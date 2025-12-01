Dra. Norma Espinal de Rubí recibe el premio “Dr. Atilio Diédrico Lázaro”

La Asociación Dental del Norte (ADN) reconoce la trayectoria de la distinguida odontóloga en su ceremonia de juramentación de directivos.
San Pedro Sula. – La Asociación Dental del Norte (ADN), vistió de gala para honrar la excelente trayectoria de la Dra. Norma Espinal de Rubí, a quien le fue conferida la máxima distinción del gremio, el Premio “Dr. Atilio Diédrico Lazarus”. Este reconocimiento subraya sus méritos y la invaluable contribución profesional a la odontología nacional.
El homenaje se realizó el miércoles 26 de noviembre en el Restaurante El Portal de Las Canes, en un acto que coincidió con la juramentación de la nueva Junta Directiva, presidida por el Dr. Rigoberto Pinto Ramos.
La Dra. Espinal de Rubí, quien posee una destacada carrera, fue aplaudida por su compromiso con la enseñanza y por compartir constantemente sus conocimientos y experiencia con las presentes y futuras generaciones de odontólogos.
La galardonada compartió el momento con su esposo, Ary Rubí, y rodeada de colegas y compañeros del gremio.
Asume nueva directiva para el periodo 2025-2026
Durante la misma jornada se juramentó a la nueva Junta Directiva que dirigirá la Asociación Dental del Norte: Presidente, Rigoberto Pinto Ramos; Secretaria, Andrea Leiva; Tesorero, Francis Handal; Fiscal, Jorge Alberto Ulloa; Vocal 1, Alex David Martínez; Vocal 2, Michelle Montoya; y Vocal 3, Sergio Díaz del Valle.
La velada concluyó con un brindis de honor para celebrar los nuevos liderazgos y la trayectoria de la homenajeada, seguida de una exquisita cena.