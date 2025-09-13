viernes, septiembre 12, 2025

Club Rotario Merendón y Fundación de Amigos de Bernabé fortalecen la atención neonatal en Honduras

En colaboración con la Fundación de Amigos de Bernabé, Club Rotarios de Farmville (USA) y Club Rotario Merendon (Honduras) se ejecutó un programa de entrenamiento. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. — El proyecto “Entrenamiento y Equipos para Salas de Cuidados Intensivos para Honduras”, valorado en $122,000, culminó el 11 de septiembre de 2025 con una ceremonia en el salón Bristol del hotel Hilton Princess. El programa se centró en la capacitación del personal médico y de enfermería de las unidades de cuidados intensivos neonatales (NICU) en los hospitales públicos de la ciudad.

En colaboración con la Fundación de Amigos de Bernabé, Club Rotarios de Farmville (USA) y Club Rotario Merendon (Honduras) se ejecutó un programa de entrenamientos que han mejorado las capacidades para atender a pacientes en las salas, adicional se han realizado donaciones de equipo como apoyo a esta atención, este programa lleva como nombre STABLE por sus siglas en inglés (Sugar, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work, and Emotional Support).

Durante el evento de clausura, se hizo un reconocimiento especial a la rotaria Patti Wagner por su dedicación en el desarrollo del programa. Asimismo, se destacó el compromiso de las 11 profesionales de la salud que conforman el equipo de instructoras certificadas, quienes se encargarán de replicar el programa a nivel nacional, fortaleciendo así los conocimientos y elevando la calidad de los servicios de salud en el país.

La OTAN anuncia la iniciativa militar ‘Centinela oriental’ tras la invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos
