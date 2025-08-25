lunes, agosto 25, 2025

Supermercados Colonial celebra su 24 aniversario en la sucursal #2, salida a Puerto Cortés

Supermercados Colonial celebra su 24 aniversario en San Pedro Sula.

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial continúa su recorrido de celebración por su 24 aniversario, llevando alegría y sorpresas a sus clientes, colaboradores y proveedores.

La celebración más reciente tuvo lugar en la sucursal #2, ubicada en la salida a Puerto Cortés, donde se realizó el tradicional corte del pastel de aniversario. El evento contó con degustaciones de marcas patrocinadoras y diversas actividades especiales, creando un ambiente festivo que resalta el compromiso de la cadena con su comunidad.

Este recorrido de aniversario comenzó el 8 de agosto en la sucursal #4 (salida a Tegucigalpa) y finalizará el 29 de agosto en la sucursal #1 (Circunvalación).

Para conocer más sobre las próximas actividades, promociones y sorpresas, los clientes pueden seguir las redes sociales de Supermercados Colonial, @supercolonial.

