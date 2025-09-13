CrediRapid, 12 años consolidando su liderazgo en arrendamiento de vehículos en Honduras

San Pedro Sula. – Lo que alguna vez fue la visión de su presidente, don Roger Valladares, hoy es una realidad. CrediRapid celebra 12 años de trayectoria consolidándose como una de las empresas líderes en arrendamiento de vehículos en Honduras. Su camino ha estado marcado por la fe en Dios, el compromiso de sus colaboradores y la fidelidad de sus clientes, quienes han hecho posible que la compañía siga creciendo y transformando sueños en logros.

La empresa celebró recientemente un evento especial en su sucursal de Barrio Guamilito, donde agradeció a sus aliados estratégicos, autolotes asociados y clientes que han confiado en sus servicios. La actividad incluyó dinámicas, sorteos, entrega de reconocimientos y un ambiente festivo que reafirmó la cercanía de CrediRapid con la comunidad.

Lic. Mauricio Mejía Gerente de Credirapid Guamilito.

“Hoy celebramos no solo 12 años de historia, sino también el compromiso de seguir acompañando a nuestros clientes en el camino de sus sueños. Nuestro deseo es continuar escribiendo juntos nuevos capítulos de éxito”, expresó Lic. Mauricio Mejía Gerente de Credirapid Guamilito.

Como parte de la conmemoración, la compañía anunció promociones y beneficios vigentes durante septiembre, entre ellos:

1. Certificados de regalo para clientes que han mantenido sus cuotas al día durante los últimos seis meses.

2. Cobertura vial gratuita para quienes cuenten con licencia de conducir vigente.

Con estas iniciativas, CrediRapid reafirma que su misión va más allá de brindar soluciones de movilidad: busca generar confianza, seguridad y bienestar para las familias hondureñas.

Los colaboradores con mayor antigüedad y desempeño en CrediRapid recibieron un reconocimiento.

A 12 años de haber iniciado operaciones, la empresa mira hacia el futuro con la convicción de que seguirá cumpliendo no solo sueños, sino también años de crecimiento compartido junto a quienes forman parte de esta gran familia.

