martes, diciembre 2, 2025

Con el 70 % escrutado, Nasralla va afianzando su liderato en las elecciones de Honduras

Autor: El Diario HN
El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla habla durante una conferencia de prensa. / Foto Cortesía.

Tegucigalpa.- Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró este martes sacar una ventaja de más de 10.000 votos a su rival Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump, después de reanudarse el conteo de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras.

Con el 70 % escrutado, Nasralla acumula 893.718 votos (40,16 %) frente a Asfura, que obtiene 883.639 sufragios (39,70 %), lo que hace una diferencia de algo más de 10.000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional.

A distancia se mantiene la candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, con 424.498 votos (19,07 %), después de que en la víspera asegurase que aún no daba por «perdidas» las elecciones y denunciara una presunta manipulación sobre los resultados preliminares.

Nasralla indicó que espera que la diferencia de votos aumente en las próximas horas y pronosticó que el miércoles el CNE podría declararlo «presidente electo» de Honduras.

«Estamos prácticamente en la recta final del 35 % de votos que falta por computar. No va a variar la tendencia y espero que mañana haya una diferencia indescontable de entre 70.000 y 80.000 votos», enfatizó.

El candidato pidió a la población mantener la tranquilidad y aseguró que, de confirmarse su triunfo, su gobierno será de unidad nacional e inclusivo, basado en la meritocracia.

«No importa de qué partido sean; si son personas honestas y tienen la capacidad, serán consideradas en nuestro gobierno», concluyó.

Más de seis millones de hondureños estaban habilitados para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026.

También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

Con información de EFE

Chicha y Limón martes 2 de diciembre de 2025
Trump dice preparar ataques por tierra y Venezuela alerta en la CPI del despliegue de EE.UU.
