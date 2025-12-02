Chicha y Limón martes 2 de diciembre de 2025

¡¡ROJO Y MIEL!!…Que mejor manera de empezar el ultimo mes del año…¡y que año amigos! …¡Hasta Trump metió su cuchara!…Hoy venimos con las notas que siguen siendo tendencia en la palestra: Dalton John IV es el nuevo cristiano en sociedad…Supermercados Colonial se proyecta con la comunidad…Las piezas de Deepa Gurnani todo un furor en Shoe Gallery & Emilia…Imágenes de la IV Promoción de Médicos Internistas…Los que parten pastel de La Moderna…Chismorreo electoral…¡como arepa tiesa!

Un emotivo ágape familiar que sigue cautivando las redes sociales de sus protagonistas es el bautizo de Dalton John IV…las dinastías Barrosse-Peña & Núñez-Donaire convergieron para el sagrado sacramento del primer heredero de Dalton John Barrosse y Annie Núñez-Barrosse en la iglesia María Reina del Mundo…donde el padre Carlos Mejía derramo el agua bendita sobre Dalton John IV, consagrándolo como nuevo cristiano.

*.-La fe cristiana y los valores que guiarán la vida de Dalton John IV contarán con el respaldo de sus tíos como padrinos: Rollan Barrosse y la ex reina de belleza Andrea Núñez…Ambos se comprometieron a velar por el desarrollo espiritual del pequeño, acompañando a sus padres en esta importante tarea…Muy emocionados vimos a los abuelos: Dalton y Doris Peña de Barrosse, junto a la especial dama Luz Marina Donaire.

*.-La celebración destacó por la sublime ornamentación a cargo de Susana Prieto, quien logró transformar tanto la iglesia como el restaurante Cima, en el escenario ideal para conmemorar esta nueva etapa…La decoración lució en perfectos tonos azul y blanco, complementada con globos y frescas flores, recreando un ambiente de impecable sincronía que tuvo como broche de oro un hermosa tarta… ¡Bendiciones Dalton John IV!

*.-Luego de la exitosa “gourmet class” de charcutería con la experta socialité Karla Sansur (Ex Miss TGA Universo), Supermercados Colonial se anoto otro hit, congratulando a los abuelos del asilo de ancianos Perpetuo Socorro con un ameno convivio, donde el personal compartió con los internos gratos momentos de amor y esparcimiento…Bailaron y se deleitaron con un sabroso almuerzo, con el sazón único que se logra con los productos de Supermercados Colonial…¡Así se pegan botones amigos!

El elegante restaurante Emilia, se transformo por unas horas en “Las mil y una noches”…un rincón del Medio Oriente y la India misma con su misticismo, ambientando sus espacios con detalles como los finos acabados en maderas preciosas y relucientes espejos para un cóctel memorable: la presentación en sociedad de la última colección Deepa Gurnani…las piezas que son sensación en la society, gracias a Shoe Gallery. En la gráfica Betsy Rodríguez y María Eugenia Interiano.

*.-Deepa Gurnani, fundada por el matrimonio Deepa Gurnani y Jay Lakhani, diseño su línea para crear joyas, bufandas y bolsos con un punto de vista distintivo, inusual y glamuroso…utilizando únicamente los mejores materiales…Gurnani, que estudió en el Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, y Lakhani, que estudió en FIT y se formó en Tiffany’s y Bulgari, aportan atención al detalle y un toque personal a cada uno de los grandes trabajos artesanales con destreza.

*.-La firma hindú con sede en NY, célebre por su artesanía de precisión inspirada en la ancestral tradición del Indostán, se reveló en todo su esplendor…Los diseños bordados a mano brillaron entre copas de vinos privados y una exquisita selección de tapas, curadas minuciosamente para complementar la sofisticación de la velada…congratulaciones a las anfitrionas: Paty Rastelli, Charlotte Guzmán y Janira Tabora por sus finas atenciones…¡Un must have para estas fiestas!

Una de las generaciones de marianas más entusiastas y unidas, son la Clase de 1982, quienes luego de compartir en aquel crucero por el Caribe zarpando de Miami, decidieron que Acción de Gracias también era tiempo de departir y compartir…Fue así como un nutrido grupo de damas de la promoción IMA 92, se apersonaron en el Hogar de Niñas San José del barrio Medina de San Pedro Sula, para impartir alegría a las niñas del centro… La nutrida comitiva, integrada por: Sandra Faraj, Jackie Valle, Ana Clemencia Bueso, Ana Xiomara Salgado, Hilda Bendaña, Isus Galdámez, Ana Sofía Dunaway, Lidia Muñoz, Yanira Vargas y Nidia de Villegas, compartió una emotiva tarde con las pequeñas residentes del hogar.

*.-Para hacer la jornada aún más memorable, la celebración se enriqueció con una presentación artística de gran nivel…Más de 40 alumnas de la Escuela de Bellas Artes montaron un vibrante espectáculo de baile para el deleite de todas las niñas, quienes disfrutaron enormemente de la demostración de talento…¡Dos generaciones unidas en gratitud!

*.-Las damas de la promoción IMA 1982 compartieron una variedad de regalitos para cada niña y un detalle particularmente especial: una mudada de ropa nueva para que la estrenen y luzcan en la próxima celebración de Navidad…El ágape se complementó con un convivio de golosinas, refrescos y pastel, que las niñas disfrutaron entre la energía y emociones, convirtiendo la visita en una verdadera fiesta….#Blessings.

*.-La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS ) se vistió de gala para celebrar la culminación de los estudios de la IV Promoción de Residentes 2025 de la especialidad de Medicina Interna…Se contó con la distinguida presencia de los galenos que fundaron y coordinan el prestigioso postgrado…Se trata de los médicos: Dr. Marco Molina, Dr. Marco Quiñones y Dr. Allan Murillo, quienes han guiado esta especialidad desde sus inicios.

Jorge Beltran y Alejandra Alfaro .

*.-Muy elegantes departieron en esta cena en el Club Hondureño Árabe: Allan y Dilcia de Murillo, Marco y Normita Molina…el clan Beltrán en pleno representado por don Jorge Alberto Beltrán con: Lucy, Berta y Jorge Beltrán…Kathleen Nolasco, Jazmina Verde, Alejandra Gómez, Sharon Pineda…Carlos Melgar, Rocío Salgado, Juan Mejía, Alejandra Alfaro, Julio Peña, el siempre galán Carlos Matute, Claudia Martínez, Cristina Ventura.

*.-Junto a ellos: Dulce Segura, Ana Isabel Barrientos, don Rédulo y Flor de Lara, Danilo David, Alberto Alfaro, Alba y Andrea Ferrera, Diana Avila, Manuel Rocha, Rossany Escalante, Erika Caballero, Raúl Arita, Karina Villalobos…Allan Diaz, Nadia Mejía, Marvin Villanueva y la siempre regia ex modelo sampedrana Holly Kattan…hija de don Héctor y doña Reina…se extrañó la asistencia de: Cesar Rivera, Yanira L. Gonzales y Selvin Estrada.

Diosara Leiva y Carlos José Melgar.

*.-Les contamos que ya empezaron los brindis en honor a la reconocida socialité y odontóloga Marcela López Vivas…la esposa de Jorgito Larach y diva del fitness ya recibe las congratulaciones de sus numerosas amistades…su cumple es este fin de semana, pero desde ya es muy felicitada la hija de los galenos Roberto López Tábara y Sonia Vivas.

*.-La encantadora dama Patricia de Andonie, el domingo está de plácemes y luce mejor que nunca la esposa de don Roberto Andonie…se unirán al ágape todo el clan Andonie en pleno y su bella nuera Joyce Faraj, idem sus consuegros don Fouad y doña Jo Faraj…¡Muchos años más de vida para doña Paty y que la pase super bien con sus lindos nietos!

*.-Si de glamour se trata: Elizabeth Canahuati de Dumas, más conocida en la sociedad sampedrana como Lizzie Dumas…esta semana empieza con las celebraciones de cumpleaños la viuda del recordado caballero León Dumas…Lizzie es madre de Ricardo y nuera de la bella Eugenia Bendaña.

*.-Se unen a las felicitaciones para esta elegante dama de sociedad, sus consuegros, Ricardo Bendaña Pinel y María Teresa Prieto Moreira de Bendaña, al igual que las numerosas amistades que felicitaran a Lizzie en este fin de semana…su cumpleaños es el 10, pero este finde brindan.

*.-El clan Kafati este fin de semana tira sus mansiones por las ventanas con el cumpleaños del carismático empresario Eduardo Kafati…esposo de la glamurosa diva de los medios Annamaria Villeda Ferrari, quien, junto a sus lindas hijas, sorprenderán a Eddy con finos detalles.

Quienes partieron pastel de cumpleaños en fecha recientes son los hijos de Rosa Kattán… José Miguel y Paola Pineda Kattán, fueron agasajados en familia con todo el amor de sus respectivas parejas Daniela Mejía y Alejandro Martínez y por supuesto querida madre Rosa y su tia Claudia…Los brindis siguieron el mesón de la family: Arnie’s…#congratz.

*.-Rodeada de rosas y finos presentes de Zared Joyeros, disfrutara estos días la bellísima dama, Jenny Hawit-Vitanza, esposa de Jorge y madre de Jorgito, quien este viernes celebra su cumpleaños con muchas sorpresas…se unieran al ágape de Jenny: su madre, hermanos, sobrinos y su preciosa nuera Sofía Barletta Kivett…¡Bendiciones Jenny!

*.-Seguimos con honorables sagitarios con la fina estampa de la bella Susana María Galdámez Tome, quien esta semana agrega un año más de vida, más radiante y plena que nunca…súper realizada con sus hijos y pilar fundamental de su linda madre, doña Suyapa Tome viuda de Galdámez…Sussie es madre de la bella influencer de la moda y estilo de vida Isabella Garza, quien sigue los pasos de su bella progenitora…#Kisses.

*.-Mónica Córdoba-Piechotka es otra de las glamurosas sagitario que cumplen años este fin de semana…el signo de las mujeres francas, emprendedoras, alegres, viajeras, autosuficientes, perseverantes y exitosas…Brindaran con la cava de Marcas Mundiales, Iniesta y Deriva Enoteca por la dicha de Mónica: madre, hijos y medio clan Córdoba.

*.-Andrea Panayotti de Larach es otra de las divas que partirá pastel este fin de semana…La guapísima esposa de Daniel Larach y nuera consentida de Alejandro y Carmencita Morales de Larach, desde ya recibe las felicitaciones de sus múltiples amistades que la congratularan en algún recinto chic de la ciudad… ¡El clan Panayotti sigue de ágape en agape!

*.-Otra encantadora dama que parte pastel este fin de semana es la talentosa, Ada Margarita Rodríguez, esposa del especial caballero Luis Hernández…Margarita es una destacada artista del pincel, con varios cursos en el extranjero y que plasma hermosos paisajes.

*.- ADAMARGARA, pertenece a la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH) donde exponen sus creaciones en distintas galerías locales, nacionales e internacionales…Muchísimos años más de vida para esta sagitariana de altos kilates…Feliz Cumpleaños Ada Margarita.

*.-Benditos entre estas damas, el honorable empresario don Fuad Handal, esposo de la linda dama Diana Katimi de Handal y padre de las bellas: Lorena de Kattán, Carol de Zummar y Vivian de Kattán…y el apuesto Ing. Fuad Handal, que también estuvo de plácemes y congratulado por sus compañeros de la ANDI…Brindis familiares que se extienden esta semana.

El destacado caballero Lester Aguilar estuvo de places el fin de semana…una vuelta más al sol que lo añeja como el vino porque siempre luce estupendo… Lester brilló entre toda su familia que lo agasajó con una íntima reunión, por supuesto organizada por su gentil esposa la abogada Waleska López de Aguilar y donde estuvo en pleno el clan Aguilar-López.

*.-Dos beldades que este fin de semana brindan en familia son las exitosas damas: María Dip, socialité ceibeña…el clan Dip se une a los saraos de María en Miami donde reside…otra que brinda con champagne es la capitalina Tatiana Zelaya: ex reina de belleza, diva bancaria y diplomática de altos vuelos.

*.-Si de bellezas se trata…Hasta la USA enviamos un fraternal abrazo a la comunicadora social Conchita Montoya…quien este fin de semana arranca con brindis en Olive Garden…Semana donde se honra a la santa patrona de Comayagua, La Virgen de La Inmaculada Concepción y los vecinos del legendario barrio El Torondón lo saben…Felicidades a la ex diva Cromos.

*.-Mientras tanto en TGA…este fin de semana celebran otra vuelta más al sol las comunicadoras: Alejandra Rubio y Elsa Oseguera…mientras no se vistan de negro en su día de días y peor aún la noche del 31 de diciembre, todo bien…¡Miren como les fue este 2025!…por andar de incrédulas, indiscretas y contestarias…jijijiji…¡A las dos les fue como en feria este año!

*.-Elsita regreso más repotenciada a su casa televisora: corregida y aumentada, pegando más alaridos que la misma Mili Flow…de quien dicen la semana pasada anduvo de vacaciones…¿Será?…La Oseguera, entre más poder tiene, más grita en el set…jijijijiji…¡Se libro del yugo!…allá lo dejo en la USA, con sus malas gavillas, bacanales y demás excesos, propios de los “influencers” de primer mundo…Elsita le dijo: “inmoralidades NO”…#Uyyy.

*.-Bendito entre tantas curvilíneas de quirófano: Eduardo Napoleón Maldonado…quien este sábado amanece tiernito y super consentido el esposo de doña Melissa Martínez…tíos de María Fernanda Martínez Maldonado…”Mariyita” carga un “nido de pájaros” de miedo en su carrito …Y el primero en felicitar al divo de HCH será su amigo, el Ing. Carlos Flores Facusse, como suele hacerlo todos los años…Bendiciones.

¡Bodas de Papel! María Fernanda Castro y David Mejía, celebran su primer aniversario de casados, recordando con cariño el día que se dio el “Sí, quiero” en la Iglesia Espíritu Santo, seguido de una espectacular recepción en los Salones Emperadores del Hotel Copantl… La celebración de aquel día fue mágica, gracias a Lidabel de Mena y Acontecimientos, quienes vistieron los espacios con una sofisticada combinación de Baby Blue, ivory y dorado, destacando arreglos florales de Lisiantus, rosas, astromelias y hortensias. La fiesta fue inolvidable, con Jorge Torres y su grupo poniendo a bailar a todos. ¡Felicidades!

*.-“Ochime”…¿Cómo esta esa guarandinga que María Fernanda Martínez carga con despotismo en su carro?…Así lo certifican las redes sociales que se metieron hasta adentro de su vehículo…Tan impecable que luce a cuadro, estilizada con Anastasia Beverly Hills, la comadre de la olanchana Scarlette Salgado, pero dicen que carga con: ropa sucia, topper con comida vieja y un reguero de zapatos que mis respetos…#WTF.

*.-Siguiendo con La Rubio…sigue en proceso de recuperación postoperatoria luego de la “lipo-papada” con la cual aspira estilizar su cuello, la ex centralista y chica de la Cerro Grande…¿se operó en Luna Nueva?…#si…¿Se opero antes de su cumpleaños?…#simon…Entonces, que espere varios meses para ver resultados favorables con fisioterapias.

*.-Tenía que ir con el cirujano de Fancony, quien le hizo “combo completo” en una sola cirugía…a tal grado que lo convirtió en “El mayate del momento”…#Upss…El sex symbol más cotizado dentro y fuera de Honduras…Dicen que “El Hijo de Morazán” tuvo que sacar todos sus papeles de nuevo, para “actualizar” sus respectivas fotografías…¿Sera?

*.-Siguiendo con frikis famosos…como dice MICA:” si no es famoso, no es gente”…¿En serio dijo eso?…Mili Flow, quien al parecer había renunciado a la “cantada” luego de su último fiasco…Vino Pilo Tejeda (quien este fin de semana parte pastel de La Moderna) y le echo una mano a la ex vecina de la Villa Cristina para un “remasterizado” del tema “Fiesta” de Banda Blanca…La ahijada de “Piquito” ya ultima los detalles de esa premier.

*.-En otros temas, nos textea Cipriano para comentarnos lo último de los astros: el sol ya ilumina a los Sagitario, confiriéndoles un éxito sin precedentes…quizás este mes sea el mejor del año para los “Sagi-Sagi”, donde la suerte, el avance y el dinero les sonríe como nunca antes…¡ni se imaginan todo lo que les espera este diciembre!…Serán los más afortunados del zodiaco…¡Se recuperan en salud y amores!…#WAO.

*.-Pero no cuenten sus planes, logros y cosechas, porque la envidia y el engaño los asechan…de quienes menos esperan…muchas sagitarianas darán a luz este mes, será varoncito y ellas lo saben…lo que no sospechan es que se les adelantara unos días y será vía cesárea queridas…otras tantas “sagi-sagi” aprovecharan su dinero para varios arreglos estéticos.

*.-Los sagitarios solteros andarán más magnéticos y solicitados, muy atractivos y con varias invitaciones en puerta…fluyen en trabajo, negocios y estudios, después de su cumpleaños…¡salen del estancamiento!…Mes de avance, balance y estabilidad familiar, muy caseros visitando familiares y en vía de mudanza, renta y hasta compra de su propia vivienda…mejoran su sueño, más aun los que “acostumbraban” despertarse a las 4:00AM.

*.-Se les enciende el “foco” y vía sueños se les revelan muchas cosas, referentes a empezar un negocio este mes…mucho poder de visión y luz psíquica…recuerden que Sagitario es el “vidente” del zodiaco…esperen milagros en su vida y mucho balance…su optimismo y agradecimiento los llevara lejos: pero shhhh…¡la espera que los desespera, termina!…mes de esperanza, colaboración y compañerismo…les llegan regalos inesperados.

*.-Suerte, expansión, viajes y bonanza para los Sagitario con la “Rueda de la Fortuna” girando a su favor: más de un gran golpe de suerte en azahar, juicios o demandas a su favor…¡Les llega mucho dinero este mes!…sueltan restricciones, cargas y/o deudas que les quitaban el sueño y avanzan…mes de grandes cambios y oportunidades para “Sagi-Sagi”…poco a poco están rompiendo con un ciclo kármatico de más de una década de agobios.

*.-Avance, fuerza y un dinero que no se esperan…andarán rachados este mes, a pegársele a un Sagitario…se les enciende el foco con grandes ideas y una inversión “revienta”…¡frenen el gasto y no actúen impulsivamente porque recularan y se les volteara todo!…dejan rechazos, traiciones y abandono…¡ni se imaginan lo que les espera Sagitario!…sanación o reconciliación familiar y los divorciados conocen gente nueva en fiestas.

*.-Union e integración muy bonita y divina, para los solteros y divorciados de Sagitario este mes…cierran el año de maravilla…se van de vacaciones al interior del país o un lugar más tranquilo de donde viven…apertura, seguridad, liberación, luz y crecimiento espiritual para ustedes o su pareja…triunfo, éxitos y atracción para los sagitario más positivos este mes…paz, liderazgo y nuevos comienzos…¡Su vida cambiara Sagitario!

Como es tradición, las sociales del International Women’s Club (IWC) se reunieron para su té mensual de noviembre, que en esta ocasión estuvo dedicado a la celebración del Día de Acción de Gracias… El festejo comenzó con un emotivo brindis de gratitud, con el que las damas agradecieron al Creador las bendiciones recibidas durante el 2025.

*.-Fortalecen sus raíces personales y familiares, paz y protección: San Miguel Arcángel siempre con ustedes sagitario…cambios y abundancia divina…¡Aunque no lo crean!…luego de tantas perdidas y decepciones que datan de hace 3 o 5 años…perdonan y cierran ciclos para transformarse, avanzar y atraer manifestaciones…luego de un 2025 de tantos tropiezos, este mes será de luz y despegue en todo…por ser siempre disciplinados.

*.-Concentrarse en mantener sus energías vibrando en alto Sagitario…es tiempo de alejarse de: malas influencias, gavillas nocivas, trabajos tóxicos, resistencia…problemas con hijos, vecinos, socios, grupos, familia política…ahora cooperan, ayudan a otros, trazan sus metas lanzándose, porque quieren, pueden y lo logran…se valoran más a sí mismos, evolucionan, ponen límites y son exitosos, controlan sus emociones.

#WAO…por todo lo anterior, Sagitario será el signo de este mes, donde cosechan su siembra y se expanden para el 2026…¿Y el resto de signos?…#surprise…en nuestra próxima entrega, con los pronósticos del perfil astrológico del nuevo presidente de Honduras…#OMG…Los dejamos con un fuerte abrazo con aroma a: “El Color Primario” de la firma Las Aguas Primordiales…otro perfume de cábala para el signo de CANCER en todo el 2026… Hasta la próxima entrega mis amores, cuídense mucho ya saben que los queremos en P!#$%&.