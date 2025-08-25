lunes, agosto 25, 2025

Diunsa recibe reconocimiento de Empresa Triple Confianza

Diunsa fue distinguida con el reconocimiento Empresa Triple Confianza 2025. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – En el marco del Encuentro Empresarial Confianza 2025, organizado por la revista regional Estrategia & Negocios, DATOS Group y Pizzolante, Diunsa fue distinguida con el reconocimiento Empresa Triple Confianza 2025, como una de las marcas más confiables de Centroamérica, resultado de su trayectoria basada en la innovación, la calidad y su propósito de contribuir al bienestar de los hondureños.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, participó en el Foro de Empresas Líderes en Confianza, donde compartió la visión de la compañía frente a los retos actuales del sector retail y la importancia de la confianza como activo estratégico para el crecimiento.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, participó en el Foro de Empresas Líderes en Confianza.

“En Diunsa hemos reforzado la confianza con una gestión coherente, transparente y alineada a nuestro propósito: contribuir al bienestar de los hondureños. La confianza se refleja en cada detalle de nuestra operación: desde la experiencia de compra hasta la relación con nuestros colaboradores, proveedores y aliados estratégicos”, expresó Faraj.

Durante su intervención, el Presidente Ejecutivo de Diunsa también subrayó que la confianza es la base sobre la cual la empresa ha diversificado sus formatos de negocio, expandiendo su presencia en retail y mayoreo, e impulsando nuevos servicios para atender mejor a clientes y socios comerciales.

Con este reconocimiento, Diunsa reafirma su compromiso de continuar siendo un referente empresarial confiable en Honduras y la región, proyectando hacia el futuro los valores que han hecho de la empresa un motor de bienestar para los hondureños.

ICE detiene a Kilmar Abrego, el inmigrante salvadoreño ahora enfrenta la deportación a Uganda
Supermercados Colonial celebra su 24 aniversario en la sucursal #2, salida a Puerto Cortés
