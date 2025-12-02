El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es liberado en EE.UU. tras ser indultado por Trump

Miami, EE.UU.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.



Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

Según la página web de BOP, a Hernández, de 57 años, lo liberaron el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos en Hazelton (Pensilvania), operada por BOP.

Por el momento no se han confirmado detalles oficiales sobre su paradero actual o los pasos legales siguientes, más allá de la actualización del estado en la base del BOP.

«Volvió a ser un hombre libre», dice su esposa

Por su parte, Ana García, la esposa de Hernández, afirmó este martes que su esposo «volvió a ser un hombre libre» y expresó su agradecimiento por ello al mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump @realDonaldTrump», escribió García en su cuenta de X.

«Hoy damos gracias a Dios, porque Él es justo y su tiempo es perfecto. Gracias, señor Presidente, por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos. A todos los amigos que nos apoyaron, a quienes nunca dejaron de orar, defender la verdad y creer en la justicia: este milagro también es suyo.La verdad siempre prevalece. La justicia siempre llega», agregó García en su mensaje en la red social.

Un indulto anunciado

Trump anunció la semana pasada que daría un indulto total a Hernández, asegurando que el Gobierno del expresidente Joe Biden «tendió una trampa» al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

La decisión de liberar al exmandatario ha generado críticas de varios sectores que consideran que el indulto debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores señalan irregularidades en el juicio y denuncian persecución política.

Hernández pidió ser indultado por Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de «Su excelencia», algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una «persistente campaña de cabildeo» desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

Con información de EFE