Dra. Norma Espinal de Rubí recibe el premio “Dr. Atilio Diédrico Lázaro”

La Asociación Dental del Norte (ADN) reconoce la trayectoria de la distinguida odontóloga en su ceremonia de juramentación de directivos.

San Pedro Sula. – La Asociación Dental del Norte (ADN), vistió de gala para honrar la excelente trayectoria de la Dra. Norma Espinal de Rubí, a quien le fue conferida la máxima distinción del gremio, el Premio “Dr. Atilio Diédrico Lazarus”. Este reconocimiento subraya sus méritos y la invaluable contribución profesional a la odontología nacional.

La Dra. Norma Espinal de Rubí, galardonada con el Premio ‘Dr. Atilio Diédrico Lazarus’ por la Asociación Dental del Norte.

El homenaje se realizó el miércoles 26 de noviembre en el Restaurante El Portal de Las Canes, en un acto que coincidió con la juramentación de la nueva Junta Directiva, presidida por el Dr. Rigoberto Pinto Ramos.

Ary Rubí y Norma Espinal de Rubí.

La Dra. Espinal de Rubí, quien posee una destacada carrera, fue aplaudida por su compromiso con la enseñanza y por compartir constantemente sus conocimientos y experiencia con las presentes y futuras generaciones de odontólogos.

La galardonada compartió el momento con su esposo, Ary Rubí, y rodeada de colegas y compañeros del gremio.

L a nueva Junta Directiva de la Asociación Dental del Norte para el periodo 2025-2026.

Asume nueva directiva para el periodo 2025-2026

Durante la misma jornada se juramentó a la nueva Junta Directiva que dirigirá la Asociación Dental del Norte: Presidente, Rigoberto Pinto Ramos; Secretaria, Andrea Leiva; Tesorero, Francis Handal; Fiscal, Jorge Alberto Ulloa; Vocal 1, Alex David Martínez; Vocal 2, Michelle Montoya; y Vocal 3, Sergio Díaz del Valle.

Víctor Hugo y Carolina David, Norma Espinal de Rubí y Ary Rubí.

La velada concluyó con un brindis de honor para celebrar los nuevos liderazgos y la trayectoria de la homenajeada, seguida de una exquisita cena.

Roberto Pinto, Francis Handal y Jorge Alberto Ulloa.

Ramón González, Sandra Lily Alvarado y Rigoberto Pinto.

Sergio Díaz del Valle, Carolina David, Michelle Montoya, Norma Espinal de Rubí y Ary Rubí.

Ana María Vijil, Norma Espinal de Rubí, Paula Brizuela y Melissa Dubón.

Gabriela y Andrea Leiva.

Angelica Bonilla y David Hernández.

Judith Brizuela y Rigoberto Pinto.

Francis Handal y Francisco Rodríguez.

Jorge Ulloa y Dunia Chinchilla.