*.-Hasta la fecha están separados y según dicen, no hay manzana de la discordia en medio de la pareja…según la vecina chismosa, por “diferencias irreconciliables”…vale más que no tienen hijos, porque la cosa se complicaría…El galán tuvo que comprar cama de emergencia, porque solo le dejo la ropa guindada…Aun a esta fecha, no sale del asombro.

La santabarbarense Celia Monterrosa, Miss Honduras Mundo 2017, luce tan guapa y regia como siempre. ¿Será que se preparará para competir por una nueva corona en el Miss Honduras Universo?

*.-Eso esta fuerte Eva…por esa y otras razones, muchas parejas miran a los matrimonios como la primera comunión: porque ambos sacramentos van camino a la extensión…¿Será?…las nuevas generaciones se van por lo practico: se divierten de lo lindo, se miran cuando pueden…un “touch & go” y cada quien para su casita…¿Free?…algo así…Tipo USA o las “Uropas”…relaciones sin compromiso…¡Generación Z y las venideras!

*.-¿Que aquel reconocido galeno lo niega hasta el gremio?…me resisto a creerlo…si ese señorón es uno de los especialistas de mayor prestigio, no solo en la city sino en todo el país…¡y allende a fronteras patrias!…desde que se “deslindo” de su anterior “centro de operaciones” y se independizo, al hombre le llueven los oprobios de todo tipo…¿Envidia acaso?…Dicen que factura como loco en consulta, análisis y recetas.

*.-Según sus colegas: “Ahí tienen que llevar marmaja”…porque cada visita no te baja de 8 mil desplumados…ahí mismo les hace el “overhaul” completo de pies a cabeza y cada medicina no les baja de 2 mil cada cajita…#OMG…punto y aparte si les receta “fisioterapia” donde cada fajada anda por 3mil yucas diarias…#santisimo…rematan los chismocillos que no se le cae ni una pinche muestra medica…¡esas que lo inundan!

*.-Todo lo anterior, si “acaso” consiguen cita…porque pasa en el extranjero “atendiendo” familiares pudientes, de “honorables” empresarios en Sinaloa y Tamaulipas…#WTF…donde pasa con agenda llena casi todo el año, de rancho en rancho…Bueno, sí aquel ex compañero de labores le confió a Eva Gabunda, que hasta jet privado le mandan a esta city…#OMG…Eso sí, el galeno en mención solo factura “lo último” en medicinas…“Los últimos lanzamientos de laboratorios high end”…#lolast.

*.Levanta hasta lo que no…porque lo recordamos en pandemia convirtiendo su clínica en mini hospital…cuando los nosocomios estaban hasta la pata de almas…¡De que los salvó, los salvó!…y eso es más que meritorio…cuando en los estatales, los fresones no atendían o aventaban la puertas en la cara…y en los privados pedían depósitos millonarios…#talcual…todos recordamos la etapa más oscura del planeta.

*.-Esos son héroes y no papadas…los que atendían jornadas extenuantes y acababan sentados en las aceras del hospital, en pleno despatarre y cabizbajos del cansancio, oliendo hasta lo que no…los que arriesgaron sus vidas para salvar a otros, los que cayeron enfermos, se levantaron y siguieron salvando vidas…llámese doctores, enfermeras, técnicos y personal de aseo…Eso son héroes y no “millenials” fresones tipo zombies.

*.-Ese doctor: de que es bueno es bueno…por algo es de los mejores de su especialidad…pero eso sí, hay que llevar plata…”ochime” Eva, y aún sigue con aquella señorona elegantísima?…porque ambas comparten la misma estilista y esa artista de las tijeras de oro “sabe demasiado”…jijijiji…según esa ex bailarina de centros nocturnos, tienen años divorciados…por el carácter iracundo del señor…¡Llegaba más gritón de cada viaje!…#WTF.

*.-¿Quién fue bailarina de centros nocturnos?…aquella damita que dio batería en un conjunto musical del país, luego paso a entretener en los más cotizados bares de caballeros de la city…¡Trabajo es trabajo!…Ella siempre bailo sin parar y con sendos tacones o botas de cuero…Ahí conoció a honorable empresario como “cliente fijo”, la saco del lugar y formaron pareja…extra marital para el señor, que le crio los hijos a ella y hasta la puso a estudiar belleza, se capacito en México y puso la estética.

La periodista hondureña Mayra Navarro acaba de lanzar su nuevo libro, titulado ” ¿Soy vieja y qué? “

*.-En estos dorados times…hay que retomar las recetas naturales de los abuelos para palear con los achaques de moda…porque los hospitales del estado están más quebrado que rosquillas en café y los privados cobran hasta por entrar…son raros y contados los médicos conscientes con el paciente y más aún, cuando estos se vuelven “resistentes” a la medicina.

*.-En otros temas…Eva cuéntame como le va a aquella empresaria con el ex empleado que retorno al país…con quien la dama del buen vestir sostenía un tórrido romance de varios años…esto según sus allegadas y posterior a su divorcio, claro está…ese ex milite, comenzó de guarura-chofer y luego ella lo metió de asistente administrativo a su negocio, para mantenerlo a raya y con marcación personal…porque en la calle se dio cuenta de varias.

*.-Con chivo adentro…la doñita estaba felicísima hasta que al joven le dio por “acompañarla” a Miami…ella le tramito todo y se fueron de guinda…así varias veces, hasta que ella lo descubrió en arrumacos con una de contabilidad y adiós chongazo…¡A los dos los mando a freir espárragos!…al parecer, afuera no les funciono el romance y el chaval se fue para el norte…allá se quedó varios años y recién regresa…#fuape.

*.-Mas hermoso que de costumbre y con pinta de primer mundo, viene en “vías de recuperación”: buscando a su “sugar mami”, quien sigue tan guapa como siempre y de evento en evento: es el canapé de todos los ágapes…jijijiji…mariposea como solo ella sabe hacerlo: jacarandosa y en tacones…coqueteando con ese pelazo, que mantiene a punta de Davines…El chavón llego a la empresa, temprano y saludando a Raquel y todo aquel…más fresco que lechuga escarola, con cinismo a flor de piel.

*.-Lo que ese chongo no sabe, es que la doñita tiene nuevo y mejor marchante, siempre milite, porque ella se decanta por hombres con uniforme…pero de mejor rango…o sea…¿a la “sugar mami” se le juntaron la lavada con la planchada y hasta la chapeada de jardín?…¡Se le junto el ganado!…Según Eva Gabunda, que tiene a su hermana metida en esa empresa enterándose de “tocho morocho”, ahí se va a armar la gorda.

*.-Como la señora anterior, muchas y muchos que cruzan los dedos hasta de sus patrullas, para que el “pasado” no regrese con las nuevas políticas del Tío Sam…pero este 2025 “cualquier” cosa puede suceder, desde lo más insólito hasta lo más impredecible…¡El regreso al origen es inminente! Un año de explosiones, incendios y derrumbe de estructuras.

*.-Y viene septiembre: mes de volcanes, sismos y huracanes en varias partes del globo…y esta zona inter tropical no es la excepción…Guatemala y El Salvador serán tendencia por los dos primeros fenómenos naturales y Honduras por el tercero…asegurar su casa, empresa, finca o rancho, porque vienen las lluvias más intensas que otros años…Ferretería Monterroso les ofrece asesoría y financiamiento con bajas cuotas…#pilas.

*.-Los que planean casarse en septiembre y pueden mover la fecha, fijen para octubre o diciembre…porque el noveno y el onceavo mes no están bien aspectados para ese tipo de uniones y menos apertura de negocios…septiembre esta para celebrar la patria y noviembre para honrar a nuestros fieles difuntos…¿y las elecciones?…#mmm…cuando amanezca veremos, así como están las cosas y esas encuestas…#fuape.

Juliette Handal y Verónica Chicas, departiendo en el Club Hondureño Árabe, en la ceración diplomática ofrecida por el Consulado de la República del Paraguay.

*.-Los porteños se volaron la barda con el Carnaval Agostino en plena Tercera Avenida de El Centro de Puerto Cortes…con una constelación de bandas nacionales e internacionales animando el “fiestón” el pasado sábado 23 de agosto hasta el amanecer…Los Silver Star, Los Profesionales, Hermanos Arreola, Chicas Roland, Roland de La Ceiba, Banda Z, La Gran Banda, El Burrito y su Family Band, Grupo Kandela, Kazzabe y orquesta internacional invitada Melao…¡Solo artillería pesada!…¡Esas son ferias!

Cerramos con los escorpiones que andan más hogareños que el resto de año: salen temprano de laburar, conviven con la family y hacen de todo en casa…otros están en paro o incapacitados…¡En la casa siempre hay que hacer!…Imperdibles las imágenes de las “entrances” de las bilingües: La Bubu lució bellisíma como su madre…Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense ya saben que los queremos en P!”#$%&.